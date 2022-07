Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Susana Giménez ya llegó y otras formas de terminar las vacaciones

Finjamos demencia y digamos que se puede decir, con este día, buen viernes. ¡Así que buen viernes por ahí! ¿Cómo estás? Acá, por si te despistaste, está Belén Fourment, periodista y coordinadora de TV Show, con todo lo que precisás para arrancar este fin de semana.

Esta newsletter suele llegar un poco más temprano pero, igual que el viernes pasado, vengo con delay. E igual que el viernes pasado, la causa del retraso es la misma: la señora Susana Giménez.

Es que anoche fue el preestreno de Piel de Judas, la comedia que estrenará hoy en Enjoy Punta del Este, que repetirá mañana y pasado y que luego seguirá hasta agosto. El evento del jueves fue exclusivo para socios del Club El País, y ahí anduvimos con Faustina Bartaburu y Miguel Bardesio, para hacer toda la cobertura alrededor de uno de los acontecimientos del año: el debut teatral de Susana Giménez en Uruguay.

Piel de Judas se probó con muchas risas y humor ante un público cálido, y después de la función, en la efervescencia del backstage, logramos que Susana nos contara algunas primeras impresiones de la noche vivida. También, y eso quedó registrado en cámara, Miguel charló con varios de los actores que hablaron de cómo viven esta experiencia. Más contenidos encontrarán en los próximos días, tanto en El País como en Sábado Show.

Para rematar el bloque Susana que se hace cantando —Susana Giménez ya llegó (sí, sí)—, te comparto esta entrevista que publicamos el domingo pasado y que mezcla la crónica de lo que no fue, con la charla exclusiva con la conductora. ¡Ojalá la disfrutes!​

Adiós a las vacaciones de invierno

Es el último fin de semana de vacaciones de invierno, así que acá va un listado con más opciones para la familia y la infancia:



-Álvaro Navia ahora trabaja con niños, y le dijo a Rodrigo Guerra: "Siempre quise ser Cacho Bochinche".



-El Mago Ariel celebra sus 50 años de carrera con Mágiko en el Notariado: "La magia es un arte que no va a morir nunca", asegura.



-Alicia en el país de las maravillas y otros clásicos están en teatro.



-Bosque es un alegato ecológico con marionetas, teatro negro y orquesta que está en el Auditorio del Sodre.



-Hay algunas propuestas para ver en el interior del país.



-Y Roy Berocay acapara la cartelera montevideana con tres obras inspiradas en sus propios personajes. En una está en escena.



-Además, ¿qué ver en vacaciones de julio? Estas son algunas alternativas de películas en streaming para compartir en familia.



-Y a eso hay que sumar La gallina turuleca, una premiada película animada que llegó a cines con voces de Guillermo Francella y Flavia Palmiero.

Para grandes: una joya de teatro y otros piquecitos

Pero como no solo de niños va este servicio, no te alarmes que acá vengo con algunas posibilidades para disfrutar un fin de semana que no es lo más prometedor del mundo, te diré.

Por lo pronto, te recomiendo mucho que hoy vayas a El Galpón —y si no podés hoy, la semana próxima o la otra— a ver Lluvia constante. Llevaba un tiempo con ganas de escribir algo sobre una de las mejores piezas teatrales que hay en este momento en el circuito montevideano, y finalmente logré publicar esta reseña que condensa mucho de lo que me entusiasmó de un policial intenso y abrumador.

Otros planes posibles están en cines. Ahí llegaron Elvis, la biopic sobre Elvis Presley que tiene a Tom Hanks irreconocible, a un director interesante y una cuestión de music hall que Fernán Cisnero explica acá; y Crímenes del futuro, la muy esperada película de David Cronenberg que se puede ver en Cinemateca. Esta es la crítica de Fernán, para orientarse y prepararse.

En el streaming se estrenó la segunda parte de la temporada final de Better Call Saul, para algunos una de las mejores series de todos los tiempos. En esto anda el Saul del título, como para ponerse a tiro. Está en Netflix, donde a la vez se encuentra un thriller inquietante, La noche más larga, que está causando eso que definimos como furor. Acá, sus claves.

Y como para el sillón y la mantita y el café, te recomiendo el primer libro de Miguel Bardesio, editor de Sábado Show y TV Show. Se llama El puente Colonia - Montevideo y otros cuentos exposibles, lo presenta mañana y es una experiencia muy placentera. Charlamos con él sobre el proceso. ¡Encima el lunes es feriado! Buenos cuentos para un finde largo.

Antes de irme...

Una despedida, dos aniversarios y dos anuncios. Esta semana murió Panchito Nolé, uno de los grandes pianistas de la música uruguaya y referencia artística de varios. En la misma semana se cumplieron 60 años del primer recital de los Rolling Stones en la historia; y 10 años de que un muchacho llamado PSY lanzó una canción que cambiaría al mundo: "Gangnam Style". ¡Cómo olvidarla! Y también se anunció la vuelta de Jaime Roos al Estadio Centenario, para noviembre, y el regreso de J Balvin a Uruguay, para octubre. Y todo lo que pasó que no te estoy contando...

Espero sepas disculpar si me olvidé de algo muy importante, pero es momento de hacer check out y abandonar Punta del Este para volver a Montevideo, ¡a seguir trabajando! Nos leemos la próxima.

Piques es una de varias newsletters de autor de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá. Si me querés comentar algo, estoy en Twitter como @belenfourment o en el mail [email protected]