La historia de un himno celeste, Abel Pintos, ferias y muchas listas

Hola, soy Belén Fourment y debo ser clara: hoy, ahora nomás, juega Uruguay y es lo que más importa. Si logramos la clasificación, va a ser motivo suficiente para salir a festejar por ahí y brindar desde tempranito y abrazarse con todo el mundo; mejor plan que una juntada no va a haber. Si no lo logramos, no sé a quién le quedará ánimo como para ir a pasear.

Encima, el Mundial esta semana se puso divino, ayer fue una jornada apasionante con todo el España - Japón - Alemania - Costa Rica gate, y no hay que perderle el rastro. O sí. Qué sé yo. Si no te gusta el fútbol, la cobertura de Ovación tiene más que "pelotita": Mateo Vázquez y Nicolás Pereyra fueron a una carrera de camellos y así la contaron / mostraron.

Las carreras de camellos, la pasión que mueve a los qataríes. Foto: Nicolás Pereyra.

Y en Espectáculos también nos subimos a la "mundialeta" y para no quedarnos atrás, estamos revelando la historia detrás de algunas de las canciones más futboleras asociadas a la Celeste. Hoy le tocó a "Cielo de un solo color", el clásico de No Te Va Gustar. ¿Sabías que la canción habla de la crisis de 2002? Una cosa de locos. Antes ya publicamos sobre "Uruguayos campeones" y la cumbia "Uruguayo hasta las venas".

Todavía no le tocó salir a la cancha a Jaime Roos, pero porque el sábado casi que todos en la sección fuimos a verlo al Estadio y, ahí sí, cantamos "Cuando juega Uruguay" a los gritos. Esta es la reseña de Fernán Cisnero.

Bueno, ahora sí, paso lista.

¿Qué hay para hacer este fin de semana?

Mañana llega Abel Pintos una vez más al Antel Arena, y como para hacer "boca", le contó a Nicolás Lauber la historia de cinco de sus canciones más populares. No tenía idea de que "La llave" la había soñado; supongo que el muchacho que la cantó en el bondi que me tomé ayer para venir a la redacción tampoco conoce el dato. Lo hizo bien. Abel, mejor.

Hay estrenos de cine como el de David Harbour en modo Papá Noel justiciero, o la nueva de la dupla Luca Guadagnino - Timothée Chalamet, que dejaron afuera a Armie Hammer, con quien hicieron la exitosa Llámame por tu nombre. Lo raro es que justo cuando Hammer está acusado, entre otras cosas, de ser caníbal, el director y el actor jovenzuelo decidieron contar una historia de... caníbales. Se llama Hasta los huesos, se estrenó ayer y a Fernán no le gustó demasiado.

Hay varios estrenos también en streaming, como la nueva temporada de Gossip Girl (XOXO), la nueva de El baile de las luciérnagas en Netflix, y algunas otras cuestiones que esta semana, debo confesar, se me pasaron por alto. El Mundial, el calor, fin de año, el trabajo... Es mucho.

El último hito netflixiano, si te interesa, es un thriller francés que se llama El paciente y del que encontrás algo de info acá.

De vuelta a la agenda salidera, este fin de semana estará Topa, uno que le gusta mucho a los más chicos de la casa y que hace algunas semanas conversó con El País. Actúa mañana en Teatro Metro.



(Va gif meramente ilustrativo)

Además, ya está en marcha Ideas+ y está llena de recitales —como el que dará hoy el argentino Antonio Birabent—, presentaciones de libros y por supuesto, puestos con cosas lindas que comprar. También es fin de semana de Degusto, el paseo gastronómico que luego de varias reprogramaciones tendrá su cita sábado y domingo en el Parque Grauert. Es gratis.

Y también hay recitales de Cordera, de Don Osvaldo y más propuestas. Por mi parte, mañana voy a La Trastienda para poder escuchar en vivo por primera vez a uno de mis discos favoritos de la música uruguaya toda, Diciembra de 3Pecados. Y el domingo estaré en el estadio de River, en Buenos Aires, para ver a Harry Styles. Mejor plan no había.

Temporada de balances, temporada de listas

Se eligió la mejor película de la historia y por primera vez es de una directora mujer: cuál es y qué hay en la lista completa. Spoiler: la ganadora no está en ningún servicio de streaming. Lástima.

"Tití me preguntó", de Bad Bunny, es la mejor canción de 2022 según la revista Time. Y un poco de razón tienen los colegas: es un temón, y no hay vez que no me ría con los memes que implican a Tití Fernández. Capo.

Ya salió Spotify Wrapped 2022: ¿qué es, cómo se usa y qué revela? El mío dice que este año escuché demasiado a Lali y a Rosalía. La gente se olvida, pero en verdad soy una millennial y me gusta el pop. No me juzguen.

Hablando de Spotify, ¿querés saber qué artistas y qué canciones fueron las más escuchadas en Uruguay en 2022? Acá la respuesta.



Según los datos de la plataforma, Matías Valdez fue el uruguayo más escuchado por sus compatriotas. Hace algunas semanas lo visitamos en el tambo de sus díos, en el pueblo Mendoza de Florida, y tuvimos una preciosa tarde que registramos con Flor Cruz en esta nota y este video.

Y hoy no hay "antes de irme", aunque podría recomendarte esta nota para que conozcas más sobre la nueva ganadora de Got Talent. Por lo demás, me agoté. Vamo' Uruguay —pase lo que pase, porque capaz que me lees post partido— y nos reencontramos el viernes que viene, a la misma hora (ponele) y en el mismo canal. ¡Adiós!

