Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Siempre es lo mismo: a veces pasa todo junto, y a veces nada. Este es uno de esos fines de semana de tranquilidad en Montevideo, y de un pronóstico nada alentador de frío, así que a la cama, a la estufa, abajo del aire acondicionado con Netflix, libro, cosas, ALGO, y problema resuelto.

Si se quedan en casa, hoy viernes se estrena la última temporada de Orange is the New Black, una serie de la que muchos ya se habrán olvidado (por lo menos el entusiasmo aflojó), pero que es fundamental para entender el cambio que vino de la mano de las producciones para streaming. Esta nota de The New York Times lo explica en detalle, y a mí me dio ganas de ponerme al día con estas muchachas.

Si están con ganas de salir, en la Sala Hugo Balzo hay triplete. Esta noche tocan Jorge Fandermole y Laura Canoura en el ciclo "Música de la Tierra"; mañana estarán Ana Prada y Juan Manuel Barrios en el marco de "Paysandú en la Balzo", que trae la canción sanducera a la capital; y el domingo se presenta la cantautora Luciana Mocchi, con nuevo show.

Y hay nuevas inauguraciones de arte visual, entre las que destaca la presencia de la BIENALSUR en Montevideo. El encuentro artístico tiene sedes en el Centro Cultural de España, el Museo Nacional de Artes Visuales y el Espacio de Arte Contemporáneo, y todos los detalles que necesitan los pueden encontrar en esta nota.

Obra de Pistoletto en Bienalsur. Foto: Difusión

Piques cortitos, pero buenos

—En cines, lo que sigue llamando la atención es El Rey León (a pesar de las críticas) y Toy Story 4. Pero para un público más adulto, llegó La viuda, la nueva de Isabelle Huppert que dirige Neil Jordan, y dicen que está buena.

—En un plan más alternativo, está en marcha el clásico Festival de Cine Judío, con programación variada que incluye un par de títulos que recorrieron el mundo, de festival en festival.

—Y con todo el potencial de éxito comercial, se estrenó la nueva de Marcos Carnevale, una comedia con sello argentino llamada No soy tu mami, por la que Carlos Reyes conversó tanto con el director como con la protagonista, Julieta Díaz. Me reservo comentarios sobre la otra estrella, Pablo Echarri.

Tendencias y más: lo que está pasando

En la newsletter pasada les hablé de la paranoia alrededor de los peligros de usar FaceApp, así que acá viene la solución mágica. La propia compañía detrás de la aplicación ofreció una serie de piques para "arreglar todo", pero no sé qué tan confiable será. Ustedes deciden.

Hablando de contrariedades, hablemos de la lista de las cinco novedades tecnológicas que parecían robarse la atención este año, y que terminaron siendo una decepción. Esta lista es maravillosa porque ni siquiera sabía que existía un televisor enrollable. Parece que llegué tarde.

Para compensar, y por si andan pensando en invertir su dinero en un celular, estos son los 10 celulares Android más potentes del mercado, según el reconocido benchmark AnTuTu.

Y otra para compensar: mejor que ven cómo serán de viejos, es ver cómo serán en versión obra de arte. Para eso existe Ai Portraits Ars, para darnos un rato de entretenimiento fugaz que, asegura, maneja los datos personales mejor que FaceApp. De nuevo, creer o reventar.

Lo último: #usoyrecomiendo

Esta semana voy a ser breve porque ando monotemática desde que fui a ver a Buenos Muchachos a la Sala Balzo. La banda hizo seis shows con entradas agotadas, que más que shows fueron puestas teatrales, ambiciosas y sumamente logradas. Para que se hagan una idea, les dejo esta reseña y las preciosas fotos de Delfina Milder, y les aviso que se estén atentos, porque en breve vamos a publicar algo más al respecto y vale la pena verlo. Y les regalo una playlist con las versiones originales de los temas que tocaron. De nada.

Pedro Dalton por Delfina Milder

Belén Fourment, periodista de El País / @belenfourment en Twitter



Piques es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.