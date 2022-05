Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

De "Stranger Things" a "Star Wars", con feria en el medio

¡Otra semana en Piques! Otra semana de frío, de enfermedades nuevas (viruela del mono, mucho gusto), de noticias complicadas y algunas más livianas. Y otra semana de alternativas para pasar el rato. ¡Vamos a eso!

Ayer se conmemoró en Uruguay el Día Nacional del Libro, y si todavía tenés ganas de festejarlo, te dejo a mano un par de opciones. Una es hoy y tiene que ver con Paseo Cultural Tristán, que peatonalizará un tramo de la calle Tristán Narvaja para ofrecer recitales, charlas, lecturas y hasta cine. TODO con entrada libre; enterate más acá.

Y la otra opción es como para llevar a los más chicos y ofrece un margen más amplio, ya que se inauguró el martes y va hasta el primer fin de semana de junio la 20° edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo. Acá te sugiero ocho actividades como para no perderse si hay pequeños y pequeñas en la casa o la familia.

¿Qué otros planes de finde hay?



En el Palacio Peñarol, con entradas agotadas, mañana debutará en vivo en Uruguay el rapero Wos. Es una de las sensaciones de la música argentina actual y acá te cuento un poquitito por qué.

En la vereda del jazz, el músico Gonzalo Levin estrenará su noneto con un espectáculo que celebrará el legado de tres históricos del género. Rodrigo Guerra escribe al respecto en esta nota.



En el cine, ya te había contado que se estrenaba Top Gun: Maverick. Lo que no tenía, para la newsletter pasada, era esta nota de Fernán Cisnero con la crítica de la película y una mirada de la vuelta de Tom Cruise a su viejo héroe, uno de los claves de su carrera.

Y a eso se agrega hoy El buen patrón, la gran ganadora de los últimos Premios Goya. Es de Fernando León de Aranoa y la protagoniza Javier Bardem, o sea que se repite esta dupla por tercera vez. Fernán escribió sobre ella para hoy y esta es la crítica.

Para completar la ronda, a cines también llegó esta semana Bosco, lo nuevo de la cineasta uruguaya Alicia Cano. Es uno de cinco planes para sábado y domingo que podés encontrar en este link.

Lo que hay para ver en streaming

Todo indica que este será un fin de semana ideal para el famoso "Netflix and chill", aunque aplica para la plataforma de streaming de confianza. Un catálogo de alternativas, en este bloque:

Hoy se estrena en Netflix la primera mitad de la cuarta y penúltima temporada de *se pone de pie* Stranger Things, una de las mejores creaciones originales que ha dado la plataforma hasta ahora. La tercera temporada estuvo muy a la altura de las expectativas, así que habrá que hacer panzada. Para mañana te prometo una reseña con primeras impresiones, no te olvides de pasarte por la web del diario.

Hoy también se estrena, pero en Disney+, una nueva serie para el universo Star Wars y, por lo que entiendo, una de las más esperadas por los fanáticos (que no es mi caso): Obi Wan Kenobi, protagonizada por el mismísimo Ewan McGregor. Para saber dónde se ubica esta historia en la inmensa cronología starwarsiana (¿eso existe?), te recomiendo esta nota.

Si sos amante del true crime o las series basadas en hechos reales, The Thing About Pam puede ser justo lo que estás buscando. Estrenada en Star+, la miniserie sobre un siniestro crimen estadounidense tiene a Renée Zellweger irreconocible en la piel de una asesina, y esta es la previa que tenés que leer antes de darle play.

Si tenés alma ochentera, capaz que The Newsreader es un buen plan. Está en Universal+ y en NSNow de Nuevo Siglo, y Nicolás Lauber conversó sobre ella con su creador y guionista. La historia mezcla periodismo, ambientes tóxicos, machismo y un montón de componentes que la hacen prometedora.

Si te cuesta lidiar con la ansiedad, acá te dejo la lista con todos los estrenos de Netflix para junio. Para organizar ese calendario.



Y si te encantan los datos de color, ¿sabías que una de las películas más vistas de la popular plataforma de streaming es estadounidense, transcurre en Australia y nombra muchas veces a Uruguay?

Chats & charlitas

Fue una semana intensa en Masterchef Celebrity Uruguay porque un participante decidió renunciar y evitó la eliminación de otro y, como si fuera poco, Abigail Pereira protagonizó una caída importante que quedó, como todo, registrada en las cámaras.

En el mismo canal, terminaron las batallas en La Voz Uruguay y acá podés chequear quiénes clasificaron a la siguiente fase, los knockouts.



Y en el 12, anoche hubo noche de ¿Quién es la máscara? y se reveló la identidad de una nueva estrella. ¿Te enteraste? Pasate por la web de El País y conocé las novedades; acá me guardo los spoilers.

¿Quién es la máscara?

Por fuera de la pantalla, un tema de conversación fueron las sorpresivas acusaciones de Romina Gaetani contra Facundo Arana, un actor muchas veces tildado de ser "la persona más buena del mundo". Ayer, Natalia Oreiro se expresó en redes sociales sobre la más inesperada polémica.

Y si de cosas inesperadas hablamos, no puedo dejar de mencionarte el furor que generó el anuncio de que Tini se presentará en el Estadio Centenario en octubre. ¿La tenés, no? La ex estrella de Disney, una de las cantantes pop más famosas de Argentina en la actualidad, volverá a Montevideo y las entradas para verla se agotaron en menos de 24 horas. Impresionante.

Antes de irme...

Algunas notas que tienen que ver con planes más o menos a futuro: una entrevista con Verónica Llinás, que hará teatro con Soledad Silveyra el 3 y 4 de junio en el Teatro Metro; otra entrevista pero con Washington Carrasco y Cristina Fernández, que el 2 de junio festejarán en vivo 46 años de música; y el anuncio de la vuelta a los escenarios de Buenos Muchachos (¡al fin!), que llegarán el 25 de julio al Auditorio del Sodre.



Lo último es que quería agradecer a quienes me escribieron para desearme pronta recuperación y para darme sus propios piques. ¡Fue muy bueno leerles! Recordá que siempre me podés escribir a las vías de contacto que están acá abajo, ¡y por ahí me despido! Recuperada y lista para salir.

Piques es una de varias newsletters de autor de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá. Si me querés comentar algo, estoy en Twitter como @belenfourment o en el mail [email protected]