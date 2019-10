Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De la vuelta de "25 Watts" a los cines, a la experiencia del iPhone 11 Pro

La buena: llegó Piques a su casilla de correo. La mala: es una versión acelerada porque mis compañeros están de viaje y acá quedamos pocos (y más o menos buenos, vamos a decirlo).

Chopo, Menchaca, chaqueta, chicas. 25 Watts, una película icónica para el cine uruguayo, cumplió la mayoría de edad y por eso vuelve a los cines. La vi en el laboratorio del liceo de Canelón Chico, en una clase de Espacio Adolescente, un par de años después del estreno, así que la oportunidad de verla en cines se me hace divina, y seguro a muchos de ustedes también.

Aplaudo esa iniciativa y les recomiendo entonces, esta nota que publicamos hoy en El País en la que el codirector de 25 Watts, Pablo Stoll, cuenta en primera persona cómo se hizo este clásico del cine local.

Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, los directores de "25 Watts". Foto: Archivo El País

Les adelanto un poquito: "El rodaje fueron 23 días en febrero de 2000 en el barrio Larrañaga, que era ideal porque en algunos lados era como Malvín, en otro como Pocitos, en otros no se parecía a nada; era retranqui y pasaba un solo bondi. Le fuimos a decir a Martín Papich, quien era director de locaciones, que no teníamos plata para cortar la calle, y nos dijo: “ustedes vayan y corten y si ven a llegar unos inspectores le dicen que yo los autoricé”. Llegaron los inspectores y no sabían quién era Papich, pero los convidamos con sandwichitos y se arregló todo".

Piques cortitos, pero buenos

—Garo Arakelian, Buceo Invisible, Ruben Olivera con Ernesto Díaz y más: acá, un repaso a varios shows que hay en la vuelta este fin de semana.



—Mañana, además, hoy otros dos recitales bien distintos entre sí. La Tabaré, que tiene nueva cantante, toca en La Trastienda y antes charlé con Tabaré Rivero y Pamela Cattani, sobre este proceso de cambio. Y al Antel Arena lleva su alegría brasileña Ivete Sangalo, que con su buen español conversó con Nicolás Lauber hace días.

—El viernes pasado les conté del estreno de Enemigo del pueblo, lo nuevo de Marianella Morena en teatro para lo que mucho trabajó Soledad Gago. Pues bien, Carlos Reyes ya la vio y escribió esta crítica. Yo voy hoy, así que en la newsletter del viernes próximo, les cuento algo (o en Twitter, ustedes fíjense por las dudas).

—En cines, además de la novelería de 25 Watts, están todos estos estrenos, que se complementan con la crítica de Proyecto Géminis que hizo Fernán Cisnero. Además, desde hoy en Netflix: El Camino. Una película de Breaking Bad. Y yo que sigo sin ver la serie...

—Y sigue en cartel la uruguaya Así habló el cambista, que en esta nota cuento de manera distinta: acá pueden leer cómo se hace una película de un millón de dólares en un país como Uruguay.

—Además, el domingo termina la Feria del Libro, y en ese marco, Ida Vitale será declarada Ciudadana Ilustre a las 20.00. Pasen por acá para encontrar varias notas vinculadas a los autores que visitaron la FIL, y su movimiento.

—Y aunque algunos planes de formato feria se suspendieron por el pronóstico poco alentador para las próximas horas, el domingo en el Hotel del Prado se realizará la Feria Bon Gût, que arranca a las 13.00, es con entrada libre y mezcla arte, gastronomía y diseño.

Tendencias y más: lo que está pasando

*Alguna vez, en esta newesletter, les dije que Mariana Malek es la experta en telefonía de la redacción. Pues bien, ahora le tocó probar el iPhone 11 Pro, el modelo más avanzado de iPhone (que aún no desembarcó en Uruguay), y contó su experiencia en esta nota exclusiva para suscriptores. ¿Y les cuento un secreto? La de la foto también es ella.

Mariana Malek, camuflada tras el Iphone 11 Pro. Foto: Darwin Borrelli

*Instagram se está renovando (tal vez lo notaron en estos días y no sabían por qué, como yo, que no entendí mucho) y uno de los cambios que hizo, sin previo aviso, fue la eliminación de la función que permitía ver qué hacían tus contactos. Y sí: era un poco stalker de más. Y además, incorporó un modo oscuro que esta nota te enseña a probar.

*Para alejarse de teléfonos inteligentes, recomiendo esta nota de Analía Filosi sobre la tendencia de andar en bici por Montevideo, que se potencia con los días lindos (esos que van y vienen en esta época, qué inestabilidad). Es exclusiva para suscriptores y tiene todos los piques necesarios.

*Y también está la posibilidad, un poco más cara pero tampoco tanto, de salir a pasear por Asunción del Paraguay. Por allá anduvo Ángel Asteggiante, que les cuenta opciones para una escapada de fin de semana. Ángel es la dupla de Irene Nuñez en este tipo de explainers que está haciendo Multimedia, y que son una joyita.

*La gastronomía local se redefine: ¿el uruguayo come mejor? Tras esa pregunta fue mi amiga Rosalía Souza, para esta nota de portada de la revista Domingo. Hay fotos e historias para abrir el apetito, aviso.

*Ah, una más: para 2020 llega la PlayStation 5, anunció Sony. De nada.

Lo último: #usoyrecomiendo

El lunes salió el disco nuevo de Nick Cave -¡y ya hace un año de su visita a Uruguay!-, Ghosteen, y es hermoso; y el jueves salió este video de Juan Wauters que me gustó mucho, así que se los recomiendo. Además, hubo una nueva edición del Cosquín Rock Uruguay, festival sobre el que apunté estas impresiones. Y lo último: vi Guasón. Vayan a verla PORFAVOR.



Belén Fourment, periodista de Espectáculos / @belenfourment en Twitter



Piques es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.