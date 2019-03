Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se inaugura "Picasso en Uruguay", el pan de masa madre sigue conquistando corazones, volvió "Dumbo" y más

¿Marzo no duró como 90 días? Por suerte, este fin de semana se termina el mes, que antes deja el estreno oficial de esta newsletter que pretende ser una referencia para sus planes de fin de semana (o no). Soy Belén Fourment, periodista de Espectáculos, y hecha la presentación formal, vamos a lo que importa: ¿qué hay para hacer en Montevideo en estos días, sin morir en el scrolleo infinito de Instagram? Acá, un resumen.

A lo seguro: jugar y cobrar

Tras semanas de hablar del tema, hoy a las 19.00 se inaugura Picasso en Uruguay, una muestra histórica para el circuito local de artes plásticas. La exposición cuenta con 45 obras del malagueño, o sea, un acervo valuado en 280 millones de euros, y va hasta hasta junio. La entrada cuesta $ 250 y es un plan obligatorio: vayan, no dejen las visitas a los museos sólo para cuando están de viaje y de golpe disfrutan del buen arte.

Conferencia y recorrida de la obra de Picasso en el Museo de Artes Visuales. Foto: Leonardo Mainé

Además, el Ballet Nacional del Sodre sigue con Carmina Burana, su primer espectáculo del año, que tendrá funciones hasta el 5 de abril en la sala principal del Auditorio del Sodre. Es un espectáculo ideal para aquellos que no son devotos de la danza: dura una hora, tiene música en vivo, se rige con el lema de "menos es más" (tanto en escenografía como en vestuario) y la coreografía es poderosa y sensual. Si pueden ir cuando baile Gustavo Carvalho, lo van a disfrutar todavía más: es imposible no mirarlo.

Y hasta el domingo, en la sala chica del Auditorio (o sea, la Balzo), hay funciones de El bramido de Düsseldorf, una obra formidable del dramaturgo Sergio Blanco. Es formidable en serio: suenan R.E.M., Lilly Wood & The Prick y "Bette Davies Eyes", por ejemplo, en un viaje de mentiras verdaderas (o verdades mentirosas) que mezcla un duelo personal con pornografía y la historia de un asesino serial. Ya la vi dos veces y el domingo la veré de nuevo: sí, es para tanto.

Para gustos variados

Además, uso y recomiendo estos piques no tan clásicos, aunque no me hago cargo si no compartimos opinión.

Esta noche, Dani Umpi presenta su disco Lechiguanas en La Trastienda, y es de los álbumes pop que más escuché en los dos últimos años. Es pegadizo y efectivo, tiene letras profundas apoyadas en ritmos bien bailables, y lo acompañan Lucía González y Lisa Cerati como DJ. Una bomba.

Y mañana, como para seguir bailando, los Boomerang vuelven a tocar los temas de su disco El encanto —otro que está muy bien—, en Bluzz Live. El pop uruguayo se ha puesto interesante en los últimos tiempos, y si van a cualquiera de estos dos shows, me van a ver así.

Además, ya está en cartel Dumbo, la nueva versión del elefante volador de orejas gigantes, ahora con el sello Tim Burton. Y ya saben, a Tim Burton se lo ama o se lo odia. Al editor de Espectáculos, Fernán Cisnero, Dumbo le encantó (y no es de esos que compran cualquier cosa hollywoodesca), así que hay que darle un crédito y verla.

Tres piques cortitos (bien cortitos)

Hoy toca Iván Noble en Montevideo (el de "Avanti morocha", que está preparando un disco con canciones de mujeres).



Música popular + experimentación + talento = Leo Carbajal, junto a HA Dúo, el dúo de Hugo Fattoruso y Albana Barrocas, están mañana en la Zitarrosa.



Y se estrena en Netflix The Highwaymen, que es una nueva mirada a la historia de Bonnie y Clyde, con el señor Kevin "Pasa el tiempo y estoy cada vez mejor" Costner. Qué bárbaro.

Tendencias, charlas y más

Pero como no solo de arte vivimos los humanos, el equipo de Multimedia hizo un informe especial sobre uno de los grandes amores del "nuevo uruguayo": el pan de masa madre. Esta tendencia se ha esparcido por la ciudad y hay lugares que se han perfeccionado en el arte del buen pan, que no tiene nada que ver con el del supermercado. Eso sí: no miren el especial si están con hambre; la van a pasar mal.

Más en plan tecnológico, aunque repercutiendo directamente en el arte (o en su modelo de consumo), esta semana Apple lanzó Apple TV+ que, es de esperar, será un competidor para Netflix en el reinado del streaming. Como para atacar, ya fichó a Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, Steven Spielberg y Jason Momoa. Fuerte.

Y ayer nomás (suena a canción de No Te Va Gustar) salió un nuevo episodio de Tragaperras, el podcast que hacemos con Ale Pintos —es un chivo, sí—, sobre cultura pop y emociones. Esta flamante entrega se centra en los prejuicios, el trap, Legalmente rubia y The Umbrella Academy y lo pueden escuchar acá. Y si todavía no tienen muy en claro de qué va este formato de entretenimiento sonoro, pueden aprender más acá.

Lo último: hay que hablar de...

"Con altura", el nuevo tema y videoclip que lanzaron la española Rosalía, su productor El Guincho y el colombiano J Balvin. Rosalía y Balvin están siempre al top, y juntos sólo se potencian: mezclan el reguetón con la tradición española, con una producción que suena a futuro. Me despido con eso, bailando hasta el viernes que viene, y con Camarón en la guantera.

Rosalía. Foto: Captura de YouTube

Que se diviertan y ya saben: si toman, no manejen. ¡Hasta la próxima!