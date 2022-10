Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dwayne Johnson y tu guía express para el fin de semana

¡Hola, buen viernes por ahí! Vengo con un poquito de retraso hoy, y con mucho apuro para contarte qué podés hacer este fin de semana en Uruguay. Esta será una edición express de Piques, así que no hay tiempo que perder.

Hay que decir la verdad: las películas de DC no dan pie con bola, diría un abuelo, y la crítica —como esta de Fernán Cisnero— asegura que Black Adam, que acaba de llegar a cines, no es la excepción. Pero está Dwayne Johnson, La Roca, siempre carismático y siempre éxito de taquilla, como un superhéroe de los importantes y con ganas de inaugurar una saga. Si querés ir al cine, comer pop y ver fantasía, es un plan para vos.

Pero hay otra alternativa en cines y es Julio, felices por siempre. Es una comedia romántica uruguaya, o sea, un aporte a un subgénero poco explorado a nivel nacional, y es el debut como director de Juan Manuel Solé. A Fernán le gustó, y podés leer sus razones acá.



¡Y hoy llegó Argentina, 1985 al streaming! Si todavía no fuiste a salas, ahora podés encontrarla en Amazon Prime Video. Te refresco la crítica acá.

También hay música popular, en su amplio espectro, en algunas de las principales salas de Montevideo. Por ejemplo mañana, en Sala Zitarrosa, estará la cantante argentina Rita Cortese, a quien probablemente conozcas del mundo de la actuación. Mirá la foto y decime que no.

Bueno, Rita es una sensible cantante de tangos y música de raíz, este sábado se presenta en la Sala Zitarrosa con un show llamado Feroces, y de eso y la carrera artística en general tuvimos esta conversación.

El que también llega desde Argentina es Luciano Pereyra, que actuará mañana en el Antel Arena. Viene con nuevo disco y para seguir reforzando la relación íntima que tiene con Uruguay, desde que se inició en el folclore hasta que se confirmó como cantante pop. De eso charló con Rodrigo Guerra y acá está la entrevista.

Otra cita para mañana, porque a veces las propuestas se acumulan, es con Agarrate Catalina en el Auditorio del Sodre. La murga decidió que no saldrá en el próximo carnaval, pero está de gira por el país y antes de hacer su parada montevideana, Yamandú Cardozo me contó todo esto.

¿Qué hacer y ver este fin de semana?

Hasta el domingo, y en varias salas, va el Festival Internacional de Cine Cannábico, con muchos títulos sobre un mismo tema.



Se estrenó el jueves, y tiene funciones de jueves a domingo, la nueva obra de Sandra Massera: Ana después, sobre encuentro imaginario entre Ana Frank y su protectora, después de la muerte.

Se estrenó, también, lo nuevo de la Comedia Nacional en colaboración con FUTI, la asociación de teatros independientes. En Las actas, Margarita Musto hace teatro sobre las declaraciones de Gilberto Vázquez ante el Tribunal de Honor.

En Netflix está pegando fuerte Vigilante, la nueva serie de Ryan Murphy —el de Dahmer—, que otra vez se mete con el true crime. Está basada en una inquietante historia real que ocurrió hace ocho años en Estados Unidos, y está claro que al público eso le encanta.

Además, ahora que terminó la primera temporada de Los anillos del poder, la serie sobre El señor de los anillos, podés leer esta nota de Nicolás Lauber que estuvo en conferencia de prensa con los showrunners, y disponerte a una maratón de 10 episodios.

Ah, y este domingo termina la primera temporada de House of the Dragon, el spin off de Game of Thrones. Prepará la picada.

El domingo, pero presencial y en Montevideo y al aire libre, es el Mega Strogonoff a beneficio de la Fundación Corazoncitos. Va desde las 11.30 en la explanada del Teatro de Verano y acá están los detalles.



Mañana y un poquito más lejos, en Piriápolis, se realizará el evento gastronómico Entre fuegos, en La Rinconada. Un buen plan para pasear, comer rico y respirar el aire costero.



Y por ahí redondeo hoy.

Antes de irme...

Te recomiendo conocer esta historia sobre un pueblo de Colonia que tiene una tradición muy particular que implica apagar todas las luces y salir a caminar con antorchas encendidas. Este informe de Delfina Milder sobre la adicción "silenciosa" a los ansiolíticos. Y, perdón la autorreferencialidad, la reseña del show de Jack White y Cat Power, una de las mejores noches musicales del año en Uruguay. ¡Nos vemos!

Piques es una de varias newsletters de autor de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá. Si me querés comentar algo, estoy en Twitter como @belenfourment o en el mail [email protected]