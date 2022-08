Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Desnudos", una de Brad Pitt y el Raphael de Melo

¡Tarde, pero seguro! Sabrán disculpar mi demora con Piques hoy, pero ayer fue mi cumpleaños y no es que pasaron muchas cosas, pero sí las suficientes como para que todo se atrasara más de lo previsto. Así que acá llego, justo a tiempo para orientar el fin de semana y con una edición muy concreta de tu newsletter favorita (espero) de cada viernes.

Siempre hay mucha oferta teatral en Montevideo, pero por estas horas resaltan algunos títulos que voy a repasar acá. Por ejemplo, La pipa de la paz, en el que Carmen Morán dirige a su madre, Cristina. Es una reposición de un título que ya fue premiado, y que le permitió a Fernán Cisnero conversar con dos mujeres de la cultura nacional.

Otra alternativa es el torbellino Desnudos, que entre sábado y domingo hará CINCO funciones en el Teatro Metro. Hace algunos días publicamos una entrevista con Luciano Cáceres, y hoy saqué esta charla con Brenda Gandini, una de las figuras del elenco que, entre otras cosas, me habló del fenómeno Floricienta y de sus ganas de vivir un rato de este lado del río.

En esta de hablar del Río de la Plata, Maya Landesman es uruguaya, lleva dos décadas en Argentina, y hoy vuelve a actuar en Montevideo, así que de eso conversó con Nicolás Lauber. Y Rodrigo Guerra, la otra pata del equipo Espectáculos, cuenta acá algunos detalles de Merveille Noire, un musical sobre la vida del futbolista José Leandro Andrade, que hasta el domingo va en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre.



A la cartelera volvió Llamaste a Walter, la obra de Josefina Trías (quien siempre es garantía de calidad), y hay otras opciones que se pueden repasar en este pequeño resumen. Y como empezó agosto, guardate este link y tenelo a mano: es una agenda completísima con obras, recitales, estrenos y más para todo el mes. ¿Gran servicio o qué?

Para cerrar, charlé con Diego Matturro que hoy presenta su nuevo disco en La Trastienda (y cumple años, además, así que si van a verlo, salúdenlo). Y si están pensando en quedarse en casa y disfrutar de una buena lectura, lo nuevo de Cristian Alarcón, que le valió el Premio Alfaguara de Novela y de lo que cuenta más en esta entrevista; o Trilce, el poemario que cumplió 100 años, son alternativas interesantes.

¿Qué ver en cines y en streaming?

De todo como en botica, dirían las abuelas. Va una lista:



-En cines se estrenó ayer Tren bala, un viaje disparatado, lleno de caras conocidas y mucha violencia, que protagoniza Brad Pitt y se basa en una novela japonesa. Esta es la reseña.



-Se estrenaron estas otras películas y, desde la semana pasada, como ya te lo había dicho en la edición anterior de Piques, está en Cinemateca una de las sensaciones de los últimos premios Oscar, la nipona Drive My Car. Cisnero firma esta crítica elogiosa.

-De la semana pasada es, también, Buena suerte Leo Grande. ¿Ya la viste? La recomiendo con varias belencitas (tres y media, ponele) y agrego esta entrevista a Emma Thompson, en la que cuenta por qué decidió desnudarse en pantalla grande a sus 63 años.

-Se lanzó la 31° edición del festival Divercine, una propuesta para los más chicos que va en varias salas capitalinas.



-Netflix, en tanto, estrenó hoy Sandman, una de sus grandes apuestas de 2022 que, según Nico Lauber, es una de las mejores series que se verán en el año. ¿Por qué? Por lo que explica en esta nota.



(De paso, te refresco todos los estrenos de Netflix para agosto)

-Disney+ ya subió a su plataforma la película animada Lightyear, así que te vuelvo a compartir la crítica que escribí cuando se estrenó en cines. Y HBO Max puso a disposición de sus usuarios todo Game of Thrones en 4K, o sea en una calidad optimisima. ¿Excusa suficiente para volver a verla?

Por lo pronto, es una de las primeras últimas experiencias que podrás vivir con HBO Max, ya que ayer se anunció que va a desaparecer como tal. Warner Bros. Discovery la va a fusionar con su otra plataforma de streaming, Discover+, y su llegada a América Latina se espera para 2023.

Seis anuncios musicales de las últimas horas

-Comenzó la preventa de entradas para el show de J Balvin en el Antel Arena, y la venta general inicia el lunes. Todos los detalles, acá.



-Bizarrap y Nicki Nicole también anunciaron presentaciones en Uruguay: fecha, precios de las entradas y el lugar del show, en esta nota.

-Desde Argentina, La Renga confirmó su vuelta a Uruguay, donde ya acumula una decena de shows.



-Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, también anunció su venida y esto es lo que hay que saber.

-Fito Páez ya agotó dos shows en Montevideo y agrega una tercera fecha en el Antel Arena. Acá te enterás cuándo será.



-Y la banda escocesa Belle and Sebastian anunció su regreso, y ya están en venta las entradas para su recital en La Trastienda.

...Y un pequeño salpicón

Acá va un bloque con cosas que no puedo dejar de comentarte o compartirte, como por ejemplo, estos dos piques —uno del Club El País y otro de un coleccionable de La granja de Zenón— que pueden ser de gran ayuda si estás pensando en el regalo para el Día de la Niñez.

Y tengo que hacer mención a algunas de las noticias de personajes públicos que aparecieron en los últimos días. Eso incluye, claro, un nuevo episodio del Wandagate, el caso que empezó en OCTUBRE del año pasado. ¿Podrás creer? Y también incluye la llegada de la China Suárez a Uruguay. Es que la actriz y cantante argentina se instaló en el barrio San Nicolás para filmar una película, y esto es lo que hizo en sus primeros días en la vuelta.

Por último, a Humberto De Vargas se le dispuso el cumplimiento de 18 días de trabajo comunitario, tras la audiencia que tuvo ayer, a días de haber sido arrestado por desacato. Aquí, todos los detalles de su declaración.

Antes de irme...

¿Acaso prometí una newsletter concreta y otra vez me fui larguísima? Entonces redondeo con dos recomendaciones de lecturas musicales, que a lo mejor no tienen mucho que ver entre sí. Como sea: acá está la reseña del show de Tiago PZK en el Antel Arena, un punto alto en la agenda de 2022; y acá está el hermoso reportaje de Soledad Gago a Robert Reys, el Raphael de Melo. No podés dejar de leerlo, en serio.

Por último, te adelanto que mañana en Sábado Show podés encontrar todo sobre el estreno de ¡Ahora caigo! en Canal 4 y de la situación de Robert Moré de Polémica en el bar. Y en el diario del domingo, una entrevista exclusiva a Adrián Suar por el estreno de su nueva película, y la previa del estreno de Got Talent, que el lunes lanza su nueva temporada. ¡Eso es todo!

Piques es una de varias newsletters de autor de El País. Si me querés comentar algo, estoy en Twitter como @belenfourment o en el mail [email protected]