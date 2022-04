Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Música, cine y todo lo que podemos hacer sin romper esta cuarentena

Hola a todos y todas, aquí Belén desde la reclusión. El resumen de esta newsletter habla de planes, charlas y tendencias, ¿pero qué pasa cuando todo se reduce a un único tema, al bendito coronavirus?



Esta semana, la sección Espectáculos se transformó para ofrecer recomendaciones de las que podamos disfrutar desde la comodidad del hogar. Y por suerte hay un montón de cosas, casi todas al alcance de una computadora o un celular, y si no siempre están las sombras chinas, la conga y el robo-montón, las recetas de la abuela... ALGO.

-Esta noche hay recitales por streaming de Fito Páez y de Jorge Nasser. Muchos músicos de acá y del mundo se acomodaron esta semana en el formato "on demand", con transmisiones en vivo que luego quedan disponibles para ver cuando cada uno quiera. Además de la guía sobre varios de los shows que hay para ver, les recomiendo una entrevista a Rossana Taddei y otra a Fabián Marquisio, dos que ayer ofrecieron música de hogar a hogar, pantalla mediante.

-Pero si quieren algo diferente, quizás algo que nunca pensaron hacer y ahora les parece divino, grandes museos del mundo como el MET de Nueva York o el Louvre de París, ofrecen contenidos a un clic para sentir que los estamos conociendo pero desde un sillón. Y lo mismo pasa con teatros importantes de Viena, Berlín y el Metropolitan Opera neoyorquino, que emiten ópera, ballet y más. Como para empacharse.

El MET, cerrado. Foto: AFP

-Además, estos días que encima están medio grises y se prestan para la frazadita, son ideales para leer. Lo pueden hacer en el plan tradicional, yendo a elegir algún título de su biblioteca; pidiendo por teléfono cual delivery a alguna editorial uruguaya, o hurgando en alguna de tantas páginas web que dispone de libros para ser devorados.

-Y después están, claro, las series y películas que tanto nos gustan. Acá la recomendación es variadísima, así que la hago breve:



*En Netflix se volvió tendencia la película coreana Virus, que también está en otras plataformas y salvando las distancias, guarda similitudes con el coronavirus. Ah, y es entretenida.

La película surcoreana "Virus". Foto: Difusión

*Esta semana se anunciaron los nominados a los Premios Platino (aunque la gala se postergó a 2021), y además de que la uruguaya Inés Bortagaray está nominada -inserte emoji de aplausos aquí-, muchas de las series y películas en carrera se pueden ver on demand.



*En la vuelta también hay un montón de cine uruguayo de ayer y de hoy, para ver gratis y online en distintas plataformas. Acá, una selección de 10 películas que están por ahí para poder disfrutar.

*Y otra recomendación de Netflix que quiero hacerles es Esta mierda me supera, que es serie pero podría haber sido película y está muy bien.

Temas para cambiar el foco

Si ustedes, como yo, están un poco cansados de solo hablar de todos los problemas que trajo el coronavirus, probemos un rato con una perspectiva un poco más amable, alegre, clara.



Por ejemplo, en este caótico Uruguay apareció una app para llevar adelante una cuarentena solidaria. Bien ahí.

Además, en nuestra web se pueden encontrar con estas aplicaciones gratuitas para hacer videollamadas (y no extrañar tanto), con algunas apps y páginas web que enseñan jugando para ayudar a los más chicos en estos días bravos, y con una hermosa mirada en familia al mundo que nos rodea, también desde el hogar. Acuarios, zoológicos y reservas cerraron puertas pero no apagaron cámaras.

Mariana Malek, por su parte, pudo testear el Samsung Galaxy S20+ y si alguno sale bien parado de todo este lío y puede comprarse uno más adelante, esto es lo que tiene que saber.

Y bien fuera de tema, a fines de febrero salió el nuevo disco de Bad Bunny, trapero muy famoso que si aún no conoce, debería conocer. Para entender qué canta, les armé este diccionario de jerga boricua. De nada.

Y para el cierre...

No olviden cuidarse, salir poco, lavarse bien las manos y sobre todo, ser solidario, empático y amable con el otro. Siempre hay alguien que la está pasando mucho peor en esta cuarentena.



Dicho eso, con mis amigas nos hemos divertido un montón jugando vía WhatsApp con estos desafíos de ingenio que invitan a encontrar nombres en una ilustración llena de secretos. Además, estos "tiempos muertos" que antes no teníamos vienen bien para, por ejemplo, respaldar todos esos archivos que tenemos en el celular y nunca guardamos; a eso me estuve dedicando yo. Y la corto por acá, porque para más coronavirus tienen la newsletter de Mayte de León -¡suscríbanse!- y yo tengo que seguir bailando J Balvin, que sacó disco nuevo como para bailar en cualquier circunstancia.

Piques es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. A mí me encuentran en redes como @belenfourment.