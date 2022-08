Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dragones, música, el Ballet y la previa de la Nostalgia

¡Vierneeeeees! Y esta newsletter volvió a tu casilla de correo en su horario habitual. ¿Vamos a repasar planes de fin de semana?

Serán días con shows interesantes y para públicos varios. Los más jóvenes probablemente se inclinarán por algo como los recitales de Trueno en la Sala del Museo, y la verdad es que es un altísimo plan. El rapero argentino es una de las principales voces de su generación hoy, y de eso, su nuevo disco y más, charlamos hace unos días. Es muy interesante leerlo pero también verlo, escucharlo; hacés todo eso acá.

Otras generaciones podrán inclinarse por Gustavo Ripa, que celebra 50 años de música este sábado en la Sala Zitarrosa, y bien rodeado de invitados. De Rumbo, de Canciones para no dormir la siesta y de sus discos solistas, el guitarrista conversó con Rodrigo Guerra.

¿Preferís algo más rockero o eventualmente popero? Tenés, por ejemplo, a La Foca con la presentación de su nuevo y hermoso disco, Los nuevos recuerdos vendrán, mañana en La Trastienda; tenés a los argentinos de Guasones que tocarán hoy en Sala del Museo, para festejar 35 años; y tenés al cantante Bambi, que mañana presentará su trabajo República de la Nostalgia en Magnolio Sala.



¿Un estreno? Patuco López, uruguayo, integrante de la banda Salandrú, presenta hoy su primer disco solista.

¿Tenés ganas de bailar? Karibe con K estará mañana en el Antel Arena y, con esa excusa, esta conversación en la que sus tres figuras charlan sobre la importancia de la banda, ícono de la música tropical nacional, en sus vidas. Y Miranda! y todos sus exitazos van hoy por partida doble a La Trastienda.

¿Preferís ópera? Este miércoles se estrenó en el Solís una versión de Pagliacci, que comenzó con inconvenientes por una agresión, pero mañana y el lunes tendrá revancha. Más detalles del espectáculo, acá. Y, de yapa, esta actuación de la primera concursante de la temporada de Canta conmigo ahora que consiguió los 100 votos del jurado, por "Nessun Dorma".

Y hay más, porque este fin de semana se vino desbordado. Va lista rápida:



-El Ballet Nacional del Sodre estrenó ayer Raymonda, que tendrá funciones hasta el 29 de agosto. Estos son los detalles y esta, una entrevista con Iñaki Urlezaga, coreógrafo que trabajó con los bailarines para la nueva puesta.

-La comedia argentina El ardor vuelve a Montevideo y hace funciones en El Galpón, sala que además estrena Historias de amputación a la hora del té, una obra de la chilena Carla Zúñiga —la misma de la excelente La trágica agonía de un pájaro azul, que hizo la Comedia Nacional— que aborda temas sórdidos en clave de comedia negra. Desde mañana, tendrá funciones sábados y domingos hasta fines de setiembre.

-Otra comedia argentina, Madres, estará en el Teatro Metro y, de eso, tres de sus actrices charlaron con Nicolás Lauber para Sábado Show. Y Anita Martínez, la que faltó en ese encuentro, conversó con Fernán Cisnero.



-Hay más humor que llega del país vecino, pero con artistas que traen unipersonales, y además está en cartel Dino Armas, con su nueva obra Noche de paz. De eso y de ser el dramaturgo en actividad más prolífico del país, va esta entrevista de hoy.

¿Qué hay para ver en la pantalla?

En cines se estrenó El año de la furia, una película de un español —Rafa Russo— que se ambienta en Montevideo y está actuada por argentinos; el cineasta le contó más de esta historia a Fernán Cisnero.

También se estrenaron Dragon Ball Super: Super Hero y más títulos, y sigue en cartel una película ecuatoriana con aportes uruguayos sobre migrantes chinos, que se llama Vacío.

En streaming, el acontecimieno de los últimos días es el final de Better Call Saul. El spin off de Breaking Bad, para muchos una de las mejores series de la historia, se despidió del público con un último episodio a la altura de las circunstancias. Para su protagonista, Bob Odenkirk, nada en la vida lo desafió como este personaje y este trabajo. En redes, miles están de duelo.

Además, a Star+ llegó Abbot Elementary, la "desconocida" que consiguió siete nominaciones a los Premios Emmy y que es una de las tiras más optimistas del mundo, al menos por estos días.

En Amazon Prime Video se estrenó Noticia de un secuestro, sobre la novela de Gabriel García Márquez, y sus protagonistas le contaron esto a El País. Y la otra que está de estreno es Disney+, que lanzó ayer la nueva serie de Marvel, She Hulk. El universo cinematográfico y televisivo que no para de crecer tiene, ahora, una nueva superheroína con características propias.

Y el domingo, los fans de Game of Thrones nos vestimos de gala porque arranca una nueva aventura, House of the Dragon, en HBO y HBO Max.

Picadito mediático

-Canal 10 resolvió desvincular a Humberto De Vargas luego de 40 años en el aire, tras un sonado episodio por el que terminó detenido.



-Cristian Castro, jurado en el nuevo programa de Tinelli, reveló que se instaló en Punta del Este porque en Argentina le robaron.

-César Sanguinetti, periodista de Internacionales en Subrayado, revoluciona las redes con un baile al ritmo de Rosalía.



-Por primera vez en el formato Trato Hecho en Uruguay, se entregó el gran premio de un millón de pesos.



-Mirtha Legrand se convirtió en una Targaryen para esta publicidad.



-Y terminó ¿Quién es la máscara? y se reveló, finalmente, quién estaba detrás de Monstruo, que fue el personaje ganador de la temporada.

Antes de irme...

Una reseña, una entrevista y una guía. La reseña es la del tremendo show que dio Lali el sábado pasado en el Antel Arena, y que fue uno de mis momentos felices de las últimas semanas. La entrevista es a Natalie Pérez, cantante y actriz argentina que anunció nuevo show en Montevideo y me contó de la música que se viene. Y la guía es esta de shows, cenas shows y más eventos para disfrutar de la Noche de la Nostalgia, que ya viene.

Para despedirme, les cuento que el fin de semana en las ediciones de Espectáculos podrán encontrar la previa de la serie House of the Dragon, spin off de Game of Thrones que se estrena mañana; todo sobre el final de ¿Quién es la máscara?, una entrevista a Pablo Lecueder, otra al actor argentino Nicolás Vázquez y una muy jugosa a Humberto De Vargas. Y mañana, en Sábado Show, conversaciones con Sofía Romano, Alberto Silva, Adriana Da Silva y Leo Lorenzo que vuelven a compartir trabajo, y Evitta Luna, que llega al teatro.

¿Una más? Mañana a mediodía en la Fotogalería Goes, se inaugura la exposición de Mujeres Migrantes, un proyecto periodístico y de impacto del que fui parte el año pasado y que pueden conocer en profundidad en este sitio web y, ahora, visitar en la ciudad. ¡Ojalá vayan, y adiós!

