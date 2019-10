Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Día del Patrimonio, Feria del Libro, Cosquín Rock y "Guasón" en cines: ¿cómo repartirse?

Primero, las disculpas del caso. La semana pasada me concentré tanto en TODO lo que había el fin de semana, que no les mencioné que arrancaban la Feria Internacional del Libro y el Festival de Cine Detour.

Así que si bien hay otras "emergencias" que atender, arranco por ahí para contarles que la 42° edición de la Feria Internacional del Libro de Montevideo comenzó el lunes en la Intendencia, sigue hasta el domingo 13 así que queda un montón, y acá hay 10 actividades a modo de guía para disfrutarla (algunas ya pasaron, otras muchas no). También les dejo tres presentaciones de libros uruguayos que destacan entre el montón, y el anuncio de los nominados a los Premios Bartolomé Hidalgo que, en este contexto, serán entregados mañana.

Qué lindo empacharse de libros, che.

Sí, hoy solo usaré gifs de perritos. Sigo.



El martes arrancó el Festival de Cine Detour, pero todavía tienen hoy y mañana para visitarlo. Va en Cinemateca Uruguaya y el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre y en el sitio web tienen toda la info correspondiente.

Y entre las otras cosas grandes-grandes que pasan estos días, tengo que mencionarles el Cosquín Rock, que tuvo que reprogramar una jornada pero igual será este fin de semana en el Parque Roosevelt. Reúne a una cantidad de bandas de acá y de afuera, de No Te Va Gustar y La Vela Puerca a Babasónicos y Aterciopelados, pasando por mucho hip hop. Si la experiencia se parece un poco al del año pasado, les digo: vale la pena ir, porque la grilla está mucho mejor esta vez. Eso sí: vayan abrigados.

Cosquin Rock 2018. Foto: Fernando Ponzetto

También es el Día del Patrimonio (que en realidad son dos días, pero este es el país de Cerro Chato, el Penal de Libertad, El Cuarteto de Nos que es un quinteto, yo que sé) y hay mucho para hacer en todo el país y mucho para leer en El País (je). En esta guía, encuentran un resumen de algunas propuestas. En esta nota de Rosana Decima, va un repaso a las distintas actividades que habrá en el Museo de las Migraciones. Y en esta de Mariana Malek, un perfil de Amalia de la Vega, la homenajeada en esta edición.

Y en cines, hay dos estrenos imperdibles: Joker (no la vi, pero si hasta he soñado con esta película) y Porno para principiantes (que sí la vi y la recomiendo montones). De la primera, que ha sido alabada por la crítica internacional y premiada en Venecia, el jefe Fernán Cisnero escribió esta nota que no leí para no condicionarme. Ustedes sí háganlo.

Joaquin Phoenix como el Joker

Y de la segunda, que es uruguaya, les dejo esta entrevista con uno de sus protagonistas, Nicolás Furtado, con quien hablamos de todo lo que pudimos en torno a su personaje, el adorable y gracioso Aníbal.

Piques cortitos, pero buenos

—Esta semana hay una enorme cantidad de shows. Algunos de los que están en esta nota ya pasaron, pero hay otros cuantos que son hoy, mañana y pasado. Cliqueen por acá y elijan su favorito.

—Hoy, en la sala rockera BJ, El Fata Delgado toca todos los hits que ha cosechado con Los Fatales, y sobre eso -y política, futuro, trabajo- hablamos. Y mañana en Sala del Museo, María Gadú hace su repertorio en formato intimista, y por eso también conversamos de identidad y las misiones del arte, de su arte.

—De la Comedia Nacional se puede ver Madre coraje, y por otro lado, en el Solís vuelve el ciclo de danza Solos al mediodía. Sobre esa disciplina, el Ballet Nacional del Sodre va hasta el domingo con Onegin.

—Y para seguir con ferias gastronómicas, familiares y al aire libre, este fin de semana hay Degusto, en la Plaza Grauret. Son dos días de 12.00 a 22.00, llenos de cosas ricas que estarán en la línea patrimonial.



AHHHH En el último bloque de esta newsletter, va otra sugerencia para los próximos días (estén atentos).

Tendencias y más: lo que está pasando

*Desde mayo de este año existe The Breakfast Club, un espacio para ir al cine acompañado y luego debatir sobre los films con otros cinéfilos. En esta nota exclusiva para suscriptores, Analía Filosi cuenta más de la iniciativa.

*En otras cosas que están en marcha, hay que apuntar la producción de las camisas "wellness" -bienestar- con partículas de biocerámica, que rebajan el estrés y reducen el cansancio. Qué bien vendría una de esas por acá.

*A la lista también va la iniciativa que Facebook ya puso en marcha, que está en etapa de prueba aún, de ocultar el número de Me Gusta en las publicaciones de sus usuarios, en algunas partes del mundo.

*¿Y ya se familiarizaron con Tik Tok? Es la nueva red social que atrae a jóvenes y adolescentes, y en esta nota exclusiva para suscriptores, Fabián Muro cuenta los detalles de su funcionamiento y relevancia.

*Va una más, también cerrada. ¿Cómo hace Uruguay para tener los mejores libros de cocina del mundo? Eso se pregunta y contesta Nicolás Lauber en esta nota, a partir del triunfo de la editorial Aguaclara en los premios internacionales Gourmand.

Lo último: #usoyrecomiendo

Esto es muy especial: este domingo se estrena para público general Enemigo del pueblo, de la Comedia Nacional. Dirige Marianella Morena y se trata de la adaptación de un texto de Ibsen trasladado a un tema de la actualidad local: la instalación de una planta papelera en un pueblo. Y una pieza fundamental del equipo detrás de esta obra es mi amiga y periodista de esta casa, Soledad Gago, así que hagan como este perro y vayan YA por su entrada (va viernes, sábados y domingos).

Y los invito a ver el tráiler de Aves de presa, con Margot Robbie otra vez como Harley Quinn; y el episodio "Music" de la serie Explained, que está en Netflix y me recomendó el mejor fotógrafo de rock de este diario, Fernando Ponzetto. Cortito, al pie e imperdible. ¡Y eso es todo!

Belén Fourment, periodista de Espectáculos / @belenfourment en Twitter



Piques es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.