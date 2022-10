Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Francella, Sbaraglia y la mejor película de terror de la temporada

Buen viernes para todos, menos para Kanye West que está cada día más complicado. No voy a explayarme en su caso pero si te da intriga su "caída", te dejo un link a mano para repasar.

Y Piques, a lo suyo que es comentar qué hay para hacer este fin de semana, el último finde del ANTEPENÚLTIMO mes del año. Cómo es posible.



Mientras hiperventilo, te cuento que ayer llegó a cines la película uruguaya Desperté con un sueño, que tiene una hermosa historia atrás que incluye a un niño, un rap improvisado, un taller en La Paloma y un director argentino. Fernán Cisnero te relata todo acá.

También te cuento que hoy, en La Trastienda, se presenta mi disco favorito de la música uruguaya de los últimos, pongamos, 10 años. Es Los sueños de los otros, de Mariano Gallardo Pahlen, con quien charlé para esta nota en la que me explicó por qué, si hizo un álbum tan orquestal, ahora lo transformará en música de pista.

Otra que presenta disco hoy es Julia Wels, nueva voz para la cambiante escena musical nacional. Y en cartel teatral está, entre tantas otras propuestas, True Green Meat sobre temática actual.

¿Qué ver en cines y en streaming?

Se estrenó en salas locales Lilo, Lilo, Cocodrilo, la comedia sobre reptil cantante que Javier Bardem hizo para que la puedan ver sus hijos.



Está en marcha el Festival de Cine Judío, y aparte, el documental Benedetti, 60 años con Luz, sobre la historia de amor del escritor y su esposa, sale hoy de gira por los barrios, con entrada libre.

A Paramount+ y por ende a NSNow de Nuevo Siglo llegó El gerente, la nueva película de Ariel Winograd sobre historia real ocurrida en Argentina en el último Mundial. El director y el protagonista, Leonardo Sbaraglia, conversaron con Nico Lauber de todo lo que querés saber de esta comedia.

A Star+ llegó otro actorazo argentino con novedad: Guillermo Francella protagoniza El encargado, una serie entre la risa y lo siniestro a la que parece que hay que ponerle fichitas. Todavía no la veo.

En Netflix sigue siendo muy vista La Escuela del Bien y del Mal, un film con pretensiones de Harry Potter que se queda más bien corto, por motivos que te cuento en esta reseña. También se mantiene en lo alto El extraño, otro thriller de true crime que, dicen, está bastante bien. Lo tengo en lista. Ah, ya está lo nuevo de Guillermo Del Toro. Y acá, buffet completo: TODO lo que llegará a la plataforma en noviembre, en un solo clic. Qué maravilla.

Además, el domingo terminó House of the Dragon (¡y cómo terminó!), así que si venís con delay o simplemente estás como para maratonear los 10 episodios, te dejo a mano mi reseña.

Hay mucho más que acaba de estrenarse en el streaming, ese mágico mundo infinito, así que te dejo tres avisos: mañana en Espectáculos podrás leer sobre Barbarian, LA película de terror que hay que ver en esta Halloween Season, y el lunes vamos a complementar con una lista bien pochoclera. Y no te olvides: el domingo se estrena en HBO la segunda temporada de The White Lotus, gran serie de comedia del último tiempo. No hay que perdérsela porque ahora, encima, se suma Meghan Fahy. Y en esta casa la queremos mucho.

P.D.: A tono con Halloween, mañana se lanza el nuevo coleccionable de El País, Voces anónimas de Guillermo Lockhart, con leyendas de Montevideo y el interior como para asustar —o asustarse— a la luz de la vela.

Picadito televisivo y bonus track

El jueves se presentó oficialmente la segunda temporada de ¿Quién es la máscara? y se reveló al primer nuevo personaje.

Masterchef Celebrity Uruguay ya tiene definidos a sus semifinalistas y el martes se sabrá qué dos se disputarán el título.



Abigail Pereira, la última eliminada de Masterchef, ya tiene nuevo proyecto televisivo: se sumará a un reality en Argentina.



Hablando de realities, arrancó Gran Hermano y acá tenés todo lo que hemos publicado al respecto. No para.

BONUS TRACK QUE NADA QUE VER: El martes comienza una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, y podés ir espiando el programa por acá. Hay mucho, ¡y es gratis!

Antes de irme...

¿Ya escuchaste Andes. 72 días en la montaña, el podcast que hicimos con amigas y talentosas colegas de este diario? ¿Ya viste todo el especial con documental y más sobre los 50 años del accidente aéreo más universal? ¿Leíste la nota de Lore Zeballos sobre la biblioteca Nuestros Hijos? Cuando te pongas el día y para relajar, también te recomiendo el nuevo disco de Arctic Monkeys que está suave y bellísimo. ¡Me despido con eso!

Piques es una de varias newsletters de autor de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá. Si me querés comentar algo, estoy en Twitter como @belenfourment o en el mail [email protected]