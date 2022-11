Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Noche de las Librerías, goleada de Drexler y puro teatro (argentino)

Viernes otra vez, Piques otra vez en tu casilla de correo, ahora con el calor que vino para quedarse y con el Mundial a la vuelta de la esquina. Y encima con un fin de semana que está LLENO de cosas para hacer. ¿Las vemos?

Las vemos, pero antes dejame decirte esto: anoche se entregaron los Grammy Latino y otra vez, contra los pronósticos y frente a tanques de la industria como Rosalía o Bad Bunny, el uruguayo Jorge Drexler se convirtió en la gran estrella de la noche. Fue el más premiado, se llevó siete estatuillas y dos de ellas fueron las más preciadas de todas, canción del año y grabación del año por "Tocarte", que hizo con C. Tangana.



Disculpen el exabrupto: ¡URUGUAY NOMÁ'!

Jorge Drexler y sus siete premios en los Grammy Latino 2022. Foto: AFP

Es un gran fin de semana para ir al cine, un poco para aprovechar el refugio del aire acondicionado ante el primer golpe de calor del año (¡era hora!), y otro poco porque llegaron unos estrenos interesantísimos.

El más, el de Alejandro González Iñarritu que en verdad va para Netflix, pero visualmetne es para cines y por eso tendrá una temporada corta en salas antes de llegar al streaming. En Bardo, que tiene un nombre larguísimo y es lo más reciente del ganador del Oscar por Birdman y Revenant, lo que ocurre es la construcción de una obra, cuenta Fernán Cisnero en esta elogiosa crítica.

Pero también prometen lo nuevo de Ryusuke Hamaguchi, el maestro japonés que acumuló elogios por su masterpiece Drive My Car —la estrella asiática de la última temporada de premios— y que ahora está de vuelta en salas con La rueda de la fortuna y la fantasía; y El menú, que es de terror pero tiene a la protagonista de Gambito de Dama y a Lord Voldemort como un cocinero... particular. YENDO.

Al aire libre, pero no por eso menos interesante plan, Cinemateca proyecta hoy Bosco, el documental de Alicia Cano que se convirtió en el suceso nacional del año. Va a las 19.30 y es una forma que tiene la sala de seguir con el festejo de sus 70 años. Lo bien que hace.

Hablando de festejos y aire libre, hoy se celebra una nueva edición de la Noche de las Librerías, esa velada en la que las tiendas extienden su horario y ofrecen una cantidad de actividades con entrada libre. Hay charlas, recitales y más eventos en Montevideo y nueve departamentos más. Acá, con foco en la capital, Rodrigo Guerra recoge algunas de las más promisorias. Le agrego que a las 21.30 en Bonhomía, Alejandra Pintos, periodista de El Empresario, entrevistará en vivo a la escritora argentina Mercedes Romero. Por ahí nos vemos.

¿Qué más hay para hacer este fin de semana?



En la Sala Balzo hay movida porque hoy tocan Los Otros, el nuevo proyecto de dos ex miembros de Los Prolijos y un ex Sante Les Amis; y mañana estará Diego Matturro para presentar su documental Síntesis, acompañado de un show porque la música va siempre por delante.

Mañana, además, La Vela Puerca presentará su último disco (Discopático) en un recital en el Velódromo para el que todavía quedan entradas; y Matías Piedra Cueva estrenará el álbum debut de su proyecto solista Gurí Pescador, en vivo en Bluzz Bar.

La cantante argentina Camilú llega hoy a Magnolio Sala con su precioso disco Que me duela, y antes anduve conversando con ella. Y mañana en el Antel Arena, Larbanois - Carrero celebrarán 45 años de historia, y antes le contaron a El País la historia de algunas de sus canciones más icónicas.

Mario Carrero y Eduardo Larbanois. Foto: Leonardo Mainé.

También podés buscar tu alternativa en el streaming. Hoy vas a tener que disculpar que no profundice en esa área, pero te dejo mi reseña de la última temporada de Dead to Me, porque ya llegó a Netflix y porque la voy a extrañar. En la edición de mañana, todo lo que tenés que saber sobre otro lanzamiento de la plataforma, la película El prodigio que dirige el chileno Sebastián Lelio y protagoniza la mimada de la crítica, Florence Pugh.

O podés ir a la Noche de los Templos, que mañana celebra tercera edición.



O a conocer alguno de estos nuevos puntos gastronómicos, ñam.

Sobredosis de teatro argentino

Hay varias obras argentinas que llegan este fin de semana para colarse a la gigante cartelera teatral nacional. Ellas son:



El unipersonal En el aire, que mañana hará Facundo Arana en el Teatro Metro, y por el que tuvimos esta conversación con video de Florencia Cruz.



El también unipersonal Yo soy mi propia mujer, que mañana y pasado hará Julio Chávez en el Teatro El Galpón y que valió esta buena charla entre el actor y el editor de Espectáculos. Recomiendo particularmente.

Julio Chávez

La comedia Las irresponsables, que harán Julieta Díaz, Gloria Carrá y Paola Krum hoy y mañana en el Movie y que tiene esta nota a Julieta como previa.



Y en el Teatro Stella, también mañana sábado, Rodolfo Ranni y Jessica Schultz harán Divino divorcio. Para esta obra y para la de Arana, quedan en Redtickets 2x1 para socios del Club El País. Acá, la entrevista con el actor.

Antes de irme...

Belle and Sebastian canceló su gira por Sudamérica y no vendrá a Uruguay, y Bizarrap lanzó su session 50 y es una pieza increíble junto a Duki, porque la vida es así: te da y te quita (o al revés). Quería comentarte eso y que este martes será el recital de Joan Manuel Serrat en el Estadio Centenario, y su despedida definitiva del público nacional. Acá, algo de lo que te podrás encontrar si elegís ir a este acontecimiento histórico.



Y obvio que este fin de semana se activa definitivamente el modo Mundial, porque la Copa arranca el domingo y todo el interés está puesto ahí. Vaya entonces el pique del especial de Ovación y de toda la cobertura que tienen preparada. ¡Nos leemos!

