Las mujeres copan Montevideo, llegan los Backstreet Boys y hay noche de fallos

Vamos de atrás para adelante porque hoy, o sea esta madrugada, a menos que haya una inesperada tormenta, se conocerán los fallos del carnaval. Hoy se cierra el concurso con Tabú, Cayó la Cabra y Momosapiens, y a falta de penca me animo a tirar mis candidatos: Agarrate Catalina, Los Chobys, Nazarenos, Tabú (si no falla hoy) y Sarabanda, aunque acá tengo dudas.

Siguiendo con la marcha atrás, el domingo llegarán los Backstreet Boys, que estarán esa noche con entradas agotadas en el Antel Arena, y repetirán el lunes, fecha para la que aún quedan entradas. ¿Un pique? Habilitaron nuevo sector para el campo para el 9, que está en Tickantel y cuesta $ 1.700.



Por esto, aproveché para contar de qué va el show que traerá una banda que nos musicalizó la adolescencia a muchos. ¡Qué emoción!

Ahora sí, last but not least, estamos en el mes de la mujer y eso implica que hay muchas actividades culturales en la ciudad, que tienen a las artistas mujeres como eje. Por supuesto, la acción clave es la marcha de este domingo, cuya convocatoria es a las 18.00 en la Plaza Libertad o Cagancha, pero además hay recitales, novedades, obras de teatro y más, que sirven de complemento y contexto para el 8M.

Nicolás Lauber recopiló en esta nota varias de las propuestas que hay para marzo (hay muchas muy buenas, recomiendo especialmente el ciclo ANIMALAS en Sala Camacuá y con nuevas propuestas). Y aprovecho la ocasión para contarles que Soledad Gago, amiga y periodista de este diario, acaba de lanzar su segundo libro. Se llama Uruguayas rebeldes, es para que lo lean de niñas y niños a adultas y adultos, y recopila 45 perfiles de mujeres fundamentales para la historia uruguaya.

Uruguayas rebeldes, el libro de Soledad Gago

Estrenos, tendencias y aplicaciones

—Se estrenó en cines la nueva película de Pixar, la comedia uruguaya Alelí, la elogiada El faro con Robert Pattinson y Willem Dafoe, y alguna más.

—La que no se estrenará pronto es la ya anunciada No Time To Die, la nueva de Bond, James Bond: decidieron retrasarla por el coronavirus. Sí.

—Para rematar los estrenos, ayer se dio a conocer el primer tráiler de la cuarta temporada de La casa de papel, y a mí me reavivó el entusiasmo. Y más ahora que Berlín se declara u-ru-gua-yo.

El actor español Pedro Alonso, Berlín, está en Uruguay. Foto: Instagram @pedroalonsoochoro

—Cambiando de tema, WhatsApp anunció la llegada del modo oscuro de forma oficial para los teléfonos iPhone y Android, que básicamente sirve para reducir el cansancio de la vista en ambientes poco iluminados.

—Sin embargo, no todas son buenas nuevas para la app de chateo. Es que otra red social logró desbancarla del ranking global de descargas, con -atención- ¡104,7 millones de downloads! ¿Ya adivinaron cuál es?



—Los que sí están contentos son los amantes del FIFA 20, el videojuego que esta semana, gracias a una actualización para PlayStation 4, Xbox One y computadora, sumó la Copa Libertadores con Peñarol y Nacional. Al menos hay chances de hacerlos jugar mejor que en la vida real...

—Y quizás también estén contentos los que le están dando una oportunidad al té matcha, un té verde de moda sobre el que Rosana Decima cuenta más en esta nota exclusiva para suscriptores.

Y para cerrar...

El lunes fui a ver a Ricky Martin y quedé muy entusiasmada, así que escribí dos versiones de una misma experiencia. Leen por acá y por acá.



Además, les recomiendo el suplemento Domingo de este domingo, valga la redundancia, que está todo atravesado por el 8M y tiene algunas joyitas, como la nota de tapa sobre la primera piloto profesional del Uruguay.



Y para rematar con mujeres, la cantante Katy Perry está embarazada y lanzó UN VIDEOCLIP para anunciarlo. Eso.

