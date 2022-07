Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ballet inexplicable, "Stranger Things" y lo que dejó "La Voz"

Bienvenido julio, ese mes donde utilizar las redes sociales se vuelve insoportable por tanto meme de Julio Iglesias que aparece. Mejor vamos a lo nuestro, ver qué hay para hacer este fin de semana. ¡Adelante!

El viernes pasado te compartí una previa de Gala de Ballet, el nuevo espectáculo del Ballet Nacional del Sodre que tendrá sus últimas funciones hoy, mañana y el domingo. ¿Fuiste a verla? Soledad Gago sí fue (dos veces ya) y quedó absolutamente impresionada con la propuesta del israelí Ohad Naharin, un coreógrafo tan de vanguardia que hasta está en una serie documental de Netflix. Entonces escribió una crítica para intentar explicar una experiencia inexplicable, y la podés leer acá.

En un plan bien diferente, Rodrigo Guerra conversó con Eduardo Fernández, el hombre detrás del personaje de Gaucho Influencer. Bajo ese atuendo, el comediante actúa los viernes en Undermovie con la costumbre de agotar entradas, pero para llegar a eso no la tuvo fácil. Del duro camino hacia este presente y de cómo hizo convirtió lo negativo en un material para hacer humor, esta nota que publicamos hoy.

Y hay otras opciones en las salas montevideanas, además de la visita de Lucrecia Martel a Cinemateca con actividades hoy y mañana. Acá te dejo algunas de las más recomendables en lo que a música y teatro respecta:



-Esta noche, Maia Castro se presentará en la Sala Zitarrosa y antes contó detalles de su propuesta, su próxima gira y de la posibilidad de dirigir a Agarrate Catalina en el próximo carnaval.



-En la Zitarrosa pero mañana estará la argentina Julieta Laso, una de las cantantes argentinas más originales y audaces de la música popular actual. Sobre su último disco, su decisión de mudarse a Salta y su vínculo con la música, tuvimos esta conversación.

Julieta Laso. Foto: Difusión

-Mañana también, pero en Sala Balzo, la banda (o el colectivo artístico) Buceo Invisible festejará 25 años y estrenará nuevos temas.



-Y por el interior te podés encontrar a Valeria Lynch, que ayer comenzó una gira que la tendrá hoy en Rosario, mañana en Young y el domingo en Mercedes. La retomará a partir del 20 de julio.

En las próximas horas, además, encontrarás en la web una guía completa con las actividades culturales de julio, y otra con todo lo que se viene a nivel infantil para las vacaciones de invierno. Date una vuelta por El País o directamente por el sitio de TV Show, ¿dale?

¿Qué hay para ver en cines y en streaming?

El estreno del día es, por excelencia, el de Stranger Things, que lanza el segundo volumen de su cuarta temporada, o sea, los dos largos capítulos que completarán el penúltimo ciclo de la serie. La podés ver en Netflix y acá hay algunas otras pautas para el fin de semana.

En Netflix también está, desde la semana pasada, la serie de absurdo Hombre vs. abeja, lo nuevo de Rowan Atkinson que, según Fernán Cisnero, recupera algo del espíritu de Mr. Bean. Eso ya indica qué esperar.

Y como hoy empieza julio, te dejo esta nota con todos los estrenos importantes que tendrá este mes la plataforma de streaming.

Con julio empieza, además, la aventura de La lista terminal, la vuelta de Chris Pratt al mundo de las series luego de la popular comedia Parks and Recreation. Los últimos no han sido días sencillos para la estrella de Marvel, sobre todo en la órbita de las redes sociales. De qué va la serie que llega a Amazon Prime Video y por qué Pratt es blanco de críticas, en este link.

Mientras tanto, en cines anda muy bien Ethan Hawke convertido en monstruo en una nueva película de terror, y además volvieron los Minions con una aventura diferente. Y no están solos.

"La Voz Uruguay" tiene campeón argentino

El lunes terminó la primera temporada de La Voz Uruguay, con un pico de rating que lo confirmó como uno de los programas estrellas de la televisión uruguaya. ¿Te la perdiste? ¿La querés repasar? Acá, nuestra cobertura:



-El minuto a minuto de la gran definición, que consagró como ganador al finalista del team Lucas Sugo, el argentino Óscar Collazo.

-La historia de vida de Óscar, un hombre de fe que decidió dejar de cantar tras sufrir una dura pérdida familiar.



-Lo que el campeón le contó a El País apenas terminó el programa, sus confesiones y lo que piensa hacer con el premio de un millón de pesos.



-Y por si te quedaste con ganas de anotarte, el anuncio de la nueva temporada, que ya tiene inscripciones abiertas.

Óscar Collazo y Lucas Sugo, el equipo ganador de "La Voz Uruguay". Foto: Gentileza Canal 10

Antes de irme...

Te cuento que Fito Páez agotó entradas para el show que dará en el Antel Arena por los 30 años de El amor después del amor, así que agregó nueva función. Te cuento también que Mateo Vázquez hizo una crónica sobre los shows del trapero argentino YSY A en Montevideo y no podés perderte este video. Y te cuento además que La trágica agonía de un pájaro azul, lo nuevo de la Comedia Nacional, es excelente. Fui al estreno y no hace falta escribir una nota para recomendártela muchísimo, tampoco hace falta explicarte por qué la recomiendo. Andá, disfrutala y yo me voy volando (je).

