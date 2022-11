Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Feria del Libro, fiesta del cine y Bizarrap en la casa

¡Buen viernes por ahí! Sé que la semana pasada asusté a alguno con eso de que era el último viernes del antepenúltimo mes del año, así que hoy no te digo nada de que en menos de dos meses será 2023...

Mejor vamos a repasar qué hay para hacer este fin de semana, que como buen comienzo de mes está cargadito, cargadito, y eso incluye algunas fiestas grandes: la de la literatura, la del cine y la de los "rockstars".

El martes se inauguró, en la Intendencia de Montevideo, la 44° edición de la Feria Internacional del Libro de Montevideo que, como siempre, tiene entrada gratis y una cantidad de eventos por día. Hay charlas, presentaciones, mesas de debate, shows... En fin. Acá Rodrigo Guerra seleccionó algunos de los principales eventos, y acá te dejo una guía específica sobre las actividades de Club El País y Ediciones de la Plaza.

Mañana, en tanto, la que se pone en marcha es la Semana del Cine Nacional, que organiza el INCAU y tendrá más de 230 actividades en todo el país, y 35 películas para ver gratis hasta el domingo. Todos los detalles y un panorama bastante completo, en este link.

Y la otra fiesta findesemanera es la de América Rockstars, ese festival uruguayo lleno de presencias argentinas que estará mañana y pasado en el Faro de Punta Carretas. A no confundirse con el concepto "rockstar": acá los artistas principales son del mundillo urbano y estarán Emilia, Nicki Nicole y el fenómeno Bizarrap en su primera gran actuación en el país. Esta es la previa, quedan entradas y si no querés ir pero te dan ganas de curiosear, en El País vamos a tener streaming en vivo para que no te pierdas de nada.

"E.T.", recitales y visitas argentinas

Los que también están de fiesta este finde son los No Te Va Gustar, que cierran la gira nacional de presentación de Luz en el Teatro de Verano, hoy, mañana y pasado con entradas agotadas. Si andás por ahí esta noche, a lo mejor nos cruzamos; si no, mañana podés leer cómo estuvo el show.

Además, Inés Errandonea y Papina de Palma, dos de las cancionistas más interesantes de la música uruguaya actual, se unen para estrenar un espectáculo de música, teatro y danza que hablará sobre su amistad y la amistad en general. Empieza hoy en el Teatro Odeón y de eso conversamos.

Hoy también tocan el bajista Daniel Maza en Sala Camacuá, y la banda argentina Ahyre en la Sala Zitarrosa, que ayer cumplió 23 años. ¡Salud!

En teatro, sigue en cartel la obra Tiempo salvaje, de Josep Maria Miró, el premiado dramaturgo catalán que charló con Soledad Gago de esta propuesta y el teatro en general. Va en el Teatro Solís, igual que El mundo ya se acabó un montón de veces, unipersonal de estreno en la misma institución pero en la Sala Zavala Muniz.

Y aparte llegan varias visitas argentinas, una tendencia que sigue firme. Desde hoy y hasta el domingo, por ejemplo, en el Teatro Metro estará la comedia porteña El divorcio, llena de caras conocidas. Están Carla Conte y Natalie Pérez más dos actores con los que pude conversar en los últimos días: Luciano Castro por un lado, Pablo Rago por otro.

Mañana en el Teatro Stella actuarán los tiktokers Vale con Bigote, y en el mismo lugar se presentará Nito Artaza con Miguel Ángel Cherutti, que antes le contó a Fernán Cisnero algunas claves de su carrera en el humor.

Hay más planes, hay estrenos en cine y está de vuelta E.T., el extraterrestre en cartelera, por los 40 años de su estreno. YENDO.

Si tenés ganas de salir de la ciudad, mañana en Maldonado se celebra el Festival Espíritu Libre, un encuentro dedicado al bienestar que tiene entrada libre, clases de yoga, meditaciones y más. Y si tenés ganas de salir a comer, sabé que dos de los 100 mejores restaurantes de América Latina están en Uruguay, en Carrasco y Punta del Este. Chequeá.

¿Qué hay para ver en streaming?

De todo sería la respuesta corta, pero voy a un desglose rápido porque:



Amazon Prime Video estrena hoy El fin del amor, la esperada serie que protagoniza Lali Espósito y se basa en el popular ensayo de Tamara Tenenbaum. Con ellas dos y con la creadora Erika Halvorsen charlé hace un par de tardes, y el resultado es esta nota. Por cierto, team Lali siempre.

A la misma plataforma llega hoy la segunda temporada de El presidente, la serie de ficción sobre los escándalos y pormenores de la FIFA, que fue filmada en Uruguay. De cómo Carrasco se volvió Zurich y de por qué Maroñas estuvo lleno de esvásticas va esta charla de Nicolás Lauber con el creador Armando Bó, exclusiva para suscriptores.

Paramount+ se apunta a los estrenos con Bosé, una serie biográfica sobre Miguel Bosé, obvio, que también se puede ver en NSNow de Nuevo Siglo. Si es la mitad de buena que *se pone de pie* la canción "Morena mía", entonces ya ganó.

En Netflix, en tanto, hoy se estrena El secreto de la familia Greco, una versión mexicana de la historia del clan Puccio. Nico conversó con uno de sus protagonistas, así que leete esta nota a modo de adelanto.

¿Sos de los que se sumó al fenómeno Manifiesto o de los que no conoce este inesperado boom? Es, básicamente, una de ciencia ficción que la NBC había cancelado y que Netflix recuperó y "revivió" para lanzar, ahora, la primera parte de la cuarta temporada. Para que te hagas una idea, estuvo cinco meses en el Top 10 de la plataforma a nivel mundial. Un disparate.

"Last but not least", hay que darle la bienvenida una vez más a Millie Bobby Brown, que hoy estrena la secuela de la película Enola Holmes, que pica en punta para el entretenimiento de tarde de fin de semana. En Netflix, sí.

¡Ah! Ya sé que Halloween ya pasó, pero siempre es buen momento para ver una peli de terror. Si andás con ganas, acá van cinco recomendaciones de los últimos siete años (más o menos), que están on demand y están buenísimas. Pero buenísimas, eh.

Antes de irme...

El jueves se anunció que Joaquín Sabina se presentará el 1 de abril en el Estadio Centenario, y todo lo que precisás saber está acá. Y el martes se viene la gran final de Masterchef Celebrity Uruguay, con Eunice Castro y el Colo Gianarelli en lucha por el título. Mañana en Sábado Show, una charla íntima con los dos para hacer la mejor previa posible. ¡Y adiós! A seguir trabajando y después, a disfrutar del tiempo libre. Nos leemos la próxima.

Piques es una de varias newsletters de autor de El País.