Solita se confiesa, volvieron los dinosaurios y hay mucho más

¡Bienvenido junio, bienvenida esta nueva entrega de Piques! Acá vamos, con todo para que te armes el mejor plan posible de finde, o al menos te entretengas leyendo los párrafos que se vienen. ¡Seguime!

Entre hoy y el domingo el Teatro Metro recibirá cinco funciones de Dos locas de remate, un éxito argentino que ahora se podrá ver en Uruguay. Es una comedia bien comedia —o sea, de risa asegurada— que protagonizan Verónica Llinás, que apareció en esta newsletter el último viernes, y Soledad Silveyra, con la que charlé largo y tendido hace algunos días. En la nota, "Solita" habló de su amor por la política uruguaya, de China Zorrilla y Osvaldo Laport, del paso del tiempo y de su militancia por la eutanasia. La lees acá, y ojalá que la disfrutes.

Soledad Silveyra y Verónica Llinás en "Dos locas de remate". Foto: Difusión.

Otra entrevista del día es la de Nicolás Lauber con Gonzalo Cammarota, a propósito del estreno de PH, que hoy vuelve al prime time de Canal 4 con nueva temporada. Antes, el conductor dijo que nunca tuvo "perfil de divo", y contó detalles de un formato que, dato de color, hoy recibirá a Solita, junto a otros invitados que prometen. Un viernes de tele no viene mal.

Y acá van más opciones para los planes de fin de semana:



-La Temporada Lírica del Teatro Solís estrenó Camille, una historia de Gardel, que repite este domingo.



-Se estrenó en cines el documental animado pero para adultos Flee, huyendo de casa, que batió un record en los últimos premios Oscar.



-Se estrenó, además, la película Jurassic World: Dominio, y Fernán Cisnero firma esta crítica que lleva tres estrellas. ¿Querés más? Entonces podés leer esta nota en la que Jeff Goldblum habla con El País.

-Niña Lobo, una de mis bandas favoritas del momento en Uruguay, presenta mañana en La Trastienda su primer disco de estudio, Lo que duró la vida de alguien. Eso y otras sugerencias, en este picadito.



-Mañana y pasado son los últimos días de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo, por lo que te recuerdo esta guía de la semana pasada que incluye algunas cosillas que aún no pasaron.



-Y si estás en busca de un plan gastronómico, y porque el finde pasado me olvidé de recomendarles la feria Degusto, te cuento que este sábado y domingo vuelve Ollas del Mundo al Espacio de Arte Contemporáneo. Mañana va de 11.00 a 21.00 y el domingo hasta las 18.00; la entrada es gratis, y la comida tiene muy buena reputación.

¿Qué hay para ver en streaming?

Stranger Things, obvio. ¿Compartimos esa pasión? La serie, la más grande e importante de Netflix, estrenó el primer volumen de su cuarta temporada y es lo más visto en el mundo. Y está mejor y más terrorífica que nunca. Del porqué de esa conclusión y de lo que ocurre va la reseña que publiqué el martes y que si aún no leíste, podés consultar hoy.

Con algunos puntos en común, como lo de los superpoderes, la sangre y las explosiones violentas, hoy llega a Amazon Prime Video la tercera temporada de The Boys y en esta casa se festeja. ¿Cómo resistirse a unos superhéroes que en verdad son lo peor de lo peor de la sociedad? Pronto, probablemente mañana, te contaré más de ella. Vos andá viéndola y después, si querés, me comentás qué tal.

Y acción y violencia también se combinan en otra novedad de Netflix, que anduvo entre lo más visto y que recomiendo particularmente. Se trata de la película RRR, una producción de Bollywood con todo lo que se puede esperar de esa industria, que dura TRES HORAS e incluye escenas imposibles, peleas de hombres contra tigres, danzas y canciones pegadizas, mucho drama y una sobredosis de épica. Se pasa bárbaro viéndola.

Una lectura, un disco y un paseo

El sábado pasado fui al show del, probablemente, mejor de los raperos argentinos, o eso a título personal: Wos. De una noche con entradas agotadas y tanto pogo como reflexiones escribí algunas impresiones, que podés leer, cafecito en mano, en este link.



Si no sabés qué banda sonora darle a tus próximas horas, te recomiendo lo último de Kevin Johansen, Tu vé. Es un álbum de versiones que tiene presencia uruguaya por todos lados, sobre todo porque fue grabado en Uruguay, en el estudio de Juan Campodónico. Después de escucharlo, podés leer esta entrevista de Rodrigo Guerra para conocer detalles a fondo.

¿Y hace cuánto que no salís a ser turista en Montevideo? ¿Qué relación tenés con los espacios verdes? ¿Y con el Jardín Botánico? Soledad Gago, acompañada de la cámara de Leo Mainé, hizo este texto que si no te da ganas de pasear por el corazón del Prado, no sé qué te está pasando.

Otoño en el Jardín Botánico. Foto: Leonardo Mainé

El caso de la semana, resumido

El miércoles se conoció el fallo que cerró un proceso judicial largo, complicado y escabroso entre la actriz Amber Heard y su exesposo, el actor Johnny Depp. Se ha dicho mucho y en las redes sociales, ni te cuento; probablemente ya tengas tu opinión formada de esta historia. En cualquier caso, acá van cinco lecturas para terminar con el tema (por ahora).



-Así fue el final del juicio más oscuro en la historia de Hollywood.



-¿Qué dijo Johnny Depp tras la lectura del fallo?



-¿Por qué Amber Heard declaró que está "decepcionada"?



-¿Qué pasa hoy con la carrera de Depp?



-¿Podrá la actriz cumplir con la indemnización que se le impuso?

Antes de irme...

Te dejo asuntos para tener en cuenta de cara al futuro, con mucha presencia argentina. Es que hoy a las 18.00 se habilitan nuevas entradas para el show de Tini, que iba a tocar en la Tribuna Olímpica pero que ahora ocupará también el campo del Estadio Centenario, o sea que cantará en octubre frente a unas 40 mil personas. ¿Qué tal?



La estrella pop que también vendrá de la vecina orilla es *me pongo de pie* Lali, que tiene una de las carreras más prometedoras del momento. Estará en agosto en el Antel Arena y casi que no voy a tener mejor manera de festejar mi cumpleaños. Para otros un mejor plan será, desde julio, ir a ver a Susana Giménez al teatro en Punta del Este: si estás en esa lista, te aviso que las entradas ya están a la venta, desde 60 dólares. Te dejo para que pienses en tus finanzas y tu agenda, ¡y nos leemos la próxima!

Piques es una de varias newsletters de autor de El País.