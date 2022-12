Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Charanga en el Teatro de Verano, Museos en la Noche y "Pinocho"

Ola de calor, nueva ola de covid y la fecha para armar el arbolito... Ah, este debe ser de mis fines de semana menos favoritos del año, y encima lo recibo afiebrada. ¿Por qué será que les gusta tanto el verano?

Como sea, Piques es una militancia y acá está la soldada Belén Fourment para recomendarles algunas opciones para el fin de semana y contarles, también, que *se vienen cositas*. Pronto, más novedades.

Querido lector, querida lectora de esta newsletter, realmente creo que una buenísima opción para sábado y domingo, si no hay picsina o playa en el horizonte, es quedarse en casa con el ventilador / aire acondicionado / abanico a mano, el cuerpo en el sillón y alguito en el streaming.

Para eso está, por ejemplo, Pinocho en versión de Guillermo Del Toro, una animación en stop motion que versiona un clásico infantil como solo un gran director puede hacerlo. Eso cuenta acá Fernán Cisnero; antes de descartarla por pensar que animación = infantil, dale una chance.

Está en Netflix, al igual que la comedia Matrimillas que es argentina, protagonizan Luisana Lopilato y Juan Minujín, y tiene una premisa de lo más pasatista. Pareja se somete a particular método para mejorar la relación, pero todo se les va de las manos; más o menos por ahí.

¿Ya te hablé de El prodigio, no? La crítica seguro no te la había compartido, así que la dejo por acá. De paso, ayer terminé Merlina y me encantó; también está en Netflix, que parece que no pero sigue monopolizando todo.

Hay aire acondicionado y estrenos en los cines locales, y hay plan sin sol —¡gracias!— porque hoy es la Noche de los Museos, y esta es la guía de recomendaciones que armó Nicolás Lauber. Si no te querés perder de lo mejor o lo distinto, te sugiero que la leas.

¿Qué hay para hacer este fin de semana?

El domingo canta María Becerra en el Antel Arena, y aunque las entradas están agotadísimas, va una nota de Rodrigo Guerra para entender más sobre otro de los fenómenos del pop urbano argentino actual.

Mañana en el Teatro de Verano estará, por primera vez, Matías Valdez, el nuevo rey de la charanga uruguaya y con quien hace algunas semanas hicimos esta entrevista en el pueblo Mendoza, en Florida.

Hoy y mañana tocan los Buenos Muchachos en La Trastienda (amén), otra vez con el guitarrista Marcelo Fernández tras algunos achaques de salud, así que eso se festeja y justifica tener que salir a la calle. (Estoy anti, sí; te juro que este calor me pone muy mal)

Mañana se estrena El lago de los cisnes, la última puesta del Ballet Nacional del Sodre para 2022. Mañana, también, podrás leer más de la historia de este clásico; por lo pronto, te recuerdo esta charla que tiene algunos días ya, con la directora del BNS María Noel Riccetto.

El comediante argentino Juampi González presentará su unipersonal de humor Soltero, mañana en el Teatro Stella y el domingo en el Movie.

Y hay un par de piques de lectura, porque llegó a Uruguay la autobiografía de Bono, el de alguna manera controversial líder de U2, y esto aportan. Y en la Colección Isabel Allende que tiene en marcha El País, hoy se publica La casa de los espíritus, un clásico que ya tiene 40 años. Si querés saber más del libro o de cómo hacerte con todos los volúmenes, acá la nota.

Luto, premios y despedidas

Semana cargadita, ¿no? Me abstengo de hablar del Mundial, la condena a CFK y la situación política de Perú, que para eso ya tienen el diario entero...



En el panorama cultural, esta semana hubo luto por la muerte de Omar Varela, una figura clave del teatro nacional. Actor, productor, director, dramaturgo, traductor de obras, docente, muy amigo de sus amigos y con un sentido del humor muy particular. Lo recordamos así.

Casualmente, la semana había arrancado con alegría para el mundo del teatro, porque se entregaron los Premios Florencio y hubo un montón de reconocimiento a lo que dejó la temporada. Acá la lista de ganadores.

En cuanto a los anuncios, ayer se confirmó que Damián Herrera fue despedido de Telemundo; y días atrás se anunció que por primera vez, la cantante LP se presentará en Uruguay. Los fans están alborotadísimos.

Piquecitos veraniegos

*Claves para organizarte en fin de año y planificar las vacaciones.



*Cuáles son las frutas del verano y qué se espera del precio de temporada.



*Guía de tonos Pantone: los colores que estarán de moda en el verano 2023.



El viernes se inaugura la temporada de actividades de Enjoy Punta del Este, y el jueves hay preestreno de la nueva obra de Roberto Moldavsky exclusivo para socios de Club El País, que para el resto de las funciones tendrán beneficio de 2x1. El domingo, entrevista con el comediante.

Antes de irme...

Quiero usar este espacio para recomendarte dos notas que firmé esta semana y que me gustaría (mucho) que leyeras. Agarrate Catalina giró este año por Argentina y me invitó a acompañarla durante tres días, así que escribí esta crónica sobre cómo es, cómo vive y se comporta la murga más internacional, querida y criticada del país. Eso por un lado; por otro, este año me encontré con una historia hermosa, la de Maricruz Díaz, que nació en Chile, vino a Uruguay por amor, sufrió, se hizo actriz y hoy es una figura clave de Cabo Polonio. Pero hay más: es la hija del rescatista que pasó una noche en el fuselaje con los sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes. Una mujer fantástica. Te dejo con eso, ¡y nos reencontramos en siete días!

