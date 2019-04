Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vuelve "Game of Thrones", y todo lo demás es secundario (pero igual lo incluimos)

Si no sos de los que mirás Game of Thrones, no sigas leyendo esta newsletter hoy. No tiene sentido.



No, mentira. En estos piques están incluidos incluso los que todavía no se dieron cuenta que GOT es la-mejor-serie-de-todos-los-tiempos. Pero como eso es lo más relevante del fin de semana, hay que arrancar por ahí. Hacía rato que no tenía tantas ganas de que fuera domingo.

Llegó el invierno

El domingo a las 22.00 se estrena la octava y última temporada de Game of Thrones. El acontecimiento implica, además de viewing parties y asados organizados por familias y grupos de amigos: la apertura del paquete HBO MAX en los servicios de televisión para abonados (algunos servicios organizaron premieres para los fanáticos), y la proyección del primer capítulo en varios bares de Montevideo. Y es que es un evento para vivir en comunidad, para compartir el sentimiento.

Para explicar algunas de las claves de este esperadísimo final, con Mariana Malek grabamos este video para contarles sobre los cuatro ejes temáticos universales que atraviesan la ficción, y sobre lo que esperamos de ellos para los seis capítulos por venir.

Mariana Malek y Belén Fourment

Lejos de la televisión

Al margen del asunto excluyente del fin de semana en cuanto a entretenimiento (pobres los hinchas de Nacional, a los que el partido contra Cerro Largo se les pisa con el primer episodio), acá van otras opciones que implican sí o sí, salir de la comodidad del hogar.

—La Comedia Nacional está haciendo La ternura, los viernes, sábados y domingos en la Sala Verdi, y la entrada es, como siempre, accesible ($ 190). Es un texto de Alfredo Sanzol dirigido por Bernardo Trías, que según el crítico de teatro Carlos Reyes, es muy recomendable y hace reír desde la primera escena hasta la última. ¿Y quién no quiere reírse un rato?

—En cines, llegaron 10 ESTRENOS, y entre ellos destaca Un ladrón con estilo, la última de Robert Redford (que amagó con retirarse, pero al final parece que no), que es casi un homenaje a su carrera. El editor de Espectáculos, Fernán Cisnero, la vio y le dio su aprobación.

—Y en música, sobresale la visita de las rusas de Pussy Riot, las punks futuristas que han usado su arte para protestar contra el gobierno de Vladimir Putin, lo que incluso les valió un par de años de cárcel (y muchos malos tratos) a tres de sus integrantes. En su primera gira internacional, llegan mañana a La Trastienda y es, más allá de lo musical, una propuesta que vale la pena ver, por todo lo que implica.

Piques cortitos, pero buenos

Hoy, el rapero Gula presenta en Inmigrantes su primer disco, Un joven con hambre. Es un buen plan para ir a bailar a la medianoche, y también está la primera edición de la Nasty Friday's, en Sala del Museo: es puro rock and roll y tocan en vivo Los Nuevos Creyentes.

En la otra punta del abanico, hoy a las 20.00 la Orquesta Juvenil del Sodre inaugura su temporada con Romántico, con un programa sobre Rimski-Kórsakov, Tchaikovsky y Wagner, que dirige el israelí Doron Salomon, y que contará con la participación de la solista Aisha Syed. Y mañana a las 19.00, es el concierto Chopin y La Fantástica, de la Orquesta Sinfónica del Sodre, que dirigirá Nicolas Pasquet y tiene al brasileño Cristian Budu al piano. Los dos son en el Auditorio del Sodre, y tienen entradas desde $ 60.

En el Auditorio, pero en la Sala Balzo, el sábado y el domingo está Sinapsis, que es "una experiencia aumentada de danza y música". Es el cuarto trabajo de Andrea Arobba y combina el baile con una investigación sobre el uso de nuevas tecnologías. Suena interesante.

Andrea Arobba. Foto: Difusion

Mañana sábado a las 14.00, en el Centro Cultural de España y gratis, se exhibe la adaptación animada de Don Quijote de la Mancha. Se entregan números desde las 13.15 y es un buen paseo familiar.

En YouTube, pero solo en inglés, hay un documental de media hora llamado Neverland Firsthand, en el que la familia de Michael Jackson pretende desmentir todo lo que muestra Leaving Neverland, la película de cuatro horas, sobre los abusos del artista pop a dos niños. No cumple con sus objetivos, según cuenta Rodrigo Guerra acá.

Y pensando en la Semana de Turismo, va esta nota de Mariel Varela, exclusiva para suscriptores, sobre 10 destinos escondidos en Uruguay, ideales para disfrutar en estos días. La guía incluye canotaje, caminatas, minas y hasta viajes en el tiempo (metafóricamente hablando). Como complemento, va esta nota de Eme de Mujer sobre tips para armar la valija y no morir en el intento.

Tendencias y más: lo que está pasando

Estos días, en las redes se está hablando de política, obvio, y de que:

-Se dio a conocer la primera foto real de un agujero negro (es hermosa), y quien lo hizo posible fue Katie Bouman, una investigadora de 29 años y recién recibida. Conocela por acá.

-Antel lanzó la tecnología 5G, que es la primera red comercial de este tipo en América Latina. Entre otras cosas, implica que la velocidad de acceso a internet se multiplica por 10, en celulares y dispositivos móviles.

-Y en tiempos de cambios de paradigmas y de expansión del veganismo y las conductas eco-friendly, se creó el primer cuero vegano sostenible y es latinoamericano. Lo desarrollaron tres jóvenes peruanas que contaron detalles para esta nota de Mariana Malek.

Lo último: hay que hablar de...

No Te Va Gustar, que finalmente lanzó Otras canciones, el material con que celebra sus 25 años de historia. Anoche estrenó el especial de televisión, a través de veramas.com.uy, y desde hoy está disponible el disco en todas las plataformas digitales. Mientras lo escuchan, pueden leer esta crónica sobre la grabación del trabajo, que es un unplugged en el que se reversionan viejos temas, y esta entrevista a Emiliano Brancciari a propósito de una temporada de festejos y maduración.

Emiliano Brancciari. Foto: Fernando Ponzetto

Con esta foto del crack Fernando Ponzetto, me despido hasta la próxima. Felices vacaciones a los que se van esta semana, si toman no manejen, y todo eso que ya deberían saber.



Belén Fourment, periodista de El País / @belenfourment en Twitter



