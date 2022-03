Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lacalle, Tabaré, Talvi, y padres separados

Disculpe el chiste de humor negro, pero esta edición del día de los difuntos encuentra al autor... muerto. Es como que todo el cansancio y las presiones del período electoral, hicieron eclosión en la última semana, y ya no queda mucha energía en el tanque para llegar a fin de año. Esto para aclarar que será una edición "express" de Siete. Más allá de las quejas y lamentos, ayer la edición dominical de El País salió bastante redondita, así que tenemos varias cosas para recomendar del fin de semana, así como un par de notas muy interesantes que se publican hoy lunes mismo. Ah, es mientras esperamos el siguiente round entre Petinatti y Carolina Cosse, un debate que viene sacando chispas, y que promete regalar picante toda la semana.

Entrevista exclusiva con el presidente Lacalle

Luis Lacalle Pou en entrevista exclusiva con El País. Foto: Leonardo Mainé.

Usted no se imagina el trabajo que hay detrás de una entrevista como la que publicamos ayer en El País con el flamante presidente electo, Luis Lacalle Pou. La empezó a negociar hace mese Pablo Fernández, luego Paula Barquet aplicó presión de peleador de lucha libre. Y este modesto escriba también quemó algunas naves. ¡Pero al final salió! Y valió la pena, ya que sea porque Lacalle Pou estaba en un buen día, por el alivio de la consagración, o por la capacidad de los entrevistadores (me van a matar porque los pongo por último), salió una nota llena de conceptos, ideas y puntos de interés. Mucho título y mucha carne. Si no la leyó ya, tómese un rato y léala con calma. Una mención especial para el equipo multimedia, Faustina Bartaburo y Delfina Milder, que hicieron un gran laburo para complementar la entrevista.

Arranca la transición

Lacalle Pou y Vázquez se saludan en la asunción del actual presidente. Foto: Francisco Flores

Y pasando a las noticias del día, hoy se reúnen por primera vez el actual presidente Tabaré Vázquez, y su sucesor, Luis Lacalle Pou, para iniciar la transición de gobierno. Se juntarán a partir de las 10 en la Torre Ejecutiva, y al parecer ya habrá una cantidad de información disponible. Si bien durante la campaña, y especialmente en la anterior, quedó claro que Vázquez no le cae del todo bien Lacalle Pou (¿Se acuerda de las pompas de jabón?), el mandatario es un riguroso seguidor de la institucionalidad, y Lacalle quedó especialmente agradecido por su llamada la noche del domingo. Así que es de esperar que el tono sea amable y cordial.

Un giro drástico en la región

Ernesto Talvi fuera de la Casa del Partido Colorado. Foto: Fernando Ponzetto.

Cuando el río suena... Y desde hace una semana ya que lo que dice el río es que Ernesto Talvi sería el nuevo Canciller. Si bien todos los nominados para ministerios han sido muy sólidos en su negativa a confirmar sus futuros cargos, est profunda entrevista con Talvi explica cuales podrían ser las grandes líneas de la política exterior del país en los próximos cinco años. Y parecería que se viene cambios drásticos que, desde ya, no gustan a los habituales portavoces de la política de estos años, más basada en afinidades ideológicas que en un pragmatismo basado en intereses.

La llamativa historia de la diputada emblema de CA

Elsa Capillera es diputada electa de Cabildo Abierto. Foto: Francisco Flores

Elsa Capillera es una figura inusual en el panorama político nacional. Activista social en Casavalle, trabajo como empleada doméstica, y ahora será diputada por la lista más votada de Cabildo Abierto. Esta entrevista de Sebastián Cabrera tiene mucho de historia personal, de superación, y de entender como funciona la política uruguaya en sus niveles más vinculados a la gente. Y también hay cuestiones más estratégicas, como la visión de futuro que tiene ese partido, y el rol que piensan pueden ocupar en el próximo gobierno. No se la pierda.

Ese temita de los cargos

Torre Ejecutiva. Foto: El País

Cada vez que cambia un gobierno, el tema queda sobre la mesa. Se trata de los centenares de cargos de confianza que debe llenar cada nueva administración, que implican tanto el desafío de conseguir gente capaz y preparada, como el dilema a la hora de tener que compensar el esfuerzo de mucho militante. Esta investigación de Carlos Tapia afirma que serían alrededor de unos 500 los puestos a llenar antes del primero de marzo, y los ubica en las distintas áreas de la administración pública. Muy interesante, aunque no sorprendería que de ahí se empezara a recortar algo, que llegar a esos 900 millones de dólares prometidos de ahorro, no va a ser changa.

Todo pasa en Kibón

Destrozos en la zona de Kibón. Foto: Captura

Por algún motivo extraño, las noticias más importantes de estos días parecen estar vinculadas a la zona de Kibón. Primero fueron los incidentes ocurridos la noche de la elección, donde un grupo de energúmenos, de esos que siempre están ahí haciendo sonar los irritantes escapes libre de esas motitos, mientras escuchan una especie de electrónica tumbera monocorde, atacaron a pedradas a un bus de la Armada. Luego fue el epicentro de los festejos de los "multicolores". Y ayer volvieron los desmanes, con decenas de autos atacados a pedradas y vidrieras reventadas. Grandes candidatos a ser los primeros que experimenten el ya famoso final del recreo. Pero com si eso fuera poco, los jóvenes blancos decidieron volver a pintar (de blanco) el carte de Montevideo allí instalado, cuya "intervención" por parte de un militante nacionalista el sábado, había molestado tanto a la intendencia y a Carolina Cosse. Siempre tan plurales y esforzándose por caer simpaticos.

Una a favor de los padres

Sede de la Suprema Corte de Justicia. Foto: Gerardo Pérez

Vamos a cerrar con una nota judicial. Se trata de un fallo muy removedor, que concede al padre, en caso de un matrimonio separado, mayores potestades a la hora de definir la educación del hijo. Este es un tema muy sensible, ya que en los últimos años ha habido una avanzada de normas protectoras respecto de la mujer, que muchos reclaman ha vulnerado y dejado sin amparo al padre varón. Por otro lado, es común que los sectores militantes pro derechos de la mujer, se quejen de que los padres no se hacen cargo de forma suficiente de la crianza de sus hijos. Bueno, este fallo va por ese camino, y abre un precedente polémico e interesante.

Esto es todo por hoy. Medio a las corridas esta edición de Siete, pero tenemos una semana intensa por delante, ya que hay que dejar todo atado para que este humilde periodista pueda tomarse unos merecidos y ansiados días de licencia antes de fin de año. Todavía quedan un par de ediciones de Siete en las cuales tendrá que tolerar la falta de chispa del autor, pero ya volveremos con el tanque recargado. ¡Hasta el miércoles!