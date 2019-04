Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Encuestitis", ultras, religión y otras perlas

¡Buenos días! Semana bien de vacaciones en Montevideo. Casi nadie en las calles, cosa que se agradece y nos da como un último suspiro de ambiente veraniego antes del crudo invierno "yorugua". Aunque el frío ya se empezó a sentir, las noticias no se acobardan, y tenemos varias cosas interesantes para comentar en esta entrega de Siete. Así que sin más preámbulos, acá va todo lo que precisa saber para ser un patriota informado.

Encuestas y más encuestas

En este clima de campaña permanente que vivimos este año en Uruguay, ayer se difundió una nueva encuesta, la de la empresa Radar. No sé usted, estimado lector, pero a quien esto escribe ya se le hace un nudo en el cerebro de tanta encuesta y, sobre todo, de como pueden dar cosas tan diferentes. Por ejemplo, esta de ayer da ahora al Frente Amplio bajando un punto, y quedando en 38%, cuando en el resto de las más respetadas le da bastante menos. Pero todavía más sorprendente es que le da al nuevo partido del ex Comandante Manini Ríos la friolera de 5%, casi el doble que al Partido Independiente. Ya no se entiende nada. Ahora bien, lectores a no quejarse, cada nota sobre encuestas que se publica en el sitio web de El País, consigue enorme cantidad de lectoría, confirmando que la gente sigue la campaña electoral cada vez más como si fuera un partido de fútbol.

La "cabeza" de Unidad Popular

En la edición de hoy de El País, Valeria Gil entrevista a uno de los personajes más particulares del sistema político nacional. Se trata de Gonzalo Abella, pre candidato de Unidad Popular. Abella es un historiador, con cara de abuelo buena onda. Pero a poco que desgrana su pensamiento, uno no sabe si admirarse ante sus convicciones o espantarse ante su capacidad de abstraerse de la realidad. Algunos de sus conceptos son que Cuba es un sistema maravilloso, que Assad (el sirio que cuando se levanta malhumorado manda gasear hospitales con niños) es un líder agredido, y que el único pecado de Maduro es ser "demasiado suave". Por supuesto que Trump es el culpable de todos los males del mundo, y el Frente Amplio un hato de traidores y tibios. Con ustedes, Gonzalo Abella. ¡Disfrute!

Campaña contra bancarización cobra fuerza

Difícil ser neutral en esto para el autor. Pocas cosas le generan más irritación homicida que el circuito agotador de cajeros que está forzado a visitar cada semana, para poder acceder a su dinero (bien habido) con el que pagar la feria, la peluquería, etc, etc. Al parecer somos muchos los que maldecimos la soberbia del ministerio de Economía con estas cosas, porque los pre candidatos Juan Sartori, y Julio María Sanguinetti, vieron un filón político y son los nuevos adheridos a la campaña contra la bancarización forzosa. O, con esa capacidad única que tiene alguna gente del gobierno para generar términos que den imagen positiva a las cosas más terribles, la "inclusión financiera". La verdad es que la gente se queja mucho, pero hay que ver si el enojo logra vencer la apatía proverbial del uruguayo

Notre Dame y los católicos

Llegó a temerse por un desastre total, pero los bomberos aseguraron que la estructura central y las torres se salvaron. Foto: AFP

El incendio en la catedral de Notre Dame en Paris ha concitado la atención del mundo, tal vez como no sucedía con un evento desde la caída de las Torres Gemelas. Si ayer no llegó a ver la espectacular tapa que armaron entre Julio Marra, Nicolás Pereyra y Ezequiel Pérez, se la recomiendo. Pero la noticia también agitó las confundidas neuronas de un grupo de uruguayos anti iglesia, que acudieron a las redes sociales a agitar consignas como que "la única iglesia que ilumina es la que arde", y genialidades por el estilo. Es raro. Pero en un país donde la Iglesia ha tenido nula influencia en nuestra historia, hay gente que sigue agitando ese cuco. Y esta nota de Tomer Urwicz explica hasta qué punto ha caído la fe católica en Uruguay. Algo como para hacer pensar a más de uno en esta Semana Santa.

Y dale contra las domas

Las organizaciones protectores de animales consideran que es un espectáculo violento que no puede ser visto por niños. Foto: Fernando Ponzetto

Si hay algo poco recomendable, es meterse en una discusión con un "animalista" extremo. En esta época de activismo de teclado y fanatismos dignos de mejor causa, hay un grupo de uruguayos que se ha puesto en la cabeza el prohibir las jineteadas. Es claro, se trata de una actividad rústica, que enfrenta a hombre y animal en un combate primitivo. Pero que muy raramente genera consecuencias negativas importantes a ninguno de los dos protagonistas. Sin embargo, esto resulta difícil de aceptar por grupos de gente de raíz muy urbana, y que tienden a dar características humanas a los animales. Dicho esto por alguien que quiere a los animales igual o más que nadie, y que de niño soñaba ser veterinario. En fin. En esta nota se explica como la estrategia de los anti jineteadas es ahora lograr que el INAU no permita que menores de edad puedan asistir a los ruedos.

El déficit que el alma pronuncia

La palabra déficit es uno de los éxitos de la campaña. Sobre todo porque resulta cada vez más difícil entender que tras 15 años de crecimiento de la economía y de la recaudación, el gobierno siga gastando este año, 4,5% no de lo que ingresa por impuestos, ¡de todo lo que produce el país! Y eso que teníamos al timón al proclamado como el mayor experto económico de su generación. Esta buena nota de Pía Mesa, que difundimos porque quedan aun varios días para la nueva entrega de la newsletter económica Enjambre , muestra cómo puede ser posible esta situación y cuales son los rubros que explican el agujero creciente en las cuentas públicas.

La soja vieja y peluda

Compra de soja China Rurales

Con el frenazo del consumo, y los malos datos de la temporada de turismo, todos los ojos del país están puestos en la soja. Es que tras una cosecha muy mala debido al clima el año pasado, este verano lluvioso y otoño amigable daban esperanzas de una cosecha récord que permitiera tapar algunos huecos. La agricultura es una actividad que mueve la economía real del país como casi ninguna otra, y transportistas, empresa de logística, portuarias, y hasta estaciones de servicio y almacenes de pueblo, están todos con los dedos cruzados. Esta nota de Pablo Antúnez da una primera mirada de como viene la cosa con la soja hasta ahora.

Esto ha sido todo por hoy amigos. Desde la redacción de El País les deseamos que la semana termine de la mejor manera. Ojo en la ruta, cuídese usted y a los que andan alrededor. Y si este intercambio le resulta recomendable, envíe este link a sus amigos para que se suscriban a Siete o a cualquiera de las otras newsletter de autor que ha lanzado El País en las últimas semanas. Y si el escepticismo ante las campañas animalistas le resultó de mal gusto, y quiere sugerirle al autor unos saltos mientras unas nazarenas afiladas le pinchan el costillar, lo puede ubicar en esta cuenta de twitter. Sáquese las ganas, al final el tipo se las busca. ¡Saludos!