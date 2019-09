Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vuelve Jaime, las historias de Instagram tienen música, y hay mucho que hacer

Empezó setiembre y en una semana atravesada por el dolor de otro femicidio, y envuelta en el frío polar, mi única recomendación para estos días sería meterse en la cama y taparse hasta la cabeza. Pero ya ven, el mundo sigue girando y hay una newsletter que escribir. Así que acá va.

Antes de empezar por las recomendaciones para los próximos días, hay que repasar dos temas —uno muy superficial, otro un poco más significativo— que acapararon las redes recientemente.

El primero: por fin se habilitó la opción, en Uruguay, de ponerle música a las historias de Instagram. No está disponible todo el catálogo de Spotify, pero algo de los Buenos Muchachos hay así que yo ya gané.

El segundo: vuelve Jaime Roos a los escenarios, en 2020, para celebrar sus 50 años de canciones. El rumor estaba en la vuelta hace un par de meses, y aunque todavía quedan detalles por confirmar (cuándo y dónde tocará, nada menor), su regreso es el más esperado por muchos uruguayos.



Dejo una foto para que la usen de meme:

Foto: Archivo El País

Piques cortitos, pero buenos

—Hay muchos shows musicales para este fin de semana. En la Sala Zitarrosa, desde hoy y hasta el domingo, hay una cantidad de recitales de cantautores latinoamericanos, con entrada libre. Acá les presento a los extranjeros que van a actuar.



En el Antel Arena, mañana sábado, se presenta la popstar Tini Stoessel, que hace un tiempo ya conversó sobre un montón de cosas con Nicolás Lauber, lo que pueden leer en esta nota. Atención al bellísimo retrato de Leo Mainé:

Foto: Leonardo Mainé

Mañana también toca Mauricio Ubal (y pasado), en Sala Camacuá con entradas agotadas, y antes le contó a El País la historia de la creación de "A redoblar" (la nota es exclusiva para suscriptores).

—En cines, se estrenó la segunda parte de It, la película de terror basada en la novela de Stephen King. Por acá hubo opiniones divididas, pero a Nico le gustó según cuenta en esta crítica. Días antes de escribirla, anduvo por Buenos Aires charlando con el director del film, Andy Muschietti, que dice que siempre quiso asustarse a sí mismo. Raro, ¿no?

Y se estrenó Mi amigo Enzo, una de perros, que fue el pie para repasar otras películas que tienen a los canes como protagonistas (algunas están en cine, otras en streaming, y otras vaya uno a saber). Ya que me lo preguntan, yo prefiero mucho más a mis perras que a la gente. SORRY NOT SORRY.

—En Netflix, además, hay doble estreno hoy: la segunda temporada de la española Élite, y la primera de The Spy, una con Sacha Baron Cohen como un agente israelí encubierto de la década de 1960. ¿Más info? Por aquí.

—Y para los que quieren aire libre y paseo divertido, van dos opciones. Mañana sábado desde las 11, es la feria Ciudad Vieja Cocina, en la Plaza Zabala, y participan una cantidad de emprendedores gastronómicos, productores y demás. Y el domingo en Villa Biarritz, desde las 11 también, hay nueva edición de la feria Montevideo Pop Up, con foodtrucks, buena gastronomía y más propuestas.

Tendencias y más: lo que está pasando

*El flamante Mercado del Inmigrante es la nueva incorporación a la lista de mercados gastronómicos, que va aumentando en Montevideo. En esta nota exclusiva para suscriptores, una completa guía sobre este tipo de espacios.

Inauguración del Mercado del Inmigrante en Montevideo. Foto: Marcelo Bonjour

*En la línea gastronómica, estos son los alimentos que debés consumir si querés bajar de peso sin pensar en las calorías (no, la lista no incluye cerveza). Y en la línea estética —pintó 2x1—, este es el rubio que la bellísima Margot Robbie quiere poner de moda.

*En el bloque CELULARES de la semana, estos son los teléfonos que se actualizarán a Android 10 (el cambio empezó el 3 de setiembre); y este es el smartphone plegable que Samsung lanzó por sorpresa.

*Para cerrar con virales y aplicaciones que dan miedo, otro 2x1. ¿Ya vieron el meme de la muchacha y el gatito? Esta es la historia de su creación.

¿Y ya vieron todo lo que se dijo sobre FaceApp? Nada que ver, pero ahora está ZAO, una app china que le pone cualquier cara a películas y series casi que a la velocidad de la luz. Así funciona y da miedito.

Lo último: #usoyrecomiendo

Dejé para el final algunos recitales que quiero recomendarles bien a título personal. Mañana en La Trastienda están CA7RIEL y Paco Amoroso, la dupla trapera más fascinante de laaaaaArgentina. Esta nota a Catriel es vieja pero la dejo por acá por si quieren conocer más de su pensamiento y de su música. Por otro lado, el domingo en La Cretina se va la segunda fecha del ciclo Canciones de amor para el fin del mundo, de Franny Glass, que arrancó el domingo pasado con mucha belleza. La cosa es así: un invitado musicaliza la jornada (ahora le toca a Luciano Supervielle) con una playlist, luego la banda ampliada presenta un bloque de canciones nuevas Y HERMOSAS; luego hay un corte, y después se tocan canciones viejas, con participación del invitado. Y el lugar está bárbaro, es un gran plan. Y por último, el lunes están los Auténticos Decadentes haciendo Fiesta Nacional en el Auditorio del Sodre, el espectáculo que grabaron para MTV.



Si hacen algo de todo eso, ¿me lo cuentan después?

Belén Fourment, periodista de Espectáculos / @belenfourment en Twitter



Belén Fourment, periodista de Espectáculos / @belenfourment en Twitter