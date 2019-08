Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Música, cine y teatro para recibir al asteroide

Muchos de ustedes (si leyeron Piques la semana pasada) se asombrarán de que les esté llegando la agenda cultural del fin de semana. Y tranquilos, su amiga de todos los viernes Belén Forument sigue disfrutando de una linda licencia a base de cerveza y toques en Buenos Aires (hasta le tocó ver a Charly). Pero mientras, para que no echen tanto en falta, estoy yo, Rosalía Souza.

Para seguir con el criterio de la cabeza principal de esta newsletter —que, les cuento, se comunicó desde el más allá para sugerir algún plan bueno—, empiezo por recomendarles que el domingo se lo guarden para ir a ver a La Foca, la banda veterana presenta un disco que, dice Forument en esta crítica, "tiene canciones preciosas". El disco es La Fórmula y podrán escucharlo en vivo a las 20.00 en la Sala Hugo Balzo.

La Foca. Foto: Difusión

Si están buscando un plan musical para hoy, está Lu Ferreira con su voz esplendorosa en la Sala Zitarrosa a las 21.00. Antes del show, Ferreira charló con Fourment sobre el apropiarse de sus canciones y su voz, sobre componer, lo que le enseña La Tabaré y feminismo. Acá la nota.

Además: ¿Se acuerdan de la exposición de Alfredo Ghierra que Belén Fourment tanto les recomendó por acá? ¿No fueron? Hoy es el día, porque además de las creaciones hermosas del artista (sobre las que pueden leer acá), Ghierra estará haciendo música en la sala del Museo Nacional de Artes Visuales junto a Laura Gutman, Magela Ferrero y Santiago Peralta. Es a las 18.30, sala 5, y es gratis.

Alfredo Ghierra en el Museo Nacional de Artes Visuales. Foto: Francisco Flores

Por mi parte, y la de Fernán Cisnero, editor de Espectáculos, les recomendamos un plan para mañana: a las 21.15 en Cinemateca (que está preciosa) donde se proyectará Perdidos en la noche, a 50 años de su estreno.

Otro plan cinéfilo es La libertad es una palabra grande, un documental de Guillermo Rocamora sobre la historia de Mohammed Motan, uno de los presos de Guantánamo que llegaron a Uruguay en 2014. Sobre esto, está la charla de Cisnero con Rocamora que se publicó hoy, y también una entrevista con Motan del 31 de julio. Ya se estrenó y está en varias salas montevideanas.



Piques cortitos, pero buenos

El primer pique cortito de hoy es para la pantalla de la computadora. El domingo terminó Euphoria, una serie de HBO que gustó mucho, y si todavía no la viste, es buen plan para una maratón. Está en HBO GO y Flow. En la otra plataforma amiga, Netflix, hay comedia para reír Más que madres, de la que tenemos esta entrevista con Patricia Arquette, una de las protagonistas junto a Angela Bassett y Felicity Huffman.



En los escenarios están:



-Los Prolijos, mañana en la Sala Zitarrosa, a las 21.00, con su quinto álbum Si te digo te miento. Si quieren leer algo antes del show, mañana también sale nota de Rodrigo Guerra (estén atentos).

-En Bluzz Live, también mañana a las 21.00, están POSEIDOTICA, MOTOSIERRA, Las Cobras y Lxs No Fumadorxs en el Festival Viaje de Agua Edición Uruguay.

-Hoy, en el Auditorio Nacional del SODRE la Temporada Coral hace versiones de Queen y The Beatles. De esta manera celebran el Mes de la Nostalgia y los 50 años del lanzamiento del álbum Abbey Road. Es a las 21.00.

-En el escenario teatral, Carlos Reyes nos cuenta que hoy, 21.30, en la sala del Movie Montevideo, está Amor de película. Actúan Humberto de Vargas, Coco Echague, Luciana Acuña, Leo Lorenzo, Cintia Caballero y dirige Diego Devincenzi.

Y sí, también les traemos un paseo para el día: en la sede del Centro de Fotografía se inauguran cuatro muestras: Distopía del mexicano Fernando Montiel Klint; Playeos de Fede Ruiz Santesteban; De cerca. Homenaje a Jorge Ameal, del archivo de Daniel Caselli; y 5 casas y 1 galpón de Bruno Gularte Barreto, brasileño. Se inauguran hoy, pero también se puede visitar mañana, como todos los sábados, hasta las 14.30.

Tendencias y más: lo que está pasando

Como adelantamos en el título, este fin de semana un asteroide "potencialmente peligroso" pasará muy cerquita de la Tierra. Este objeto estelar llamado 2006 QQ23 es vigilado por la NASA. Mide 570 metros y viaja a unos 16.700 kilómetros por hora. Si querés saber más, lee acá.



¿Qué comen las estrellas? Esa es una pregunta recurrente en revistas, sitios webs e internet en general. Esta semana, la periodista de Vida Actual Mariana Malek publicó este artículo donde habla sobre la dieta cetogénica, muy de moda entre las celebridades.

Otro tema que estuvo pululando por las redes sociales (lo habrán visto) fue el de la ecuación matemática que da dos resultados distintos. Por si todavía te quedan dudas al respecto, acá hay una nota que habla del tema.

Por su parte Rosana Decima, amante del buen comer y el buen beber, estuvo en la charla que dio Nicolás Artusi, periodista y sommelier de café, y les cuenta de qué habló y cómo logró convertir su pasión en un modo de vida.

Por otro lado, Soledad Gago, de Revista Domingo, estuvo consultando a especialistas sobre los vínculos que surgen en las redes sociales. ¿Son más frágiles? La respuesta.

Lo último: #usoyrecomiendo



Si no le prestaron mucha atención a las lecturas de la semana, les dejo por acá algunas cositas interesantes. Acá Fourment (está bien presente para que no la extrañen) estuvo charlando con los Buenos Muchachos sobre cómo hicieron su último espectáculo (tiene un video precioso). Y entrevistó a Fernando Cabrera sobre su próximo disco y el concierto Anticipado, del 16 de agosto. También me vuelvo un poquito autorreferencial para contarles que el domingo pasado salió un perfil de Serrano Abella, la voz principal de la radio del interior, que ya anda en los 50 años de programa con Hora del Campo.



Si no sucede nada inesperado, para la próxima newsletter estarán de nuevo con su organizadora de fin de semana de siempre.

Saludo atento, Rosalía Souza, periodista de Revista Domingo / Twitter @rosaliasouza_

Piques es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.