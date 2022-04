Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gabinete, economía x 2, policías, Graf Spee

¡Buen día! Tras una semana de descanso de las impertinencias de esta newsletter, hoy volvemos recargados con las siete noticias que hay que conocer, a las siete de la mañana en su casilla de correo. Hoy con la obligada felicitación a los hinchas de Nacional por su nuevo campeonato uruguayo. Un campeonato que, simplemente para entender como se juega, hay que tener un doctorado del MIT, así que imagínese ganarlo. Aunque los incidentes mortales durante los festejos, enlutaron de manera trágica todo el asunto. Pero vamos a las noticias.

Hoy se presenta el nuevo gabinete

Lacalle Pou en conferencia de prensa con parte de su gabinete. Foto: Leonardo Mainé

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, presentará hoy formalmente al gabinete que lo acompañará a partir del 1 de marzo. La mayoría de los nombres ya son conocidos, aunque resta confirmar alguna cosa. Entre los detalles interesantes de este nuevo gabinete, es que en promedio será 12 años más joven que el que tenemos actualmente. La juventud no necesariamente significa mejor gestión, pero tener una mayoría de ministros que tenían causal jubilatoria cuando salió el primer teléfono inteligente, no deja de ser un handicap complicado para un país chico y que precisa mucha cintura para moverse en el mundo de hoy. El tiempo dirá como se ensabla este gabinete "multicolor", y si logra marcar un diferencial palpable respecto a los ministros anteriores. En algún campo parece un desafío difícil, aunque en otros, con que hagan el 10% de lo que están calificados para realizar, ya deberían hacerse notar.

Cómo viene la economía para 2020 y 2012

La futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en la sede de Todos. Foto: Leonardo Mainé

Uno de los grandes temas que definirán el éxito o fracaso del nuevo gobierno, es si logra estimular a la alicaída economía nacional. Algo que, para bien o para mal, en un país con la escala de Uruguay, tiende a depender mucho de lo que pasa en el entorno. Este interesante artículo publicado hoy en la sección Economía de El País traza un análisis de lo que anticipan algunos de los más respetados expertos del mercado, acerca de la marcha económica en los dos años que vienen. En general se cree que el país crecerá un poco más de lo que lo ha venido haciendo últimamente, aunque en un contexto regional complicado, y donde mes a mes se achican las perspectivas para toda la región. Son interesantes también las perspectivas sobre el dólar y la inflación para los próximos dos años.

La evolución desde regreso de la democracia

Obelisco, 1983: el mayor acto público contra la dictadura. Foto: Archivo El País

A partir de la semana pasada El País empezó a publicar una serie de notas, hechas en conjunto con la Universidad de Montevideo, y el Centro de Estudios para el Desarrollo, sobre cómo ha cambiado el Uruguay desde el regreso de la democracia. Se trata de un ejercicio de periodismo bastante ambicioso, que se enriquece del aporte de los periodistas y archivos del diario, así como de la mirada fresca de estudiantes, y la cabeza analítica de los investigadores de ambos institutos que nos apoyan. La primera semana nos enfocamos en cómo cambió la sociedad uruguaya a nivel familiar, y este en la parte más económica. Todavía quedan algunas entregas por venir, y luego presentaremos un sitio web especial, para que el lector pueda tener una visión general del trabajo. Una linda oportunidad para dejar de lado las pasiones post electorales, y mirar al país con más profundidad.

Primera caricia de los "hermanos" K

Estanislao Fernández. Foto: AFP

Una de las cosas más sorprendentes de las últimas semanas fue ver a muchos militantes y dirigentes del Frente Amplio, festejar como un gol propio el regreso del peronismo al poder en Argentina. Una ternura claramente digna de mejor causa, como quedó claro al ver que entre las primeras medidas del nuevo gobierno argentino, estuvo la de complicar aun más la compra de dólares, e imponer un nuevo impuesto sobre los gastos con tarjeta de crédito en le exterior, con lo cual se aplica un golpe de gracia a la ya tambaleante temporada estival uruguaya. Esta nota analiza a fondo el impacto de esta medida, y sirve como despertador para el idilio primaveral en el que parecen haber caído muchos, respecto al gobierno Fernández-Fernández que recién comienza.

El poder de seducción de la Policía

Dos policías de Montevideo en un patrullero. Foto: Darwin Borrelli

Esta es otra de las notas que fueron muy leídas y comentadas durante el fin de semana. Resulta que las últimas convocatorias de ingreso a la policía en Uruguay, movieron un interés inusitado, con 50 mil aspirantes a integrar esta fuerza. Mariángel Solomita se aventuró en el mundo de los nuevos policías, salió de recorrida con ellos, vio como estudian y trabajan, y escribió esta nota que no solo es interesante y removedora, sino que resulta un placer de lectura. Hay mucha información, y datos sorpresivos como para derribar muchos prejucios respecto a la fuerza que tiene como misión cuidar la seguridad y propiedad de todos los uruguayos.

Almagro tiene competencia

Luis Almagro, secretario general de la OEA. Foto: AFP

No se lo comentamos, pero el motivo por el cual Siete no llegó a su casilla la pasada semana, fue porque este periodista fue invitado a Washington a una conferencia del Comité Judío Americano. Entre los muchos e interesantes oradores que pasaron por el escenario, estuvieron el encargado de la Casa Blanca para Venezuela, Eliott Abrams, y el veterano diplomático Dennis Ross, que fue negociador para Medio Oriente en las administraciones de Clinton y Bush. Ah, también estuvo Luis Almagro. Escuchar en vivo y en directo el discurso actual de nuestro ex canciller, y compararlo con las cosas que decía cuando lideraba la política exterior de Mujica, es un shock impactante. Algo que se explica en parte por el hecho de que está en campaña para quedarse un período más disfrutando de la buena vida de DC, y las cómodas instalaciones del palacio de alberga a la OEA. La mala noticia para Almagro es que tiene competencia y muy dura.

​

La segunda guerra mundial en nuestras aguas

La tripulación del Graf Spee formada en el Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País

Estos días se cumplen 80 años del episodio que significó la llegada de la Segunda Guerra Mundial a nuestras costas. Hablamos de la Batalla del Río de la Plata, y el hundimiento del Graf Spee. Como excusa para recordar el hecho, y hacer gala de la colección de fotos más impactantes que haya en el país de esos tiempos, Luis Prats decidió revivir el hecho narrandolo día a día como si estuviera ocurriendo hoy mismo. Nadie va a descubrir las habilidades periodísticas de Luis, ni lo interesante que fue todo el episodio. Asíque simplemente le pasamos el link para que encienda el DeLorean, y vuelva a 1939 para revivir nuestro breve roce con la guerra mundial.

Esto fue todo por hoy. Esperamos que esta edición de Siete haya compensado la ausencia de días pasados. Al autor le sirvió para alejarse un poco de las pasiones electorales, descansar la neurona, y comprobar la imagen maravillosa que tiene casi todo el mundo de Uruguay, una vez que salimos de fronteras. Y lo mezquino y mínimo del tono del debate político interno, un vez que se vuelve a la agenda local. Vale la pena detenerse un momento a pensar en todo esto, aunque más no sea para valorar lo que tenemos, y tratar de explotarlo mejor. ¡Hasta el miércoles!