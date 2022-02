Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Volvió "Terminator", toca Calamaro y hay muchos festejos con entrada libre

Feliz NOVIEMBRE.

Para superar el shock -y la molestia de fin de mes-, arranco esta newsletter con tres actividades gratuitas e interesantes que hay para hacer en estos días. Hoy en particular, hay una jornada llena de propuestas que se enmarcan en el aniversario 90 del Sodre, y que pueden descubrir acá.

También está de festejo la Sala Zitarrosa, pero de su aniversario número 20. La fiesta de cumpleaños es este domingo con un show de Laura Canoura y algún invitado más, y la entrada es libre aunque hay que retirar invitación previamente, en la sala misma. Se están entregando desde ayer, así que es de esperar que se terminen pronto.

Y el domingo, después de algunas postergaciones por asuntos climáticos, se celebrará en el Parque Rodó, el Día de la Música. De 12 a 22 será esta quinta edición, a la que hay que llevar alimentos no perecederos para distintas donaciones, y que es un plan familiar. Habrá tres escenarios en los que se repartirán DJs y artistas variados, de Majo y La del 13 a La Mujer Pájaro.

La Mujer Pájaro. Foto: Mauricio Trachtenberg

Piques cortitos, pero buenos

—Con una entrada a precio muy popular, desde ayer y hasta el domingo se celebra la primera edición de la feria De Flores & Jardines, un evento que reúne jardines, exhibiciones florales, conferencias, talleres, cocina y un mercado lleno de propuestas. Es en la Sociedad Criolla Elías Regules, va hasta el domingo de 11 a 19, y la mitad de la recaudación por este concepto va a ser donada al programa Huertas Comunitarias del Parque Rivera, un emprendimiento que trabaja con la comunidad.



—En cines hay de todo: una nueva película de Terminator (es en serio, y con los actores de las películas viejas y todo); los últimos días de una nueva edición del festival Llamale H, sobre cine que aborda la diversidad sexual y de género; el domingo dan Las alas del deseo en Cinemateca (recuerden que aparece Nick Cave); y hay algún estreno más que figura aquí.

—En materia musical, vuelve Elíades Ochoa y ahí estaré yo bailando. El cubano toca en La Trastienda las canciones de Buena Vista Social Club, mañana sábado, y antes de eso tuvimos una charla telefónica que sirvió para hacer esta nota. ¿Les cuento una? Elíades es al único al que le pedí una foto post show, después de verlo en el Plaza hace un rato largo ya.

—También estará mañana, en el Teatro de Verano, el elenco completo de Go! Vive a tu manera, una serie de Netflix muy exitosa entre los más chicos de la casa, que mezcla drama y comedia con canciones pegadizas. Y en el Antel Arena, Andrés Calamaro presentará su disco, y todas las opiniones que tengo formadas en torno a él, me las reservaré para seguir escribiendo esta newsletter sin enojarme.

—Última: mañana, en el Teatro Metro, se podrá ver una versión argentina y teatral de Perfectos desconocidos, un éxito cinematográfico con varias adaptaciones arriba. La dirige Guillermo Francella y el variado elenco tiene a Carlos Portaluppi; ambos charlaron con Carlos Reyes.

Tendencias y más: lo que está pasando

*En plena movida eleccionaria sudamericana, Twitter anunció que dejará de aceptar publicidad política en todo el mundo.

*Y si va de agradecimientos, Internet cumplió MEDIO SIGLO y debemos reconocerle todo lo que nos ha dado, que seguramente es más bueno que malo. Acá, un poco de historia que está bueno recordar.

*La nueva actualización del iPhone de Apple ya tiene el emoji del mate, que vaya a saber quién más lo esperaba además de los rioplatenses. No es el único emoji que se incorporó, pero sí el que vale la pena resaltar.

*Apple tiene más novedades, no sólo de sistema operativo sino de accesorios. Los AirsPod Pro son sus nuevos auriculares que tienen una cantidad de funcionalidades asombrosas. Repasalas acá.

*¿Querés viajar y no sabés cómo conseguir vuelos baratos? En Eme de Mujer hay unas cuantas recomendaciones a tener en cuenta.

*Y me estaba olvidando de este hito: Justicia Infinita anunció que se va de Océano FM, la radio en la que estuvo durante casi 20 años. No se sabe a dónde se va el programa que, dicen sus protagonistas, continuará; ni los motivos de esta decisión. Pero no parece casualidad que se esté hablando de la vuelta de Orlando Petinatti a la 93.9... Se picó el dial (otra vez).

Lo último: #usoyrecomiendo

-El nuevo disco de Julen y la Gente Sola.

-El nuevo videoclip de Diego González, para la canción "El limbo de la realidad" y con participación estelar de mi amiga Mariana.

-Esta nota exclusiva para suscriptores sobre los secretos de la librería-anticuario Linardi-Risso, que cumple 75 años y es una de las más destacadas del mundo en su rubro.

-El MONFIC, el Festival de Cine de Montevideo que arranca el jueves próximo y del que el domingo podrán leer una nota en El País.

-La maratón de Friends en cines locales, que también ameritará una nota en las páginas de fin de semana de este diario.

-Los murales que retrataron a 30 vecinos de Paso Molino, y así le dieron vida nueva al viaducto. Conmovedor laburo del Colectivo Licuado.

-Y todos los números que dejaron las elecciones del domingo pasado, puestos de manera muy bonita y clara por el equipo de El País.

Obras de arte en el viaducto de Paso Molino. Foto: Francisco Flores

Belén Fourment, periodista de Espectáculos / @belenfourment en Twitter



