Y llegaron las Llamadas

¡Buenas! La responsable de este reporte semanal, Belén Fourment, está de vacaciones, así que hoy me toca a mi, Fernán Cisnero, compartir estos piques con ustedes. Es una semana de Llamadas y el primer fin de semana después de los Oscar, así que hay algunas cosas para contar.

—Después de la postergación de la semana pasada por amenaza de mal tiempo, hoy y mañana, finalmente, todo está previsto para el Desfile de Llamadas por la calle Isla de Flores. Los detalles se mantienen, así que toda la información necesaria para la fiesta del candombe, sigue acá.

—Las Llamadas, además, suspenden la fecha del concurso oficial del Teatro de Verano, que esta semana entró en su segunda rueda. El domingo vuelve y acá está el fixture con todo lo que queda antes de la Liguilla. Y esto es lo que hay hoy en los tablados.

—Y ya que estamos de salida carnavalera, en esta nota, Rosana Décima, cuenta qué precios y opciones hay para comer en los tablados. Gastronomía popular a full.

—Igual, para aquellos que no hacen un culto a Momo, la semana estuvo marcada por la entrega de los Oscar que el domingo tuvo a varios de esta redacción trabajando hasta la madrugada. La sorpresa la dio Parasite, que se convirtió en la primera película no hablada en inglés en ganar el premio mayor y sobre la que hace tiempo escribimos una opinión muy favorable. Se llevó cuatro Oscar de los importantes: mejor película, guion original, director y película internacional. Por si no se enteró, esta es la lista completa de los ganadores, hicimos un minuto a minuto durante la ceremonia y tratamos de explicar por qué ganó Parasite. Después de recibir tanto premio, el director surcoreano, Bong Joon-Ho, dejó muy claro cómo pensaba celebrarlo.

—Algunas de las principales ganadoras siguen en la cartelera local, así que está a tiempo de verlas en pantalla grande. Además los estrenos de la semana (aunque en Sonic está Jim Carrey está de villano de un personaje salido de un videojuego) son de interés relativo. Quizás la más importante sea Los sonámbulos de la argentina Paula Hernández que tiene todo el aire del cine independiente argentino. La protagonista es Erica Rivas quien acá conversa sobre la película, el feminismo y su carrera.

—Hablando de películas, en Punta del Este hoy comienza un clásico de todos los febreros: el Festival Internacional de Cine. Este año llega a su vigésimotercera edición. Hoy contamos de qué va este año. Viene, por ejemplo, la española Maribel Verdú.

Cabrera y Fandermole este fin de semana en Punta Ballena y Montevideo

—Esta es pura música rioplatense. El cruce musical del montevideano Fernando Cabrera y el rosarino Jorge Fandermole tendrá dos fechas uruguayas: hoy está en Medio y Medio de Punta Ballena y mañana, sábado, en el Teatro Solís. La dupla, que viene de llenar el Teatro Ópera porteño, ha funcionado bárbaro como se lo explicaron los principales protagonistas a Rodrigo Guerra.

Y para aquellos con espíritu más juvenil, hoy en Plaza Mateo tendrá lugar el Festival Febrero donde están tres grandes nombres del ambiente indie local, Hablan por la espalda, Alucinaciones en familia y Julen y la gente sola. Promete ser tremenda fiesta. Está anunciado a las 20.00 y las entradas cuestan 300 pesos.

¡Feliz día de los enamorados!

Antes que nada, no se olvide, que quizás alguien espera un regalo de su parte. Es 14 de febrero, Día de los enamorados, y es buena zafra para bombones, flores, cenas románticas y lo que la imaginación aporte. Para dar una mano, en esta nota de Vivir, hay algunos piques interesantes sobre comida afrodisíaca.

Para enamorados nostalgiosos, además, Rosalía Souza cuenta en esta nota de Domingo, dos historias de primeros amores porque, como ella misma , dice "el primer novio o novia puede trascender a otros y al tiempo". Para leer con ojos adolescentes.

Tendencias y más: lo que está pasando

Para los amantes de la tecnología, Mariana Malek contó en esta ilustrativa nota cómo son los modelos Galaxy Z Flip y la nueva familia de los Galaxy S20 que serán 5G de Samsung. Vaya ahorrando.

Y ya que estamos tan conectados, aprovechando que el martes fue el "Día internacional de internet seguro", en esta nota, el especialista José Luis López avisa que “todo el mundo usa Internet, pero no todo el mundo está enterado de los riesgos. Internet es una maravilla de todos modos, pero debe saber utilizarse”. Hay que leer con atención.

Y algunas cosas más.

Esa pelea de ratones en el metro de Londres fue elegida la mejor foto de naturaleza del año. Fue tomada Sam Rowley y acá se cuenta cómo lo hizo.

Y Shakira lanzó un tutorial para bailar la chambeta, una especie de danza africana para la que este cronista no está ni cerca preparado. Descubra si usted está a la altura, en esta nota.

Y para despedirnos, y esperando que no hayan echado de menos las recomendaciones de Belén, los dejo con dos notas de Espectáculos de esta semana. Una, a cuenta de una entrevista que saldrá este domingo, es una crónica de la presentación que hizo Pedro Mairal de su nuevo libro, Breves amores eternos, que me encantó y va a encantar a los que se enamoraron de La uruguaya. Y Rodrigo Guerra en esta nota exclusiva para suscriptores, trató de descubrir cómo hacen los músicos uruguayos para sustentarse con los ingresos que aportan los nuevos servicios de streaming. ¿Una pista? Pagan muy poco.

Eso es todo amigos. Para despedirnos, la cara de Billie Eilish escuchando a Eminem en los Oscar. Toda una declaración generacional.

