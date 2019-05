Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay Montevideo Comics, Detective Pikachu llegó al cine, viene el catalán Albert Plá y hay música del bien

Amigos de Piques, me despido de este corto pero grato encuentro con ustedes. Esto significa la tan esperada noticia de que para el otro viernes, la paseandera Belén Fourment dejará la primavera mexicana y estará de nuevo en tierra oriental, y en set de El País, por lo que la newsletter volverá a la normalidad. Imaginemos su emoción (en el fondo nos extraña).

Ya dada nuestra despedida, paso a hablar de lo que verdaderamente importa. No, para decepción de ustedes (o alegría), esta semana no miré Game of Thrones, pero supe (Twitter es un aliado) que hubo opiniones bastante divididas sobre si fue un buen capítulo o una barbarie innecesaria. Y para hacer la espera del PENÚLTIMO (grito solo por empatía) capítulo, les dejo por acá las imágenes que se adelantaron de lo que se verá el domingo a las 22.00. Y, por si fuera poco, les añado esta entrevista con el señor Rey de la Noche, o Vladimir Furdik, que sacamos el lunes pasado en páginas de Espectáculos.

Mucha pantalla para un fin de semana otoñal, y planes musicales y teatreros para salir de la zona de confort

Me fui de tema, solo por complacerlos, y no dije lo verdaderamente importante: ¡Se estrenó Pokémon: Detective Pikachu! No sé ustedes, pero la estaba esperando. Así que si tienen ganas de ir al cine este fin de semana, esa puede ser una buena opción, sobre todo si tienen pensado un plan familiero. Aunque hay un menú vasto para todos los gustos, que ya lo voy a repasar, pero antes necesito una pausa para este gif.

No se olviden que este fin de semana, el Auditorio Adela Reta, Nelly Goitiño y el Centro Cultural de España reciben una vez más la Montevideo Comics. Entre las tantas cosas que habrá para presenciar y disfrutar entre sábado y domingo, está la visita de dos venerados que darán charlas: el ilustrador canadiense Yanick Paquette (Liga de la Justicia, Mujer maravilla, Batman y también varios personajes de Marvel), hablará el sábado, y el caricaturista francés Jul (Lucky Luke), el domingo. En esta nota, Nicolás Lauber repasa las principales actividades a tener en cuenta.

De regreso al cine, esta semana también se estrena Ausencia de mi, un documental sobre Alfredo Zitarrosa a partir de material inédito, dirigido por la argentina Melina Terribili. En Cinemateca Uruguaya se puede ver El libro de imágenes, que el editor y crítico Fernán Cisnero describe como "una obra apasionante y difícil del director francés" Jean-Luc Godard.

No podemos dejar de mencionar que Rebel Wilson y Anne Hathaway están ahí, en la cartelera, dispuestas a hacernos reír en Maestras del engaño. En la crítica de la película, Fernán Cisnero no le da muchos elogios, pero basta con tener a Rebel Wilson (en su estreno más reciente, ¿No es romántico?, de Netflix, nos volvió a robar el corazón) comandando la batuta como para darle una chance para pasar un buen rato.

Ahora, y antes de que Belén vea esto y nos mande una reprimenda, hablemos de música. Empezamos por resaltar que Diego Rossberg, el excantante de Cuatro Pesos de Propina, y Milongas Extremas estarán sábado y domingo festejando música y amistad en La Trastienda. Quedan pocos lugares para el domingo (a las 21.00), y el sábado ya está agotado, pero este encuentro de escenario ilumina el fin de semana. Por acá les dejo la nota de Rodrigo Guerra, contando de qué va el festejo.

Mezclando música y teatro, tendremos al catalán Albert Pla en las tablas del Teatro Solís, con Miedo, una producción que promete ser de gran despliegue. Para ir preparados, por acá está la entrevista de Carlos Reyes con el músico, y un repaso en imágenes a lo que se podrá ver en el escenario. Sábado y domingo, 19.30.

En cuanto al teatro propiamente dicho, el estreno que no podemos pasar por alto es el del dramaturgo Santiago Sanguinetti en El Galpón, que trae su obra Bakunin Sauna, esa que primero estrenó en Alemania y que ahora hará con un elenco hermoso encabezado por Myriam Gleijer y Nelly Antúnez. Es comedia, así que va para los que quieran sintonía de calidad y risas. Está este y el otro fin de semana, sábados a las 21.00 y domingos a las 19.30. En esta entrevista de 2018 con Revista Domingo, Sanguinetti ya contaba su intención de reestrenar la obra en Uruguay.

Piques cortitos, pero buenos



Un salpicón de música, más teatro y un pique prestado de ballet.



Para los que esperaban más música en esta lista, acá va:

—Hoy, a las 21.00 en La Trastienda, la actriz y cantante Juana Molina estará cantando un recorrido por sus clásicos y por temas de Halo, su nuevo disco.

—También hoy a las 21.00, pero en la Sala Hugo Balzo, estará Buceo Invisible con la presentación oficial de Luz Marginal, un disco del que Belén ya supo hablar en alguna publicación anterior (les dejo el link).

—Ya mañana, las opciones empiezan por el reconocido bajista argentino Javier Malossetti, a las 21.00, en Sala Camacuá.

—Además, el regreso de La hermana menor, la banda liderada por Tüssi Dematteis (el ex Guerrilla Urbana), será también el sábado, en Bluzz Live, a las 22.00.



—Para aquellos que tengan ganas de colaborar con los músicos locales, mañana están Phoro, Eli Almic, Bonish y F5 en la Sala del Museo, desde las 17.00, en un show que pretende juntar fondos para su futuro viaje a España, donde estarán en el festival Primavera Sound.

En cuanto a otras ideas para salir al teatro, es bueno resaltar que es el último fin de semana (al menos por ahora) para ver Barrymore con Jorge Bolani (vuelvo a compartirles la entrevista del finde pasado, y un gif necesario), en Sala Zavala Muniz, los viernes y sábados a las 20.30 y los domingos a las 19.00; sigue Cheta, de Florencia Caballero, viernes de mayo y junio, a las 21.00, en Tractatus (la vi, y me sumo a los abrumados y enamorados a la vez por la brutalidad necesaria de esta obra); volvió a la cartelera Terrorismo Emocional, los viernes a las 21.00 en Teatro Alianza; y se acercan los últimos fines de semana de Luz Negra, de Fernanda Muzlera, de esas historias que sin mucha pretensión, conmueven. Va los sábados a las 21:00 y domingos 19:30 en La Cretina.

Este jueves se estrena La Sílfide, del Ballet Nacional del Sodre, y además de ser una cuenta regresiva a la despedida de María Noel Riccetto, es una oportunidad para volver a verla junto a Ciro Tamayo (pique prestado por Soledad Gago).

Tendencias y más: lo que está pasando



Si andan buscando una nota curiosa para leer, les puede interesar esta que Florencia Sityá escribió sobre el trabajo de Cindy Kleist, María Lasarga y Virgina Sosa hacen al crear accesorios de diseño a partir de las historias de sus clientes. "Desde porcelana antigua y bastidores de bordar, hasta leche materna cristalizada..." (Para suscriptores)

Por un rumbo bien distinto va este intento de explicar qué fue ese objeto extraño que vieron en el cielo unos cuantos uruguayos y argentinos en la noche del lunes. ¿Un meteorito? Esto dijeron los expertos.

Y para no perder la costumbre de hablar de superhéroes, dejamos Marvel de lado y nos vamos a DC para recomendar este artículo donde Renzo Rossello repasa la importancia de Batman, a sus 80 años. Para eso, el periodista charló con escritores, guionistas, artistas plásticos y académicos uruguayos que analizaron al personaje.

Lo último: hay que hablar de...



No me puedo ir de esta newsletter sin decirles cuál fue mi preferide de la pasarela icónica de la Met Gala 2018 y su temática Camp: notas sobre moda. Muchos coincidieron en Harry Styles, el ex-One Direction, y su look andrógino (Belén es una gran defensora de este chico) y en Lady Gaga con sus cuatro cambios de ropa en menos de lo que dura un respiro. Pero creo que el trofeo debería ir para el actor Ezra Miller, sus siete ojos y la maquilladora detrás de tal hazaña. Una nota al pie que les dejo: como en todo, teníamos a una uruguaya diciendo presente en el Museo Metropolitano de Nueva York.



Me despido de ustedes, atentamente (LA) Rosalía, ex Espectáculos, actual Revista Domingo.

