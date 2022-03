Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Arranca Ideas Más y hay una pequeña invasión porteña en espectáculos

Finalmente Uruguay tiene presidente electo, y encima el domingo comienza el diciembre del año más corto de la humanidad. Qué momento para estar vivos, queridos suscriptores de esta newsletter.

Hecha la breve presentación, a lo que nos compete aquí.

Piques cortitos, pero buenos

—El Irlandés, la nueva película de Martin Scorsese, ya estaba en Cinemateca para la newsletter de la semana pasada, y ahora también está en Netflix, así que cada uno elegirá dónde verla. Por lo pronto, les dejo tres lecturas vinculadas al asunto: la crítica de Fernán Cisnero; una entrevista en la que el director habla de cómo hizo su nuevo film; y la verdadera historia de Frank Sheeran, el personaje al que interpreta De Niro.

Robert De Niro como Frank Sheeran en "El Irlandés". Foto: Netflix

—Además, hay más estrenos en cine y vuelve el Cine al Botánico, hoy y mañana, al aire libre y con entrada libre. ¿Qué se verá? Los Tiburones y El campeón del mundo, y pueden saber más clickeando por aquí.

—Por otra parte, hay una pequeña invasión porteña. Hoy en el Antel Arena y a sala llena, Fito Páez presenta su nuevo espectáculo. Mañana en Otro Mundo, espacio ubicado sobre la Rambla Baltasar Brum y hasta ahora asociado a la electrónica, se inaugura un ciclo de rock y tocan los Ratones Paranoicos y más bandas locales. Y mañana pero en Sala Camacuá, el escritor Hernán Casciari hace su Casciari a la carta, en el que el público incide en los relatos que leerá. En la previa, Juanse de Ratones charló conmigo y Casciari con Rodrigo Guerra.

—Y si el domingo arranca diciembre, quiere decir que arranca en el Parque Rodó la Feria Ideas Más, con una cantidad de actividades y shows musicales que pueden encontrar entrando a esta guía concretísima.

—En plan aire libre, mañana sábado desde las 11.00 hay nueva edición de Paseo Rostand en Carrasco, una edición navideña de esta feria/mercado a cielo abierto, entre reconocidas marcas locales y propuestas gastronómicas. Allí, a las 20.00, se exhibirá la película El árbol de la vida.

—Además, va un recordatorio porque la semana próxima, antes de que salga una nueva entrega de Piques, están Ricardo Montaner en Landia (el 4 de diciembre), Passenger en el Antel Arena (también el 4), y Ciro y Los Persas en la Sala del Museo (4 y 5). Y el lunes en la Sala Zitarrosa, es el preestreno de Espíritu inquieto, un buen documental sobre el cantautor Gustavo Pena, El Príncipe. ¡Agenden!

Tendencias y más: lo que está pasando

*Twitter FINALMENTE anunció que eliminará cuentas que no se hayan usado en el último medio año, para así liberar nombres de usuarios. Era hora de que se hiciera una limpieza profunda.

*Otra limpieza que se necesitaba —ah, miren como les engancho todo— es la de la cartelería política de la ciudad, que está tomada de plásticos por todos lados hace ya demasiado rato. Por suerte hay iniciativas para reciclar todo ese material, y acá cuenta sobre eso Analía Filosi.

La cartelería política por toooooodos lados

*¿Por qué hay que pensar dos veces antes de enchufar un móvil en un puesto de carga público? ¿Y por qué nunca lo dudamos demasiado? Tal vez su visión cambie después de leer esta nota del New York Times.

*¿Y por qué es importantísimo dormir lo suficiente? La Universidad Estatal de Michigan hizo un estudio —el famoso "estudio asegura que..."— en el que probó superficialmente los problemas que puede acarrear la falta de descanso en la vida cotidiana. Los resultados, acá.

*Cierro con un bloque de SABÍAN QUÉ:



¿Sabían que la estrella de Hollywood Hedy Lamarr fue la primera en protagonizar un orgasmo femenino en la historia del cine, y también una precursora del wifi y el bluetooth?

¿Y que la marca H&M lanzó su primera colección con una diseñadora latinoamericana, la colombiana Johanna Ortiz?

¿Y que Netflix ya tiene una cantidad de películas navideñas en su catálogo, como para ir entrando en clima con las fiestas de fin de año? Let It Snow o Noches Blancas no está mal, tiene su encanto; es el aporte que hago.

Lo último: #usoyrecomiendo

En una semana atravesadísima por los resultados del balotaje, y para no ser ajena al tema, voy a cerrar con esta nota sobre una ilustración de Santiago Vecino que se volvió viral por ser un llamado a la tolerancia. Y estas dos notas para conocer más sobre dos mujeres que, a su manera, fueron figuras fuertísimas de esta campaña: Beatriz Argimón, primera mujer elegida directamente como vicepresidenta en Uruguay; y Lorena Ponce de León, la esposa de Luis Lacalle Pou y una militante con objetivos claros.

El Abrazo político de Santiago Vecino, que se volvió viral

Belén Fourment, periodista de Espectáculos / @belenfourment en Twitter



Piques es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.