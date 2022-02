Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre la veda y las elecciones, algunas alternativas para pasarla bien

Evitaré un gif referido al clima, porque el viernes pasado inicié la newsletter con una imagen de lluvia y había un hermoso día soleado. Pero bueno, primavera, inestabilidad climática, qué se le va a hacer.

Es un fin de semana extraño para los paseos, porque el domingo se vota y eso altera las rutinas y prácticamente anula las actividades culturales.

Así que a tono con las elecciones, voy a recomendar muy especialmente los documentales del equipo Multimedia de El País, que muestran cómo vivieron los principales candidatos sus últimos meses de campaña. Acá pueden ver el de Daniel Martínez, el de Luis Lacalle Pou, el de Ernesto Talvi y el de Guido Manini Ríos.

Daniel Martínez registrado para el documental de Mateo Vázquez

Y ahora, a lo que nos compete.

Piques cortitos, pero buenos

¿Qué pueden hacer entre hoy y mañana, como para disfrutar del finde? Acá, un picadillo rápido de opciones:

—Esta noche en La Trastienda, Francisco Fattoruso, bajista uruguayo radicado en Estados Unidos, presenta su último disco Random Archives, motivo por el que conversó con Rodrigo Guerra. Y mañana en Magnolio Sala, la argentina Chule von Wernich, que se volvió popular por los covers que subía a Instagram y hoy arma su propio repertorio, toca con banda completa y sobre eso charlamos.

—Jennifer López es más Jenny from the block que nunca en Estafadoras del crimen, una película basada en hechos reales, que estrenó el jueves y que aunque no le asegura nominación al Oscar, como dicen algunos, no está mal según esta crítica.

—Los otros estrenos que destacan son Chicos buenos, que produce Seth Rogen y garantiza risas; y Santiago, Italia, una de Nanni Moretti sobre la última dictadura chilena. Vaya timing.

—Además, hoy se inaugura en varias sedes la cuarta Bienal de Montevideo, que esta vez hace foco en el arte afro, y que reúne a una cantidad de artistas de distintas partes del mundo. Acá, Carlos Reyes cuenta algunas cosas que no hay que perderse, y los detalles para ir a los museos.

Bienal de Montevideo, llega al cuarta edición. Foto: Leonardo Mainé

—Si tienen ganas de moverse, hoy y mañana en Las Piedras, en el Parque Artigas, se realizará la primera edición de la Feria Gastronómica Lucullus, que busca promover productos y sabores tradicionales de acá y de la región. La entrada es libre y las opciones son varias; arranca a mediodía.

—En pleno centro de la ciudad, hoy y mañana en la explanada de la Intendencia de Montevideo, se realizarán jornadas de adopción de perros y gatos, con la participación de una decena de refugios de animales del país. Hoy es de 14.00 a 18.00 y mañana de 10.00 a 14.00, y el que pueda agrandar la familia, hágalo. Va gif de perrito para convencerles:



—Y esta a modo de adelanto: Alejandro Dolina vuelve al Auditorio del Sodre con La venganza será terrible, su clásico programa de radio, el miércoles 30 y jueves 31 de octubre. Antes, Dolina charló con Carlos y salió esta nota exclusiva para suscriptores, en la que asegura que "'La venganza será terrible' hoy está mejor, pero es menos alegre, menos gracioso".

Tendencias y más: lo que está pasando

*Las aguas se dividieron en Hollywood a causa del cine de los superhéroes. Grandes nombres de la industria atacan a las películas de Marvel y similares, mientras que los involucrados las defienden. Y la cuestión es: ¿este cine es despreciable o revolucionario?

*Hay un filtro de Instagram que se está usando mucho, y que está generando más de una broma y/o situación incómoda en los hogares. Es de un perrito que aparece tirado en el piso y bueno, se presta para cualquier cosa. Esta nota te explica cómo usarlo.

El perro está descansando plácidamente y encaja con cualquier superficie

*En materia de apps, otra que causa sensación (o más o menos) es Gradient, que te dice a qué famoso te parecés. Todavía no la probé, porque me da miedo no conformarme con el resultado que básicamente quiero que sea Emily Blunt. No pido nada.

Emily Blunt, hermosa.

*Estos son algunos hábitos que ayudan a mejorar la calidad de vida, y que son fáciles de aplicar; y si eso no alcanza para lidiar con la angustia, esta es una terapia que puede servir. Y por las dudas, no viene mal tener claro que las relaciones abiertas están ganando terreno y parecen estar reemplazando a la monogamia como forma estándar de pareja.

*Y a un nivel mucho menos profundo, van estas dos tendencias para que tengan en cuenta. Una es el tweed hair, el último color de moda para el cabello y el que pueden elegir para estar en sintonía con el mundo (corriendo el riesgo de parecerse a mucha gente que hará lo mismo). Y otra son los kimonos, que se vienen con todo pero para los que hay que tener en cuenta algunos tips básicos, resumidos en esta nota.

Lo último: #usoyrecomiendo

...El disco de Gabo Ferro, muy importante en estos tiempos que corren, y sobre el que escribí esta reseña. También uso y recomiendo esta nota de Soledad Gago con el actor Leandro Nuñez, de la Comedia Nacional, que está haciendo Enemigo del pueblo (y deberían ir, pero con la mente fresquita). Esta iniciativa del Sistema de Cuidados y el Teatro Solís, para que los adultos puedan ir a ver a El Astillero y dejar a los niños en buenas manos. Y la banda El Kuelgue, en toda su existencia.

¡Hasta la próxima y buen ejercicio de su obligación civil!

Belén Fourment, periodista de Espectáculos / @belenfourment en Twitter



Piques es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.