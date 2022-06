Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cumbre de comics, "Sex" y adiós a una serie de culto

¡Hola, hola! Acá Belén Fourment, de la sección Espectáculos de El País, una vez más en tu casilla de correo para que repasemos en conjunto tooodo lo que hay para hacer este fin de semana. ¡No te olvides de abrigarte! Y seguime en este breve viaje llamado Piques.

Hay un par de acontecimientos que resaltan en la agenda de fin de semana. Uno es el regreso de Montevideo Comics, la convención que celebra su 20° aniversario con exposiciones, conferencias, películas y mucho más. Será en el Auditorio Nacional del Sodre, y si sos de las personas que se interesan por este tipo de eventos o si simplemente te genera curiosidad, lee esta nota para conocer todos los detalles. Y a pensar en el cosplay o disfraz.

Y el otro evento es la llegada de la obra teatral argentina Sex. ¿Obra teatral? Lo que propone José María Muscari es, más bien, una experiencia, donde los cuerpos de figuras famosas son protagonistas junto con el erotismo. El título se convirtió en un inesperado éxito en Argentina, tuvo su versión virtual en pandemia, y por primera vez se instala en Uruguay. Las funciones son hoy, mañana y pasado en el Teatro Metro, y antes de ir te conviene repasar esta entrevista de Fernán Cisnero a Muscari.

Y acá van más opciones para los planes de fin de semana



-Los Auténticos Decadentes celebran 35 años de música, mañana en el Antel Arena, y todo pinta para una fiesta gigante. Si todavía no te decidiste a ir, puede que esta entrevista con uno de sus fundadores te motive. De ahí a la pista de baile, es cuestión de minutos.



-Marilina Bertoldi presenta su fabuloso disco Mojigata, mañana en Sala del Museo, y antes de eso conversamos sobre su proceso creativo, su necesidad de romper todo para buscar lo nuevo y de por qué disfruta de ponerse en el rol de la villana de la música actual. Recomiendo fervientemente.



-En cines se estrenó La biblioteca de los libros olvidados, basada en una novela de Foenkinos y buena excusa para ver cine francés entrañable. Entre las otras películas que llegaron a la cartelera, anda Liam Neeson de vuelta en una de acción. La especialidad de la casa.

-En teatro se reestrenó y va hasta el domingo La chancha, una obra que quiere llenar al espectador de preguntas. Además, los domingos sigue en el Teatro Alianza el unipersonal Madame Curie, en el que Nidia Telles demuestra por qué es una de las grandes actrices del país. De eso va esta conversación que publicamos el domingo.



-Y acá podés encontrar algún que otro recomendado más.

-Respecto a todo lo que incluí en la newsletter pasada, hubo dos modificaciones. Por un lado, Niña Lobo no pudo presentar su disco por problemas de salud, así que tendrá su revancha hoy a las 21.00 en La Trastienda. Buenísima oportunidad para ir a ver cómo suena en vivo el disco Lo que duró la vida de alguien.



Y por otro lado, la edición de Ollas del Mundo, el paseo gastronómico que organiza Garage Gourmet, se reprogramó por cuestiones climáticas para este fin de semana. Así que sábado y domingo habrá comida rica, caliente y variada para saborear en el Espacio de Arte Contemporáneo. ¡El acceso es gratis! Los platos se pagan, sí, y se disfrutan.

-Y si querés un vistazo más a fondo de las actividades, o si ya estás pensando en las próximas semanas, te invito a que veas y compartas con tu entorno esta guía completísima de propuestas culturales para hacer en junio en Montevideo. Hay música, teatro, danza, cine... ¡De nada!

Piquecitos para ver en streaming

Tiene unas cuantas temporadas, es de época, y con su impronta y estética ha despertado pasiones alrededor del mundo, hasta de las más insólitas. Y ahora se despide. Netflix estrena hoy la sexta y última temporada de Peaky Blinders, y en la previa recomiendo esta nota de New York Times. ¿Acaso será fin de semana de maratoneo?

En Netflix también está la miniserie documental sobre el asesinato de María Marta García Belsunce, ocurrido en Argentina en 2002. Es probable que la hayas visto porque cuando se estrenó, en 2020, la gran mayoría estaba monotemática con el asunto. ¿Que por qué la traigo a esta newsletter? Porque en julio HBO Max estrenará una serie de ficción sobre este tema, con Laura Novoa y Jorge Marrale. El anuncio puede ser una excusa para revisitar a una vieja conocida en la N roja.

Laura Novoa como María Marta García Belsunce en "María Marta: el crimen del country"

Lo que ya estrenó HBO Max, y también HBO en los servicios de televisión para abonados, es Irma Vep, la nueva versión de una película de Olivier Assayas. La protagoniza Alicia Vikander, una estrella que aquí explora, de la mano de la ficción, los vericuetos de la fama. Más detalles, acá.

¿Y quién no tiene una serie o película (o varias) en la lista de pendientes? Pensá en ese clásico, en ese título que ya te recomendaron familiares y amistades y al que nunca le encontraste el momento oportuno. ¿Lo tenés? Algo de eso me pasa con The Wire, que está en HBO Max y que a 20 años de su lanzamiento sigue vigente. Creo que me está llegando la hora.

Música para leer y agendar

Una combinación de recitales que se vienen a futuro y de notas sobre música que vale la pena leer con el cafecito:



-Viene la sensación argentina Tiago PZK a Uruguay: cuándo y dónde será el show del argentino y cómo comprar entradas.



-En el boom del trap, furor por la llegada de YSY A a Montevideo: anunció un show y agotó dos funciones en solo 12 horas.



-La vuelta de Fito Páez a la ciudad, para celebrar los 30 años del disco El amor después del amor, también está definida. La conocés acá.



-Y la Sala Zitarrosa, tras varios meses a puertas cerradas por reformas, reabrió ayer y ya tiene varios espectáculos pactados. Chequealos.

-En cuanto a las lecturas, Rodrigo Guerra conversó con Carlos Vives acerca de Cumbiana II, su nuevo disco. Esto le contó.



-Por mi parte, estuve charlando con Luis Fonsi que ayer se presentó en el Antel Arena. Antes del show hablamos de los sueños, de su presente musical y de la carrera que lo llevó a "Despacito". ¿La lees?



-Además, pasó Julieta Venegas por el Auditorio del Sodre y así fue su show, y la serie Stranger Things hizo que un clásico de Kate Bush se convirtiera en el tema más escuchado del mundo.



-Para el final, una nota de El País de Madrid sobre las canciones que Shakira le dedicó a los amores más importantes de su vida. Para cantar a los gritos.

Antes de irme...

Te dejo dos notas que nada tienen que ver entre sí. Por un lado, ayer se supo que hubo un encuentro virtual entre Pepe Mujica y Roger Waters (¡Roger Waters!) que podés revisar acá. A lo pintoresco del asunto le quiero sumar, por otro lado, una entrevista que Nicolás Lauber le hizo a Cacho De la Cruz, mano a mano en el centro de cuidados para personas mayores en el que vive hoy. Retirado de la televisión pero lúcido y afilado como siempre, vale dedicarle un rato a leer al señor que marcó su tiempo.



Como no se me ocurre mejor final que ese y como todavía tengo un montón de cosas que hacer, me despido por acá, no sin antes recordarte, porque creo que no lo hice aún, que escuches el nuevo disco de Harry Styles. Va GIF de Harry para enmarcar la despedida, ¡y hasta la próxima!

Piques es una de varias newsletters de autor de El País.