Wakanda forever, la vuelta de "The Crown" y el final de "Masterchef"

¡Hola de nuevo! Acá Belén Fourment, periodista y coordinadora del área TV Show, para hacer contigo un repaso por lo mejor de un fin de semana cargadito. Vamos que en un mes ya vas a tener el arbolito armado y no vas a entender nada de lo que pasó en 2022.

Desde ayer está en cines la esperadísima secuela de Pantera Negra, Wakanda For Ever, que según cuenta Fernán Cisnero, hace todo para que no nos olvidemos de Chadwick Boseman. La primera película estuvo nominada al Oscar y fue la gran obra de la carrera de un actor que se fue muy pronto y dejó un hueco grande. ¿Qué hace Marvel con su ausencia? ¿Qué va a pasar ahora?

Fernán también escribió esta semana de la quinta temporada de The Crown, que llegó el miércoles a Netflix y que es la primera tras la muerte de la reina Isabel II. Este, el penúltimo ciclo de la ficción sobre la monarquía británica, renueva todo su casting y tiene a Imelda Staunton como Su Majestad. Para qué contarte más; todo lo que precisás saber está acá.

En streaming, esta semana hubo un montón de estrenos. La serie de los Montaner llegó a Disney+, en Star+ se lanzó la comedia argentina Robo mundial sobre un grupo que, justo, quiere robarse la Copa del Mundo; y en Netflix ya está disponible lo nuevo de Lindsay Lohan, una comedia romántica navideña con la que hace (otra vez) su regreso. La bancamos. Quizás en las próximas ediciones de El País te contemos más.

Igual vienen siendo días demasiado lindos (aunque el domingo parece que se complica) como para no aprovechar de las salidas, del aire libre, de todo eso que se supone nos hace bien. Así que un plan para mañana puede ser ir a ver a Betiana Blum al teatro, ya que viene con La pipa de la paz en una versión que también dirige. Antes estuvo conversando —y al parecer, llorando— con Nicolás Lauber.

Otro plan, pero para hoy viernes y para el domingo, puede ser ir al Odeón para ver el espectáculo que comparten Inés Errandonea y Papina De Palma. Ya estuvo en la Piques pasada, pero para entonces todavía no lo había visto; ahora que pasé por allí y viví la experiencia Tanto nos queremos, te lo recomiendo enfáticamente. Tiene música, humor, emoción, danza, actuaciones, coquitos, luces, velas y mucha sensibilidad. Es preciosa.

Inés Errandonea y Papina de Palma. Foto: Lucía Martínez

Mañana, con entradas agotadas, Natalie Pérez presenta disco en la Sala del Museo así que te refresco esta entrevista que hice hace un largo tiempo. Y mañana también pero en el Antel Arena, El Cuarteto de Nos hace la parada local de la gira más exitosa de su historia, quedan las últimas entradas y podés prepararte con esta nota.

Y te recuerdo que hasta el domingo va la Feria del Libro en la Intendencia de Montevideo, y acá, acá y acá podés repasar actividades. ¡Ah! Este fin de semana vuelve el festival Música de la Tierra, que abandona Jacksonville y se va a Maldonado. Chequeá datos por aquí.

Sobredosis de tevé

El martes terminó Masterchef Celebrity Uruguay y, con una final tan dramática como apasionante, Eduardo "Colo" Gianarelli se consagró campeón sobre Eunice Castro. Después, en el fervor de los festejos, le contó a Nico que sueña con poner una casa de té.

En la misma final se confirmó que habrá una nueva temporada de Masterchef. Otra cosa que se confirmó en Canal 10 es a la tercera coach de La Voz Kids, un estreno de 2023. Spoiler alert: estoy anonadada.

En Canal 4, Telenoche ya tiene nuevo conductor: el sucesor de Daniel Castro será Jaime Clara, que asumirá el mando el año que viene y abandonará, entonces, el matutino Buen día. Se espera que no esté solo.

Y en Gran Hermano, una pollera manchada causó un revuelo increíble, y como si fuera poco otra vez hubo complot. No aprenden más...

Antes de irme...

Esta semana se murió Gal Costa y fue una tristeza, que llevó a muchos a reencontrarse con su hermosa voz. Eso por un lado y, por otro, un recordatorio / aviso porque en El País estamos on fire con los podcast. Quiero creer que ya escuchaste Andes. 72 días en la montaña, que conduzco y en el que reconstruimos al detalle la historia del accidente aéreo más famoso de la historia. Pero además, para hacer boca para el Mundial, Ovación estrenó Biografías celestes, y para ayudar con el día a día también se lanzó Finanzas de bolsillo. Es info y entretenimiento así que te los recontra recomiendo todos. ¡Y adiós!

Piques es una de varias newsletters de autor de El País.