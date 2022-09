Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La serie más cara de todas y las historias de NTVG

¡Buen viernes de frío y bienvenido setiembre! Si sos del equipo que escribe —y pronuncia, quiero creer— "septiembre", ojalá este comienzo de newsletter no sea una decepción.

Estoy de vuelta en tu correo después de una semana de ausencia, pues feriado y fin de semana "largo" y todas esas cosas que pasaron. Hoy regreso con todo lo que tenés que saber para pasarla bien en los próximos días, y con un aviso: me voy de licencia, así que no me leerás por vaaaarias semanas. Pero hay gran reemplazo.



Antes, a lo nuestro.

Hoy comienza en Fray Bentos la gira nacional de No Te Va Gustar, que tras recorrer Argentina a fondo y otros puntos de América Latina y Europa, ahora vuelve a donde todo comenzó. De eso, que pasará por varios departamentos y se cerrará en noviembre en el Teatro de Verano, charlé con Emiliano Brancciari, Martín Gil y Denis Ramos. Filmó Faustina Bartaburu y pueden ver todo por acá. ¿La foto? De Leo Mainé.

En la capital, un buen plan de sábado de anticipo de primavera es ir a ver a Chacho Ramos al Antel Arena. Exponente fundamental de la llamada cumbia del interior —como para seguir con el tema—, el cantante y guitarrista ofrecerá uno de sus espectáculos más ambiciosos, y de eso le contó detalles y reflexiones a Rodrigo Guerra.

Y hay muchas más citas musicales como para complacer a cualquier paladar. Paso lista reducida:



-Soledad Ramírez, la ex Mala Tuya e integrante de Poné Play en Canal 12, inaugura tour en solitario. Toca hoy en Magnolio y acá habla de eso.

-Ana Prada está a punto de lanzar nuevo disco, se llama NO y lo adelanta mañana en el Teatro Solís.



-El músico argentino Chango Spasiuk repasa 30 años de trayectoria mañana en el Auditorio del Sodre, y esta nota es la previa obligada.



-También mañana, Ca7riel y Paco Amoroso celebran su "Temporada II" con un show de estrenos en La Trastienda, a toda velocidad.

-Diego Presa presenta su último EP en la Sala Balzo.



-Y antes, hoy en la sala principal del Auditorio del Sodre, el bandoneonista uruguayo Ulises Passarella, detrás del Oscar a mejor banda sonora para Il Postino, ofrecerá un concierto prometedor. Lo charló con Fernán Cisnero.

En teatro, porque no todo es música en esta guía, hoy está Mauricio Dayub en El Galpón, con la última función de El equilibrista, así que esa fue la excusa para esta entrevista. Dayub es uno de varios argentinos que viene a actuar a Uruguay, así que acá hay una guía con otras de las propuestas —y las caras conocidas— que se podrán ver en los próximos meses en la vuelta.

Hablando de argentinos, comenzó ayer la visita de Una semana nada más, la obra de Nicolás Vázquez (protagonista y productor), Benjamín Rojas y Gimena Accardi que hará NUEVE funciones en el Teatro Metro, con éxito rotundo. De la popularidad y la risa, Vázquez habla en esta entrevista.

Y tras agotar funciones en agosto, este domingo vuelve Alejandro Dolina al Sodre, con un programa de radio que es clásico. ¿Mi frase favorita de la entrevista que publicamos ayer? "Yo siento angustia ante la muerte desde los 15 años y no necesito de la carga de la edad para angustiarme ante la posibilidad de morirme". Ahh, Dolina en su máxima expresión.

En cuanto a estrenos locales, entre otras novedades, la semana pasada se sumó a la cartelera teatral una nueva versión de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, ahora dirigida por Jorge Denevi. Por eso, Nicolás Lauber hizo esta nota sobre la historia de un clásico en Uruguay, y sus claves.

¿Qué hay para ver en cines y en streaming?

Fernán quedó bastante entusiasmado con Érase una vez un genio, la nueva película de George Miller que se estrenó este jueves en cines, así que te recomiendo esta crítica que dan ganas de ir a verla.

No pasó lo mismo con La chica salvaje, la adaptación de un best seller literario que también llegó a la gran pantalla, pero al parecer podría haber ido directo al streaming y estaba bien.



Como para equilibrar, hay otros estrenos en la vuelta y uno de la semana pasada, ¡Nop! de Jordan Peele (el de ¡Huye!, el de Nosotros), que todavía no logré ver y me tiene bastante intrigada, debo decir.

Aunque un estreno de streaming está lejos, a esta altura, de ser minimizado como se hizo históricamente con la ficción para televisión. El paradigma ha cambiado tanto que hoy, en la plataforma Amazon Prime Video, se estrenó la serie más cara de la historia: El señor de los anillos: Los anillos del poder, lo nuevo de un universo conocido. Acá hay una previa y mañana, en Espectáculos, una reseña de cómo se ve semejante apuesta.

No es el único estreno del día. HBO Max lanzó hoy, casi que de sorpresa, la miniserie House of Hammer, sobre la caída del actor Armie Hammer pero también sobre una familia con varias oscuridades.



El mismo servicio lanzó The Last Movie Stars, miniserie con Ethan Hawke de director, y con las memorias de Paul Newman y su historia de amor con su esposa, Joanne Woodward, de protagonistas.

Y como hay lugar para un estreno más, el miércoles llegó a Star+ la ficción Pistol, sobre el ascenso y la caída de la banda punk Sex Pistols. Es de Danny Boyle, no hace falta hablar de la estética ni de la música, así que la invitación está hecha para viajar ahí donde la rabia se hizo canción.

Antes de irme...

Un par de recomendaciones y una despedida, todo mezclado. Ya te conté que me voy de licencia, así que las próximas tres semanas, esta newsletter quedará en manos de mi amiga y colega Alejandra Pintos. Ale trabajó en El País mucho tiempo, y ahora regresó como fichaje del suplemento El Empresario. Pero es así de versátil: el miércoles publicó esta excelente entrevista con la escritora Taylor Jenkins Reid, y ahora será la guardiana de Piques. ¡Tenele paciencia y tratala bien!

Y como última última sugerencia, si todavía no viste esta crónica y este video de Fernán Cisnero y Faustina Bartaburu sobre todo lo que genera André Rieu en su ciudad, Maastricht, no sé por qué seguís perdiendo el tiempo. Corré, dale clic, ¡y nos reencontramos pronto!

Piques es una de varias newsletters de autor de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá. Si me querés comentar algo, estoy en Twitter como @belenfourment o en el mail [email protected]