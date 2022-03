Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Amigxs, estoy de vuelta. Se me terminó la buena vida y tocó volver a trabajar, retomar responsabilidades y volver a ocuparme de Piques, que tan bien cuidada quedó por el editor Fernán Cisnero.

Bien, se termina febrero, se termina un gobierno y entra otro, se terminan las vacaciones para las criaturas... Un fin de semana muy trascendental como para ocuparse. Mejor descansar y acordarse de lavarse bien las manos, que el coronavirus anda cerca y la paranoia también.

Lo que aún no termina es el carnaval. Ayer empezó la Liguilla y aunque no hubo mayores sorpresas entre los clasificados, resaltan las eliminaciones de La Mojigata en murgas y de Sociedad Anónima en humoristas. La información sobre los tablados para esta noche y el fixture de la última fase de la competencia se puede complementar con este anuncio que vale ir agendando: en octubre vuelve Contrafarsa, para festejar los 20 años de El tren de los sueños. "El loco siente que es un gran murguero..."

La murga Contrafarsa en el año 2020. Foto: Pata Torres

Pero si el carnaval no es lo de ustedes y están buscando otro plan de fin de semana, va este pequeño salpicón (no pude evitarlo).

En cines, Harrison Ford anda de aventuras con su mejor amigo perro, hay algunos otros estrenos variados, y como Netflix aplicó la función del Top 10 de tendencias por país, se pueden chequear las listas para ponerse al día con algunas opciones en streaming.

En cuanto a shows, en Sala del Museo hay Fiesta Bisiesta, una celebración que obviamente sucede cada cuatro años. Esta edición es hoy a partir de la medianoche y estarán AFC, la rapera Kira con DJ LVZY, Paul Higgs solista, Los Prolijos, la maragata Francesca y destaca la vuelta de la banda Closet. Y en Enjoy Punta del Este, mañana toca el español Pablo Alborán, que hace algunas semanas me contó de su nueva pasión: la cocina.

Y en el circuito de museos, ustedes no pueden y no deben dejar de ver Petrona Viera - El hacer insondable, una bellísima retrospectiva que el Museo Nacional de Artes Visuales le dedica a una gran artista. Las xilografías y los desnudos son las vedettes, pero hay de naturalezas muertas a paisajes, pasando por su costado más lúdico e infantil. Espectacular.

Petrona Viera en el MNAV. Foto: Francisco Flores

Mucha charla

*Con la sección Vida Actual siempre estoy de descubrimientos. Resulta que Huawei tiene teléfono plegable, porque aprendió de los errores de otras empresas y lo hizo mejor. Eso sí, si quieren acceder a esta nueva joya tecnológica, necesitan unos ahorritos: 2.700 dólares.

*Por allí pueden encontrar esta nota de Rosana Décima sobre los "souvenires" que sí nos podemos llevar de los hoteles (que no, que no todo es para uno, que eso califica como robo). Lean para hacer las cosas bien y no acumular pecados involuntarios.

*Y esta otra -exclusiva para suscriptores- que es obligatoria para los que tenemos perros en casa: mitos y verdades de los hábitos y necesidades de estos peluditos que nos alegran la vida. A continuación, el infaltable gif de peruno que toda newsletter debería tener:



Y antes de cerrar...

No deberían llegar al fin de semana sin saber que Harvey Weinstein fue encontrado culpable de dos de cinco cargos que tenía en su contra, y espera por su sentencia; y que Plácido Domingo asumió la responsabilidad por sus sistemáticos acosos sexuales en ambientes de trabajo, que fueron probados por una investigación terminada recientemente. La justicia llega y lo que tiene que caer, tarde o temprano caerá.

Piques es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.