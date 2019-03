Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Homicidios, Novick, alguna vaca Angus y mucho más

Buenos Días. Segunda entrega de este newsletter que busca comentar con tono personal las noticias del día. Hoy tenemos un menú variado, en una semana donde los conflictos internos en varios partidos están moviendo a la opinión pública. Si quiere suscribirse a este o alguno otro de los newsletter "de autor" que ofrece El País, lo puede hacer aquí.

Los muertos de Bonomi

Finalmente, el Ministerio del Interior divulgó las cifras oficiales de delitos del año 2018. Tal cual se esperaba, fueron espantosas. Las rapiñas aumentaron un 54% y los homicidios un 46%. Un dato que dice mucho es que Uruguay tiene ahora 11,8 asesinatos cada 100.000 habitantes, contra 3,6 de Chile y 5,2, de Argentina. La conferencia de prensa de Bonomi, aumentó la sensación de molestia a nivel político ya que dijo que no considera que sea un fracaso, porque todo podría ser mucho peor si no hubiera hecho todo lo que hizo. En fin... Además afirmó que no renunciará para hacer campaña, y que "es difícil" que se logre cumplir la promesa de campaña de Vázquez de bajar delitos 30%.

Tormenta en el partido de la Gente

Gustavo Zubía y Edgardo Novick en tiempos más felices. Foto: Pablo S. Fernández

El Partido de la Gente está padeciendo una verdadera tormenta interna, algo inesperado en una formación nueva, construida en torno a la figura de Edgardo Novick. A la expulsión del diputado Guillermo Facello, se suma ahora un muy notorio enfrentamiento público con el ex fiscal Zubía, quien incluso ha mencionado abiertamente uno de los grandes cucos de la política nacional: la plata. Mientras Novick busca calmar las aguas hacia adentro de su formación, y arrecian rumores de salida de otras figuras, muchos se preguntan cual será el futuro de un sector que pareció irrumpir con fuerza disruptiva en el panorama político, para capitalizar la molestia con el sistema en general, y la falta de propuestas "duras" en materia de seguridad.

Sartori, el nuevo villano

Juan Sartori, pese a las acusaciones, se muestra todo corazón. Foto: Prensa Juan Sartori

El lunes mencionábamos que Sartori ha sacudido la interna que se preveía más calma, la de los blancos. Pero para ser leales a su tradición, la colectividad de Oribe y Saravia se vuelve a ver sumida en una pugna agitada, a medida que Sartori coquetea con dirigentes de otros sectores y, según varios a golpe de billetera, logra irrumpir en el "mercado" de dirigentes. Como si fuera poco, mostrando que ya ha incorporado las mañas de un buen político, Sartori se declara hincha a muerte de Nacional, pero su esposa rusa, Ekaterina (dueña según se dice de la isla de Skorpios que perteneció a Onassis), confiesa haber sucumbido ante los colores de Peñarol. Los hinchas de Wanderers, por ahora, seguimos tranquilos. Para el resto de precandidatos blancos, el empresario ha roto los códigos de convivencia internos, y se esperan días agitados a futuro.

Socialistas se mueven a la izquierda

En el Frente Amplio también se cuecen habas. Tras varios días de la elección interna en el Partido Socialista, todo pinta para que el gran ganador sea el diputado Gonzalo Civila, por sobre el economista y politólogo Santiago Soto. Civila representa a lo más "garganista" del socialismo, y su prevalencia sobre una promesa de los sectores moderados del FA como Soto, vuelve a dejar en evidencia una deriva hacia la banda izquierda en el oficialismo. El partido ya decidió que apoyará a Daniel Martínez en la interna sin importar quien sea su líder, pero claramente será un condicionamiento importante a nivel legislativo en caso de que el Frente mantenga el gobierno nacional.

Los Angus hacen marca

Ni todo es política, ni el único Angus importante es el guitarrista de AC/DC. Desde hace días, Uruguay es sede del Secretariado Mundial de la raza Aberdeen Angus, y muchos de los principales expertos del mundo en carne están en el país para este evento. La intención de los productores es aprovechar esta ocasión para mostrar a Uruguay como la "última gran estancia", donde el ganado vive a cielo abierto, crece sin hormonas, y se cuida el bienestar animal. Temas centrales para los consumidores de mayor poder adquisitivo hoy en el mundo. Se trata de un evento muy importante para el país, y del cual mucha gente en Montevideo no tiene demasiada información.

Taxis versus Uber, segundo round

Tras unos meses de tregua, la guerra entre taxis y Uber vuelve a tomar color. Un sector de empresarios presentó un recurso ante la Suprema Corte para impugnar la reglamentación municipal en Montevideo. Ayer los taxistas decretaron un paro y exigieron a la Intendencia de Montevideo que no abra el registro para aceptar que más conductores se sumen a la aplicación. Se trata de una pugna muy compleja, donde los taxistas sienten que se les afectan derechos adquiridos, Uber reclama no frenar el progreso, y los clientes desearían que la competencia habilitara un mejor servicio a menor costo. Algo que la regulación montevideana tampoco tuvo mucho en cuenta. Con el ejemplo de algunas ciudades españolas en mente, que lograron prohibir el servicio de estas aplicaciones, el clima en las calles promete ponerse espeso.

López Obrador contra Colón

Como México no tiene casi problemas hoy, López Obrador se mete con la historia. Foto: EFE

No intentamos aquí meternos en el terreno del compañero Carlos Ríos y su muy interesante newsletter "Mundo" . Pero el tema es tan jugoso, que no da para esperar hasta el sábado. Resulta que Andrés Manuel López Obrador, el flamante presidente de izquierda de México, sumido en problemas como la guerra del narco, conflicto con Trump, y tantos dramas más, ha decidido meterse en otro lío: exige a España que pida perdón por los crímenes de la conquista. Esto ha generado un conflicto con Madrid, y comentarios sarcásticos como los del escritor Arturo Pérez Reverte, quien ha dicho que el presidente debería arreglarse con sus antepasados López y Obrador, que fueron quienes masacraron a los aztecas, ya que los suyos nunca salieron de España. Otros han afirmado que con esa tesitura, muchos pueblos indígenas conquistados por los aztecas (que tenían un gusto particular por los sacrificios humanos) podrían exigir lo mismo a México. Una polémica que parece a años luz de las urgencias de un país donde hace poco murieron más de 100 personas intentando robar combustible de un oleoducto.