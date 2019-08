Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola, soy Belén, volví de la licencia ayer y no estoy muy entusiasmada.

Las vacaciones fueron cortas pero productivas; les hablaré de eso en el último bloque de esta nueva entrega de PIQUES. Antes vamos a lo que nos compete, que es ver qué hay para hacer en estos días.

Lo que resalta en la agenda cultural es el estreno de la novena película de Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood que, al parecer (no la vi, estoy esperando a que llegue a Cinemateca), es una obra maestra. Con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio como dupla protagónica, y una banda sonora que —eso sí puedo afirmar— está divina, el film está en salas comerciales uruguayas desde ayer. Y a propósito de eso, el editor Fernán Cisnero escribió esta crítica, y este ranking personal de la filmografía tarantinesca.

Dice Cisnero sobre Había una vez...: "Ninguna de sus películas es más cinéfila que Había una vez en Hollywood. Es nostalgiosa sobre un cine que ya no se hace, sus estrellas y sus paisajes. Es su mejor obra en mucho tiempo: quizás desde Jackie Brown, y eso fue en 1997".

Piques cortitos, pero buenos

—Esta noche se baila en la Sala del Museo, de la mano de Miss Bolivia, con la que me encontré ayer para conversar entre un café y un paseo en auto. El resultado fue esta entrevista a ritmo de cuuuumbia.

—Además, les recuerdo esta entrevista con Fernando Cabrera sobre Anticipo y las nuevas canciones que mostrará, hoy y mañana, en la Sala Zitarrosa (quedan algunas entradas en Tickantel).

—​Mañana sábado en Sala del Museo, Pecho'E Fierro presenta disco (la charla con Leo Carlini la pueden leer mañana en El País); Attaque 77 está en Montevideo Music Box para mostrar su música nueva; y La Beriso toca con ENTRADAS AGOTADAS en el Antel Arena.

—Está en marcha el Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay, que hasta el otro fin de semana tiene una oferta de teatro y otros espectáculos, abundante y rica en Montevideo.

—En el Teatro Solís hay un montaje cósmico de la ópera La Flauta Mágica (hay funciones hoy y el domingo), y Carlos Reyes cuenta más acá.

—Y en tono de comedia, hay dos propuestas destacables: una, la de Coco Echagüe en Amor de película; y otra, la del argentino Ezequiel Campa en Cheto o choto. Las dos van esta noche, la primera en Teatro Movie y la segunda en Sala Camacuá. ¡AH! En La Trastienda este fin de semana está el amado/odiado/controversial/hilarante Martín Cirio, o sea, La Faraona.

La Faraona. Foto: Facebook de La Faraona

—Y desde Eme de Mujer, nos cuentan de Feria de sale, una feria (claro) de liquidaciones (y sí) que se realiza en Kibon, con entrada libre y la presencia de varias marcas reconocidas. Arrancó ayer y sigue hoy y mañana.

Tendencias y más: lo que está pasando

Entre los robots, la estética y la comida, va este repaso acelerado:

LO QUE ES MODA SÍ INCOMODA. El consumo de palta se ha asociado a los millennials y más allá de lo absurdo del comentario, es cierto que se ha incrementado de manera notable en los últimos años. Es que de verdad, ¿quién puede resistirse al sabor y a la textura de ese alimento que podría ser mi único consumo para siempre? El problema es que, linda y rica como es, la palta es tentadora, y su alta demanda está trayendo problemas.

QUÉ CARA, QUÉ GESTO: el sistema Rekognition de Amazon ya reconocía la felicidad, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, la calma y la confusión. Y ahora también identifica al miedo.

PRETENDS TO BE SHOCKED. Todos pensábamos que las redes sociales nos escuchaban, y sí: Facebook admitió que graba a sus usuarios, y acá pueden encontrar algunos escándalos y algunas "justificaciones".

CON FILTRO. Ahora podés cumplir el sueño (¿eh?) de tener tu propio filtro de Instagram, por si no te alcanzaba con todos los que ya te ofrece la app.

LO QUE ES MODA SÍ INCOMODA, VOL. 2. ¿Ya vieron las uñas de Rosalía, no? Si no lo hicieron, acá un recordatorio antes de avanzar.

La cuestión es que se le está dedicando cada vez más tiempo a las uñas, que se volvieron en una especie de lienzo para crear obras de arte. Estas son las tendencias más locas de uñas en la actualidad, y de yapa, va este video que sigue en la línea de las uñas, la Rosalía y las tendencias.

Lo último: #usoyrecomiendo

Este cierre de newsletter va directamente relacionado a mis vacaciones, porque estuve por Buenos Aires y además de disfrutar en vivo de la música de Acorazado Potemkin y de Gabo Ferro, fui a ver la exposición de Leandro Erlich al MALBA y es sencillamente brillante. Si tienen la oportunidad de ir a verla, no se van a arrepentir. Además, fui al show de Charly García en el Luna Park y escribí esta crónica donde adelanto que el señor Carlos Alberto García Moreno podríiiia tocar por acá antes de fin de año. Y en los últimos días —porque me tomé vacaciones pero para qué dejar de trabajar, ¿verdad?— también escribí sobre la gira de No Te Va Gustar por el interior, un desafío ambicioso que resultó en un show que hay que ver.

Backstage de No Te Va Gustar. Foto: Belén Fourment

Belén Fourment, periodista de Espectáculos / @belenfourment en Twitter



Piques es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.