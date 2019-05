Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se termina "Game of Thrones" y nadie sabe cómo sigue la vida después

No me van a decir que no extrañaban este tono exagerado. Volví de las vacaciones con las pilas recargadas (sí, claro) y muy agradecida con Rosalía Souza, que se encargó de cuidar este espacio y darles a ustedes una cantidad de piques culturales. Y volví, claro, porque este domingo es EL ÚLTIMO DOMINGO DE "GAME OF THRONES" EN LA HISTORIA. ¿Y después qué? ¿Qué será de nosotros? ¿Entienden lo que les digo?

Gracias por tanto, "GOT", y perdón por tan poco

Sí, esta última temporada de la serie ha tenido puntos flojos o, al menos, discutibles. Pero también ha sido dramática, feroz, sorprendente y espectacular desde el punto de vista cinematográfico. A esta altura, criticar a Game of Thrones es quejarse de llenos, pero increíblemente hay gente pidiendo que SE REHAGA toda la temporada. Ja.

Este domingo a las 22.00 se emitirá el último capítulo de GOT y sabremos finalmente cuál será el destino de esos personajes que tantas emociones nos han generado durante años. ¿Quién matará a Daenerys? ¿Habrá trono para ocupar? ¿Fue todo un sueño? ¿Está contento George R. R. Martin? Quedan muchas preguntas por responder, pero mientras, pueden ver por acá cómo no es tan descabellado que a Dany se le haya ido la moto bien lejos.

Mi consejo es que dediquen todo el fin de semana a prepararse para esta gran final. Pero si tienen ganas de hacer otra cosa, o justo son de los que no miran Game of Thrones (¿CÓMO?), acá van más piques.

Ballet, cine y música: mucho para hacer

-Ayer se estrenó La Sílfide, lo nuevo del Ballet Nacional del Sodre. Acá, María Noel Riccetto y Ciro Tamayo vuelven a bailar juntos luego de un largo lapso, y es un gran ballet romántico que vale la pena ver, sobre todo porque Riccetto ya anunció su retiro y hay que aprovecharla antes de que sea tarde. Al cierre de esta newsletter sólo quedaban entradas para las funciones de hoy viernes, mañana sábado y el martes. Y muy pocas.



La Sílfide. Foto: Carlos Villamayor

-Además, en cines se estrenó 4x4, del argentino Mariano Cohn que, según Carlos Reyes, logra mantener en vilo al público durante 90 minutos. Va de un ladrón (Peter Lanzani) que queda encerrado en la lujosa camioneta que intentó robar, y que en ese espacio reducido y sin nada de lo que valerse, vivirá un calvario. El ejercicio mental de evaluar buenos y malos nunca falla, y en este film hay mucho de eso.

-Y en materia musical, los Buitres festejan hoy y mañana, con entradas prácticamente agotadas, sus 30 años de historia en el Antel Arena. De su poco oído para los hits, por irónico que suene, charlé hace algún tiempo con Gabriel Peluffo, Gustavo Parodi y Orlando Fernández. Y de su nueva canción, "La primera vez", que sonará hoy y mañana, escribí esto.

Piques cortitos, pero buenos

-Hoy hay pila de shows interesantes: canta Amaia Montero en El Galpón, Juan Campodónico en La Trastienda, hay fiesta Brooklyn (una celebración por los nueve años) con el argentino Juan Ingaramo y el local Arquero, Valeria Lima graba disco en la Sala Balzo, y en El Chamuyo está La Foca con un dúo que promete: el de Maxi Angelieri con Fede Morosini o Fede Julen.

Uff, me agoté.

-Ah, y el domingo, si no van a mirar Game of Thrones (de vuelta: ¿CÓMO?), pueden ir a ver a Nathy Peluso a La Trastienda, o a los Dead Kennedys a Montevideo Music Box. Son dos propuestas radicalmente opuestas en lo generacional, casi, así que abarca a gran cantidad de público.

-Si prefieren el cine, además de estrenos de diversos géneros (hay thrillers, dramas, acción, de todo como en botica), ya está en marcha el Séptimo Festival de Cine Europeo, que va hasta el miércoles próximo y tiene algunos títulos interesantes. Por acá pueden ver una selección.

-Y en la cartelera teatral, destaca la puesta española La Extinta Poética en el Teatro Solís, y Barranca, una versión de Barranca abajo de Florencio Sánchez, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que va los sábados de mayo a las 20.30. Es una producción de L’Arcaza Teatro.

-Para cerrar esta sección, este sábado 18 de mayo (no olviden cantar el himno por un nuevo aniversario de la batalla de mi ciudad) es el Día Internacional de los Museos, y por eso todos los museos bajo la gestión de la Dirección de Cultura, abrirán sus puertas para ser visitados con entrada libre. Y eso también aplica para la muestra Picasso en Uruguay del Museo Nacional de Artes Visuales, que normalmente tiene entrada paga. Acá, la lista de actividades para mañana.

Tendencias y más: lo que está pasando

-Uno de los dramas burgueses y no tanto de hoy, tiene que ver con el bendito celular y sus inevitables roturas. Parece que cada vez más empresas uruguayas quieren ocuparse de eso, y así lo cuenta en esta nota el periodista Juan Pablo de Marco.

-Otro uruguayo se ocupó de otro drama actual que tiene que ver con cómo vivir sin cansancio. Se llama Walter Gaione, tiene 85 años y su método ha sido usado por futbolistas, políticos y ciudadanos variopintos. En esta nota exclusiva para suscriptores, más detalles sobre el sueño de muchos.

-Y en Eme de Mujer, Rosalina Villanueva atiende otro asunto que para algunos también es preocupación: las tendencias de moda para el invierno 2020. ¿Las claves? Comodidad, contención y sostenibilidad, porque el paradigma de la moda también está cambiando.

Por último: hay que hablar de...

WOS, por capricho. Desde que Mateo Vázquez, periodista multimedia de El País, me mostró la canción "Terraza", este argentino se ha convertido en mi obsesión, y me he encargado de propagar su palabra (básicamente, de mostrarle sus temas a todo el mundo). El rapero y trapero es campeón internacional en freestyle y ahora está llamando la atención con unas canciones que, para la tendencia del género en Argentina y para su generación, hacen una enorme diferencia. Esta semana participó de un homenaje a Mercedes Sosa en los Premios Gardel, y hasta el nuevo intendente de Montevideo usa sus temas para historias de Instagram. Vayan a escucharlo, porque la juventud, por pibes como él, no está perdida.

Wos. Foto: Malena Fradkin

Belén Fourment, periodista de El País / @belenfourment en Twitter



Piques es una de seis newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.