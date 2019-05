Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mayo trae mucha música y teatro, y está el capítulo de GOT después de la hazaña de Arya Stark en Winterfell

Estimados, como ya sabrán quienes siguen esta newsletter, su periodista de todos los viernes, Belén Fourment, está disfrutando en Ciudad de México, donde (dato no menor) vio a la Trotsky en un lugar llamado Segundo Piso y fue feliz. Mientras, yo, Rosalía Souza (periodista de Revista Domingo y ex Espectáculos) estoy aquí con mi matecito en el set de El País, escribiéndoles y tratando de suplir su ausencia.

Exacto, parafrasee a la querida Zoe Soldaña, Gamora en el universo Marvel, que se tomó un mate y habló español en el set de Avengers: Endgame. La actriz compartió el video en Instagram y se hizo viral. Como la película, que (lo esperado) fue la más taquillera del fin de semana de su estreno. Si todavía no la vieron, este finde es un buen momento para ponerse al día. Aunque si prefieren un plan lejos de los superhéroes, veamos otras opciones de fin de semana en este resumen.

Pantalla (chica y grande), música bailable y teatro (de afuera y de acá)

Ante todo, debo confesar que no soy seguidora de Game of Thrones, pero creo que a esta altura del partido nadie puede evitar lo que ha causado en ustedes, fanáticos, el capítulo del domingo pasado (que sí lo vi). Ya imagino la miradita que estarán echando ustedes a estas líneas.

No quiero hacer spoilers, aunque dudo que alguien no lo haya visto aún, pero como escribió su amiga de Piques (sí, Belén) para Espectáculos, la Batalla de Winterfall fue uno de los momentos más esperados de la serie, y aunque hubo quejas por la oscuridad, se disfrutó. Y sorprendió. Así que vale la pena repasar en su nota lo que dejó el tercer capítulo, y lo que se espera del próximo domingo a las 22.00 por HBO, después de que Arya salvara a todos (este spoiler está en todo Twitter). ¿Quién se queda con el trono?

Pero bien, ahora trasladémonos a la pantalla grande, porque en el cine hay unos cuantos estrenos, que no vienen nada mal teniendo en cuenta que dan lluvia para sábado y domingo.

- Para los que tengan ganas de pasar un buen rato riendo, se estrenó el jueves Ni en tus sueños. Esta comedia promete buen humor y algunas carcajadas (el tráiler, por lo menos) y además combina a Charlize Theron (del diario de hoy tenemos una entrevista con la estrella) y Seth Rogen. En esta nota, Nicolás Lauber comenta un poco de qué va y da su opinión (con buen puntaje) a esta historia de amor donde, una vez más, los opuestos se atraen.

- También en tono de comedia, la ganadora del Oscar Julianne Moore se sumó a los estrenos de la semana con su protagónico en Gloria Bell, una remake de la película chilena Gloria (2013) de Sebastián Lelio (seguramente le suene este nombre por Una mujer fantástica). En esta entrevista, Julianne Moore cuenta que es una gran fanática de la primera versión, y cómo llegó a interpretar a Gloria.

- Si gustan de películas con caras conocidas, está Catherine Deneuve en La última locura de Claire Darling, sobre una mujer mayor que se despierta pensando que está en su último día y decide deshacerse de todo lo que tiene. También abarca el reencuentro, la distancia y los afectos. La cinta regresa a la cartelera uruguaya después de estrenarse en la muestra Avant-Premiere del cine Francés de abril. Todos los estrenos de este fin de semana pueden repasarse en la nota.

Desde el lado musical (acá es cuando más falta nos hace Belén) no podemos dejar de mencionar los 10 años de Croupier Funk, que se celebran esta noche, a las 22.30, en Sinergia Design, un evento del que Rodrigo Guerra cuenta un poco en una charla con los músicos que conforman esa locura bailable. También para mover las cachas está Doña Bastarda en Sala del Museo, hoy desde las 21.00. Primero grabarán el disco de su espectáculo del Carnaval 2019, y luego prometen bailongo.



Y si los que buscan salir prefieren una onda más tranquila (yo soy abuela de nacimiento, así que los comprendo) la cartelera teatral local también tiene unas buenas ofertas.

El emblemático Jorge Bolani celebra sus 50 años de carrera con el estreno de Barrymore, hoy, en Sala Zavala Muniz. Irá este y el siguiente fin de semana. Los viernes y sábados a las 20.30 y domingos a las 19.00.

Otro título uruguayo para no perderse (una obra que el crítico Carlos Reyes consideró como lo mejor de 2018) es Cheta, de la dramaturga Florencia Caballero, a quien hay que prestarle atención, como dice Soledad Gago en un repaso al teatro uruguayo que se exporta.Va los viernes de mayo y junio, a las 21.00, en Tractatus (Ituzaingó 1583)

Piques cortitos, pero buenos



Un salpicón de música, una obra extranjera y una exposición que hay que ir a ver:

En materia musical, varias bandas locales dan shows este fin de semana. En Bluzz Live, estarán hoy a las 22.00 Los Buenos Modales. Una fecha que también tiene La Mujer Pájaro, que estará repasando su último material discográfico en la Sala Balzo del Sodre, a las 21.00. Y Spuntone - Mendaro presentan su disco de 2018, Equlibrio (en esta entrevista con Belén cuentan sobre el material), en La Trastienda. Repiten mañana. Ambos días el encuentro será a las 21.00.

También hoy y mañana estará Supervielle, a las 21.00, en la sala principal del Teatro Solís para presentar su primera obra orquestal. La Sphère. Concierto para Orquesta y electrónica es un proyecto en el que ha pensado mucho tiempo y ahora se materializa con el marco de la poesía de su tío bisabuelo Jules Supervielle.

Para teatreros con ganas de una visita porteña, llega al Teatro Metro Atracción Fatal, el clásico del cine que ahora se verá con un elenco encabezado por Pablo Rago y Sofía Gala Castiglione. Las funciones serán hoy a las 21.00, mañana a las 20.30 y el domingo a las 20.00.

Y una exposición locataria para no perderse es la que el Proyecto Casa Mario está teniendo en el Centro de Exposiciones Subte. Es una muestra que muta constantemente, que refleja a la sociedad y que permite al visitante hacerse parte. Irá hasta el 7 de julio y es un buen plan para quien ande por el centro el fin de semana.

Tendencias y más: lo que está pasando



Si andan en Twitter, puede que estén al tanto de la casa antigua que ahora (y gracias a la periodista Alejandra Pintos) es tendencia por sobrevivir al mercado inmobiliario y estar rodeada de edificios. Mariel Varela, inspirada por Twitter, decidió acercarse al dueño de la casona, quien contó la historia detrás del cartel que dice así: "Esta casa ha cumplido 100 años, sus habitantes han vivido alegrías y tristezas, igual que los de ahora, porque así es la vida. No será derribada porque sus dueños creen en la espiritualidad que el ser humano transmite a sus objetos cotidianos. Ojalá pudiera contarnos los momentos que fue testigo". (Exclusiva para suscriptores).

El exintendente Mariano Arana fue uno de los tantos que tocó el timbre de la casa para felicitar a Pedro por el cartel. Foto: Leonardo Mainé

Otro punto a destacar de la semana, es que la escritora nicaragüense Gioconda Belli pasó por la capital uruguaya y fue declarada Visitante Ilustre por la Intendencia de Montevideo. El domingo saldrá una entrevista realizada por el periodista Nicolás Lauber.

Y en las noticias no tan lindas de la semana, la música brasileña se despidió de Beth Carvalho, una de referencia del samba, la madrina de ese género hizo bailar a unas cuantas generaciones y que en 2009 fue homenajeada con el Grammy Latino a la excelencia musical.

Lo último: hay que hablar de...



El casamiento sorpresa de Joe Jonas y Sophie Turner. Y no, no es que quiera volver al tema de Game of Thrones (ya aclaré que nada tengo que ver), pero mucho se ha dicho de la pareja de la actriz que interpreta a Sansa Stark en la serie de HBO con el ex chico Disney, Joe Jonas (¿sabían que regresaron los Jonas Brothers?). Por si fuera poca la mediatización de esta pareja, parece que los casó un imitador de Elvis Presley.

Y si de chicos Disney hablamos, no puedo irme de esta newsletter sin contarles que hoy, y después de una década, Ashley Tisdale. Se llama Symptoms y según ha dicho a medios internacionales, cada canción retrata lo que ha sufrido entre la ansiedad y la depresión de estos años. La vida de las ex estrellas adolescentes nunca es simple.

Hasta acá llegué, espero que no se les haya hecho demasiado tedioso, y si ese fue el caso, tranquilos, que estamos a un viernes del regreso de Belén Fourment.

Les desea un buen fin de semana, (LA) Rosalía, periodista de El País.

Piques es una de seis newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarse acá.