De "Maléfica", "Watchmen" y la cerveza a los emojis más populares

Que nos devuelvan la primavera.

No me puedo decidir con el plan más relevante del fin de semana, así que los voy a poner a todos en el mismo segmento.

Piques cortitos, pero buenos

—Es un hecho insólito, pero mañana sábado en dos de las principales salas de Montevideo, músicos rochenses estarán con sus espectáculos. En La Trastienda, Nicolás Molina presentará su último disco, Querencia, que es el más personal y el más significativo que ha editado hasta ahora, por unos cuantos motivos sobre los que conversamos para esta nota. Les recomiendo mucho este espectáculo; las entradas están en Abitab.



Y en Sala Zitarrosa, en plan folclórico, Carlos Malo y Julio Víctor González, El Zucará, harán Cosas del camino, y también charlamos sobre eso.

Nicolás Molina. Foto: Leo Longo

—Además hay otra cantidad de recitales, que incluyen propuestas de Boomerang y Diego González; Pepe Guerra comparte show con Copla Alta el domingo en el Auditorio del Sodre; la banda de metal Chopper festeja mañana 30 años en Sala del Museo y tuvimos una entretenida charla con su cantante; el festival Rock & Metal Ladies que encabeza la banda Nameless cumple 10 años y celebra esta noche; y también hoy toca en La Trastienda Nico Barcia, que vuelve a revivir la música de los Chicos Eléctricos.

—Sylvester Stallone volvió a convertirse en Rambo para otra película de acción, que quiero ver aunque las opiniones, por acá, no sean demasiado alentadoras. Es Stallone siendo Stallone, yo que sé: no puede salir tan mal.



—También se estrenó la secuela de Maléfica, otra vez con Angelina Jolie de protagonista, y un documental de Chico Buarque que sorteó algunas polémicas y llegó finalmente a las pantallas locales. Y El campeón del mundo, documental uruguayo sobre la figura de Antonio Osta.

—Y el domingo llega a HBO (y después quedará en varias plataformas on demand) el que pretende ser el nuevo gran éxito de la cadena después de Game of Thrones, de la que, por si no lo recordaban, mañana se cumplirán cinco meses de su adiós. Watchmen se basa en el clásico de Alan Moore y acá pueden encontrar algo de lo que se viene.

Tendencias y más: lo que está pasando

*"Antonella analizó La Tregua de Mario Benedetti. Maite habló sobre Los crímenes de la Rue Morgue, de Edgar Alan Poe. Belén, en otro video, dejó una reseña de La otra vida de Belén, de Cecilia Curbelo". Así comienza esta nota que cuenta sobre el proyecto booktuber de los alumnos del Liceo N° 74 de La Teja. Ah sí, claro, porque la juventud estaba perdida...

*Para adolescentes y chicos y un poco para toda la familia, otra buena noticia: este lunes vuelve Espacio Ciencia, ese lugar que todos supimos visitar con la escuela y que ahora tiene nueva casa y nuevas propuestas.

El nuevo Espacio Ciencia del Latu. Foto: Cortesia Latu

*Estas dos también son para todo público (o casi), porque como ya sabrán, se viene Halloween y eso siempre es tema de conversación y de discusión (que las fiestas importadas, etcétera etcétera). Para la previa, les recomiendo estas dos notas: una lista de películas como para ponerse a tono; y una sobre los disfraces que se impondrán, con El Guasón y Harley Quinn picando en punta como los más requeridos.

*Además del mes de Halloween y, este año, de las elecciones, octubre es el mes de la cerveza, y esta nota exclusiva para suscriptores va de las distintas formas de celebrar Oktoberfest que hay en Montevideo.

*Para cerrar, tres preguntas que responden haciendo click en cada enlace. ¿Sabían que Google Pixel 4 es el primer teléfono con radar integrado para el reconocimiento de gestos? ¿Sabían que el emoji que representa el llorar de risa, es el más usado en el mundo en distintas plataformas? ¿Y sabían que en Uruguay hay una chica pakistaní que está difundiendo su cultura a través de los tatuajes de henna? Todos los días se aprende algo.

Lo último: #usoyrecomiendo

El martes de la semana pasada fui a ver a Ruben Rada con su show Parte de la historia, y escribí algunas impresiones para esta crónica (sí, me recomiendo a mí misma). Y este miércoles fui a ver 25 Watts en la última de varias funciones que se dieron en Cinemateca, todas con entradas agotadas. Aún no escribí nada al respecto, pero ojalá todos tengan la oportunidad de reencontrarse con esa gran película que, no recordaba, tiene gran-gran banda sonora con Buenos Muchachos y Exilio Psíquico. Los viernes quedan funciones en Sala B del Auditorio Nelly Goitiño.

Y van dos recomendaciones más: la lectura de esta nota exclusiva para suscriptores que firma Rosalía Souza, y que demuestra que es posible recorrer el mundo con 10 dólares por día y ser feliz; y una entrevista a Esteban Menis por Eléctrica, su genial serie web que la semana que viene trae a Montevideo en formato obra de teatro, para una única función en Sala Camacuá. Es el miércoles; agenden.



¡Hasta la próxima!



Belén Fourment, periodista de Espectáculos / @belenfourment en Twitter



Piques es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.