Se estrenó la película que imagina el mundo sin The Beatles, y hay mucha visita internacional

Me parece injusto haber lidiado con el calor entre semana, y que el fin de semana venga con frío de nuevo. Alguien que arregle estos problemas.

Bueno, dejando la ironía de lado, vayamos al asunto de qué hay para hacer en estos días en Montevideo. ¿Me siguen?

Hay fuerte presencia de música regional en la ciudad, más allá de que hay algunas propuestas locales interesantes. Esta noche, Kevin Johansen llega al Auditorio del Sodre para presentar su último disco, Algo ritmos, que es el fiel reflejo del eclecticismo del cantautor (últimas entradas en Tickantel). El álbum, del que participa Jorge Drexler, suena así, por si todavía no lo escucharon.

Y mañana en Sala del Museo está la banda argentina Airbag (entradas en Abitab), que ha crecido, ha fortalecido su impronta rockera, y se ha mantenido muy popular. Antes de su llegada, charlé con Patricio Sardelli sobre el disco doble en el que están trabajando, y más.

También mañana pero en Bluzz Live, va a tocar la banda brasileña Francisco, El hombre, que viene de sacar un disco muy interesante: RASGACABEZA. Mañana van a poder leer una nota en El País sobre el proceso creativo del álbum y sus intenciones, pero para ir haciendo boca, pueden escucharlo por acá.

Y hablando de música, desde ayer está en cines una película muy singular de Danny Boyle: Yesterday, que imagina un mundo sin The Beatles. Fernán Cisnero la vio y contó acá sus impresiones; mientras que Rodrigo Guerra escribió esta nota sobre ocho cosas que no existirían en nuestra vida real, si no fuera por el cuarteto de Liverpool.

Piques cortitos, pero buenos

—Junto con Yesterday, ayer llegaron todos estos estrenos a la cartelera.

—Hoy y mañana en La Trastienda, Favio Posca presenta un nuevo espectáculo, Faking Posca, y antes conversó con Carlos Reyes sobre su trayectoria, su humor provocador y su relación con Montevideo. Quedan entradas en Abitab para ir a verlo.

—El domingo empieza setiembre, así que es momento de repasar qué se estrena en Netflix este mes, y qué cosas se van del catálogo.

—Y este es un aviso para la próxima semana: ya se estrenó lo nuevo del exitoso dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, Cuando pases sobre mi tumba, que va de martes a jueves en la Sala Zavala Muniz. Las entradas se vienen agotando y vale la pena verla, según cuenta Reyes acá.

—En este picadillo también debo incluir a doon: Callejón Urbano, un evento de hip hop que hay mañana desde las 15.00 en la Plaza Seregni, con entrada libre y decenas de artistas participando. Estarán Dostrescinco, Se Armo Kokoa, Zalo Solo, Kira + Ojos Finos, Kung Fu Ombijam, Clipper, y una cantidad de freestylers y graffiteros. Promete.

Los Dostrescinco en Montevideo Hip Hop. Foto: Nicolás Pereyra

—Y el domingo a las 20.00 en La Cretina, arranca un ciclo de Franny Glass, llamado Canciones de amor para el fin del mundo. La banda de Gonzalo Deniz estrenará allí un nuevo repertorio, que se irá construyendo a lo largo de los domingos de setiembre, y que contará con invitados. Hay que ir.

Tendencias y más: lo que está pasando

—"No es una revolución: el móvil más grande de Samsung trae mejoras y algún detalle", afirma María de los Ángeles Orfila cuando habla del Galaxy Note 10+, el nuevo teléfono de Samsung, que todavía no tiene fecha de comercialización en Uruguay. Si quieren saber más de este dispositivo, pueden leerlo todo por acá.

—Siguiendo en la línea de los celulares, antes de irse de licencia, Rosalía Souza respondió a esta pregunta: ¿cómo afecta a mi celular el conflicto entre China y Estados Unidos? Vista así, la formulación de la interrogante parece hasta ilógica. Pero lean la nota y van a entender mejor todo.

—Entre 3.000 candidatos, Google eligió videojuegos de la empresa uruguaya Pincer Games, y a 10 emprendimientos más de distintos países, para participar de una serie de talleres y mentorías en el marco de Indie Games Accelerator LATAM Bootcamp. Nada mal, ¿eh?

—Es muy interesante esta nota sobre el "pacto de moda" que hicieron las grandes marcas para reducir su impacto ambiental, porque era hora de que empezaran a preocuparse un poco por el mundo.

—Y es interesante el crecimiento del uso de flores comestibles en Uruguay. En una nota exclusiva para suscriptores, pueden enterarse de cuáles son las flores tóxicas a las que no hay que meterle mano, dónde comprar y en qué tipo de preparaciones usar cuál planta.

Flores en la gastronomía. Foto: Pecana

Lo último: #usoyrecomiendo

Esta semana estuve toda tomada por los Premios Graffiti (gajes del oficio), así que voy a dejarles por acá esta nota sobre las conclusiones que se pudieron sacar después de la ceremonia, y que sirven para la radiografía de la música uruguaya; y mi lista de los mejores discos uruguayos del año pasado, porque los tres que la encabezan fueron los más premiados de la velada, y porque todos esos álbumes merecen ser escuchados. Y en otro orden que nada que ver, no pueden perderse el ES-PEC-TA-CU-LAR tráiler de Guasón, la película protagonizada por Joaquin Phoenix, que a varios nos ha dejado muy pero muy entusiasmados. Por ahí los dejo.

Belén Fourment, periodista de Espectáculos / @belenfourment en Twitter



