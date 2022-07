Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cómo sobrevivir estas vacaciones y la vuelta de Thor

¡Buen viernes en esa casilla de correo! Hoy llego con retraso porque ayer "pasaron cositas": me fui hasta Punta del Este a charlar con Susana Giménez en la previa al estreno de Piel de Judas, la obra con la que la semana próxima hará su debut teatral en Uruguay. La aventura tuvo giros inesperados, charlamos largo y tendido y el resultado lo podrás leer este domingo, en el papel y el digital. ¡No te lo pierdas!

Hecha esa aclaración, arrancamos con el fin de esta newsletter que es orientarte el fin de semana y todo el tiempo libre, sobre todo ahora que estamos (¿estamos?) en vacaciones de invierno. Eso sí: para el finde dan calorcito y lluvia, así que a abrir esos paraguas y a disfrutar de la ciudad.

Si tenés niños en la casa o en el entorno y estás buscando alternativas para estos días de receso, acá te dejo un listón con toda la cobertura que venimos haciendo. Y un aviso: todos los días en la sección Espectáculos y en TV Show hacemos, por lo menos, una nueva nota asociada a lo infantil.

Hoy, la Orquesta Filarmónica y la Compañía Hikmah estrenan una coproducción llamada Tristán, una misión Filarmónica, que tendrá funciones diarias hasta el domingo 17. Acá, algo de información y una fotogalería de Leonardo Mainé.

El Solís, además de Tristán, tiene otras tres propuestas para la niñez: un par ya llevan varios días de rodaje y otra se sumará este domingo. Está todo en esta nota, por si querés vichar.

Mañana sábado, el Antel Arena recibirá una doble función del espectáculo internacional Nick Jr., que acá inaugura una demorada gira internacional. Su responsable, Armando Reyes, le contó a Fernán Cisnero varios detalles al respecto de lo que podrán ver las familias que vayan.

¿Más recomendados específicos para este fin de semana? Daniel K, Payaso Papanata y Juanita Julepe, por ejemplo, tienen espectáculos en cartel. Y en el Teatro El Galpón se estrenan dos nuevas puestas pensadas para los más chicos: Feroz, feroz y El nuevo.

Y si querés más alternativas para tomar una decisión, acá te dejo la nota definitiva: una agenda bien completa con todo lo que hay en salas montevideanas hasta el 17 de julio. ¡Adelante!

Eso tiene que ver con los escenarios: teatro, música, shows de magia y algún que otro circo. Pero también hay muchas alternativas infantiles en cines y en el streaming y, si el pronóstico se cumple y la lluvia arrasa este fin de semana, conviene tener las sugerencias a mano.

Por un lado, el estreno de Minions: Nace un villano es uno de los mejores en la historia de los cines locales, y bate récord en el mundo. ¡Unas ganas de ir a verla! Del fenómeno y un poco más te cuento en esta nota.

Por otro lado, estas son algunas de las otras películas para la infancia que están en salas, y a eso se suman un par de novedades en Cinemateca y, para la semana que viene, la llegada de La gallina turuleca.

Y para cerrar la cuestión vacacional, 10 películas animadas y que medio se salen de los lugares comunes, para mirar en streaming.

Dioses, series y propuestas para los adultos

Digamos que el que viene es el bloque "para adultos", pero lo voy a abrir con la crítica de Fernán de Thor: amor y trueno, que puede ser un plan para varias generaciones. Yo espero verla pronto, porque esta nota me dejó llena de ganas de salir corriendo a pasarla bien.

No es el único estreno cinematográfico que dejó la semana, porque a un par de años de su lanzamiento llegó a Cinemateca Retrato de una mujer en llamas, uno de los films más elogiados del último tiempo. La experiencia de la pantalla grande, aunque ya la hayas visto ilegalmente en un monitor de computadora, siempre es mejor que cualquiera.

Las novedades de streaming son varias pero me quiero detener en el último capítulo de la tercera temporada de The Boys, que desde hoy está en Amazon Prime Video. Es una de las series, creo que ya te comenté, que más he disfrutado en los últimos años; sangrienta, escatológica y muy absurda, capaz que no es para cualquier estómago. Ah, pero qué maravilla.

Hablando de finales, el miércoles llegó a Netflix la última temporada de la serie mexicana y juvenil Control Z; y el viernes pasado se lanzaron los últimos dos episodios de la temporada 4 de Stranger Things, que han causado sensación. A propósito, tres notitas:

-La reseña del desenlace: la épica y "Master of Puppets" se apoderan de la despedida (temporal) de un clásico del streaming.



-La reacción de Metallica a la inclusión de una de sus canciones más icónicas, que como era de esperar, ya goza de nueva popularidad.



-Y los anuncios a futuro: se vendrá una serie derivada o spin off y una obra de teatro, entre otros proyectos de los Duffer con el servicio de streaming.

La guía de Piques de hoy se cierra con el estreno de una nueva versión de la comedia El prisionero de la 2da. avenida en El Galpón; con el recordatorio de que Spencer, con *se pone de pie* Kristen Stewart como Lady Di, ya llegó al streaming; y con esta entrevista de Rodrigo Guerra a Camila Sapin, que fue la coach vocal del ganador de La Voz Uruguay y que hoy inaugura el ciclo de recitales Una contigo en la Sala Zitarrosa, para presentar su disco y abrirle el escenario a otras mujeres de la música. Aguante.

¡Y la posdata! Este domingo es el Día del Padre y si sos de celebrarlo y regalar, acá va una lectura que a lo mejor ayuda a algún rezagado: ideas para los obsequios de último minuto. Mirá.

Antes de irme...

Un boletín de noticias televisivas, porque fueron días cargados. A falta de tres semanas para la final, en Bake Off Uruguay 2 no hubo eliminación, a diferencia de lo que pasó en Masterchef Celebrity Uruguay, donde otra integrante del equipo verde dijo adiós a las cocinas. ¿Y ya viste quién era la mujer detrás de Catrina, uno de los personajes más talentosos de Quién es la máscara? Tras haberte contado todo eso, te recuerdo que hoy y mañana hay audiciones en Montevideo para el nuevo programa de Marcelo Tinelli. Si cantás y tenés ganas, ya sabés. ¡A lo mejor es tu oportunidad! Yo, por lo pronto, sigo trabajando y tarareando bajito. ¡Adiós!

Piques es una de varias newsletters de autor de El País.