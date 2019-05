Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Balzo se llena de música, Elton John está en el cine y hay paseos para toda la familia

¡¿Cómo que mañana es junio?! Cómo se pasa el año volando, dice Fernando Cabrera, y eso también aplica para lo rápido que se fue el otoño: seguimos en la estación pero hay un frío que ni en Winterfell, yo creo (sí, sigo con nostalgia de Game of Thrones). Los piques para estos días son para valientes, pero bueno: pónganse su abrigo más polenta, tómense una sopa o un café o una copita, y salgan que la vida es una.

Para este fin de semana, la Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre es un lugar ideal para poner en su ruta de actividades, por dos cosas. Una pasa esta noche y es la apertura de la edición especial de invierno de Música de la Tierra, el festival de Jacksonville que llega en el último tramo del año, pero que ahora tendrá seis encuentros distintos bajo el lema "Un paisaje de campo en ciudad". El recital estará a cargo del argentino Carlos Aguirre y el uruguayo Nicolás Ibarburu, y las entradas están en Tickantel.

Y mañana sábado, allí mismo pero sin butacas y con entradas ya agotadas, el rapero Arquero celebra el primer año de su disco Aguafiestas, con un show que promete. Para los que se quedaron sin lugar, habrá una transmisión en directo en el canal de YouTube de Arquero. Y para los que quieren conocer más de él, pueden leer esta entrevista y ver este video de Mateo Vázquez, con el que inauguramos nuevo espacio, Disección.



Esta fotaza, además, es de Leonardo Mainé.

Diego Arquero. Foto: Leonardo Mainé

Y para enganchar con la música, este jueves se estrenó Rocketman, una película bastante esperada. El resumen del editor de Espectáculos, Fernán Cisnero, es que es una biografía autorizada y musical sobre una historia de amor platónico, y sobre los excesos que acompañaron a Elton John a ser la estrella de rock más grande de su tiempo. Y su opinión, que pueden encontrar extendida en esta crítica, es que ese tono musical gana sobre cualquier profundidad. O sea que no le copó tanto.

Yo todavía no la vi, pero mis compañeros Rodrigo Guerra y Nicolás Lauber sí, y desde entonces no han hecho más que cantar "I'm Still Standing". Adivinen si me contagiaron la obsesión.

Igual, mi favorita de Elton John es y será siempre "My Father's Gun", una de tantas canciones hermosas que suena en Elizabethtown, una película malísima a la que sin embargo quiero mucho.



Bueno, retomo el hilo de la newsletter.​

Piques cortitos, pero buenos

-En la Alianza Uruguay-Estados Unidos está, todos los viernes, una premiada y elogiada obra de Josefina Trías, Terrorismo emocional, que así describe Carlos Reyes que, escritorio de por medio, me aseguró que voy a llorar y reír en partes iguales cuando la vea.

-En cines también hay una nueva versión (en serio, ¿otra más?) de Godzilla. La película se llama Godzilla 2: el rey de los monstruos, y con esa excusa, Nicolás Lauber cuenta sobre la historia de esta criatura gigante y popular. Lo más interesante del film es que es el debut cinematográfico de nuestra querida Millie Bobby Brown, que el otro día cantó Amy Winehouse en el late show de Jimmy Fallon, y la rompió.

-Y mañana, en Casa Inju, hay una nueva edición de Librofest, el evento que organiza la Red Nacional de Clubes de Lectura y que es con entrada libre, para toda la familia e incluye una cantidad de talleres y actividades. La Librofest se enmarca en el auge de los clubes de lectura, fenómeno del que pueden conocer más en esta nota de Renzo Rossello para Domingo.

-Pero el mejor plan del fin de semana tiene que ver con la comida. En el Espacio de Arte Contemporáneo, este sábado y domingo vuelve Garage Gourmet con Ollas del mundo, con fogones y comida caliente. La entrada es gratis y acá pueden encontrar todo lo que necesitan para ir.

Tendencias y más: lo que está pasando

-Este domingo se vienen dos acontecimientos enormes (exagero) en televisión por cable. En Warner Channel se emitirá, a las 21.00, el últimísimo capítulo de The Big Bang Theory; antes se emite en modo maratón toda la temporada, por si quieren ponerse al día. Y en Fox, se estrenará la temporada NÚMERO 30 de Los Simpson: desde las 20.00 se verán cuatro capítulos estreno.

-¿Cómo se hace y qué se necesita para tener una huerta en el patio? Es una pregunta que cada vez más personas se hacen y que Soledad Gago contesta en esta nota que, además, es bastante inspiradora porque tiene frases como "Una huerta en casa es el comienzo de una relación de reconexión con los alimentos de verdad”, del cocinero y educador Diego Ruete.

-Para inspirarse también sirve esta nota, exclusiva para suscriptores, escrita por Rosana Décima y que comienza así: "En la capital uruguaya hay distintos lugares para salir a comer o tomar algo que son mucho más que bares o restaurantes. Son sitios que te transportan en el tiempo, que te hacen olvidar del bullicio de la ciudad. Lugares con magia, con historia". Sobre esos lugares, cuenta estas historias.

-Y en el espacio de uruguayos destacados, María Emilia Triay presenta a Virginia Piñeyro, una diseñadora que creó un pantalón térmico que se carga por USB y que pretende mejorar la calidad de vida de las personas. Es el sueño cumplido de ustedes los friolentos.

Por último: hay que hablar de...

Jorge Drexler, porque de eso hemos hablado toda la semana. El cantautor uruguayo dio dos recitales con entradas agotadas en el Auditorio del Sodre y pueden leer dos miradas del show, una de Fernán Cisnero y otra mía. Además, pueden ver cómo fueron sus encuentros con los participantes del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles del Uruguay, y de yapa les dejo esta playlist con el repertorio que tocó el martes.

Jorge Drexler, la palabra y la guitarra. Foto: Marcelo Bonjour

¡Hasta el próximo viernes! Compartan y recomienden esta newsletter con sus amigos, que de lo contrario les vendrán 27 semanas de mala suerte.

Belén Fourment, periodista de El País



