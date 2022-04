Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se estrenó la última película de "Star Wars" y se viene la Navidad

¿Por qué seguimos tomándonos en serio el año si ya está todo cocinado, no? El martes es Nochebuena, viene Papá Noel, llegan los regalitos...

Para un montón de personas en el mundo, hubo un regalo de Navidad que se adelantó y es el estreno, que se concretó ayer, de Star Wars: el ascenso de Skywalker. Es la última película de una saga larga, de nueve episodios en total y más de 40 años de vida, que mueve pasiones y genera niveles de obsesión y emocionalidad poco vistos. Parece que al final la muchacha que nadie sabía de dónde venía era nieta de alguien re importante en la historia, pero no les voy a contar nada más para no spoilear (y porque no sé NADA de Star Wars, sepan disculpar).

Los que sí saben son mis compañeros, así que en TV Show pueden encontrar: una nota sobre todas las preguntas que tiene que responder El ascenso de Skywalker; dos críticas (una de Fernán Cisnero, otra de Nicolás Lauber) sobre la película; y una lista con los ocho episodios previos, ordenados del peor al mejor. Y que la fuerza los acompañe.

Si están buscando otras opciones para disfrutar del tiempo libre sin enloquecer entre compras y despedidas, acá va otro picadillo de opciones.

Piques cortitos, pero buenos

—Mañana sábado, Tabaré Cardozo celebrará 20 años de trayectoria con un recital en el Antel Arena, y antes charló con Rodrigo Guerra.

—Mañana también, en Sala del Museo, Eté & los Problems y Hermanos Láser darán su primer recital conjunto en más de una década de entrañable relación. De lo que los une, conversamos para esta nota.

—Y mañana, en Sala Zitarrosa y con entrada libre, se celebran los Premios al Hip Hop. Es una fiesta que se pone linda, llena de shows en vivo y de gente apasionada por una comunidad, que les recomiendo. Acá, todo lo que tienen que saber sobre esta séptima edición.

—Además, en el Auditorio del Sodre siguen las funciones de Manón, el último ballet de María Noel Riccetto (que justamente baila hoy), y para algunos días todavía quedan entradas en Tickantel.

—Y desde hoy se puede ver en Netflix la serie The Witcher, con el superhombre Henry Cavill como un rubio melenudo en medio de una epopeya sangrienta e interesante, al parecer.

Imagen de la serie "The Witcher". Foto: Difusión

—​Y hoy y mañana en La Trastienda, La Faraona presenta su nuevo show, buena oportunidad para recordar este perfil de Faustina Bartaburu (sí, la de "Permiso, me lo robo", nuestra estrella).

Tendencias y más: lo que está pasando

*Las historias de espionaje en la vida real están cada vez más a la mano, y si no lean esto: Facebook admite que rastrea la ubicación de todos sus usuarios, todo el tiempo. ¿LO KE?

*Para alegrarse después de ese trago amargo de recién, un grupo de estudiantes uruguayos la rompe de nuevo. Se forman para ser ingenieros y crearon una mano robótica para asistir en las comidas a personas que tienen discapacidades motrices.

*"A pesar de que es un tema tabú en muchos hombres, la vasectomía es una operación sencilla, sin efectos secundarios importantes y de rápida recuperación". Esto escribe Rosana Decima en una nota exclusiva para suscriptores sobre el método anticonceptivo más confiable de todos.

*Y porque la fecha lo amerita, esta nota es fundamental: cómo sobrevivir a los atracones de diciembre, el mes en que todo gira alrededor de la comida.

*La fecha también amerita compartir estas últimas notas: una sobre trucos para salir bien en las fotos (que se vienen días de sacarse muchas), una de rituales navideños para ir poniendo en práctica, y otra para los que son más anti-Navidad y no entienden bien -o su entorno no entiende- por qué.

Lo último: #usoyrecomiendo

Para cerrar esta newsletter les dejo esta nota sobre Harry Styles, el nuevo príncipe de la música pop cuyo disco Fine Line, ya está en tiendas locales. Y es un buen regalo para el arbolito, si quieren mi opinión. Y las otras recomendaciones tienen que ver con el futuro: mañana arrancamos con los balances del año en Espectáculos / TV Show así que estén atentos, y no se pierdan el domingo, una nota de Soledad Gago sobre María Noel Riccetto. De verdad, resérvenle el diario a su kiosquero amigo.

Belén Fourment, periodista de Espectáculos / @belenfourment en Twitter



