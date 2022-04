Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Terror uruguayo, circo con dinosaurios y rosca de Pascua

Resulta que empezó abril y vino con una intensidad que para qué contarte. ¿No sentís que en un par de días nomás pasó de todo? Si hasta se terminó la emergencia sanitaria...

Parece que aquel lío de los Premios Oscar que repasaba en la newsletter anterior ya pertenece a otra vida, pero no: el drama sigue con sus consecuencias y a Will Smith se le frenaron varios proyectos a futuro.

Pero esta no es una entrega de Piques para hablar de eso, sino para recibir una semana de turismo con varias opciones para disfrutar del tiempo libre, sea la cantidad que sea que te toque disfrutar.



El streaming, nuestro fiel aliado, hoy trae una nueva temporada de la serie española Élite, en Netflix. Antes del estreno, vi los tres primeros episodios y acá te cuento todas mis impresiones, que incluyen el repaso a las novedades importantes y alguna conclusión, por qué no, a futuro. La nota es exclusiva para suscriptores.

Otra serie llena de amor y juventud, aunque más millennial que centennial, es Ámsterdam, que se estrenó hace algunas semanas en HBO Max. Y tiene una historia muy particular: la creó un argentino que la quería ambientar en Argentina, la cadena decidió convertirla en mexicana y al final, pandemia mediante, fue filmada en Montevideo. De todo ese periplo hablé con su creador Gustavo Taretto; podés leer la entrevista acá.

Y en Star+ se estrenó Los ojos de Tammy Faye, la película que le dio el Oscar a mejor actriz a Jessica Chastain y que hasta ahora no se había visto, por vías oficiales, en Uruguay. Quizás en esta nota encuentres el empujón que te falta para ponerte a verla.

La de Taretto no es la única conversación que quiero compartirte, porque esta semana estuve con Paula Silva, actriz ganadora del último MasterChef Celebrity Uruguay, que acaba de estrenar su segunda película en cines. Es Virus 32, un film de terror y zombies con marca de Gustavo Hernández (La casa muda, No dormirás) y en el que Silva hace un trabajo impactante. Le dio todo al personaje de Iris, y de ese dolor, de esa verdad y de un proceso de sufrimiento va esta conversación.



Y si te gusta el género, vale la pena ir a por estos sustos made in Uruguay.

Paula Silva. Foto: Juan Manuel Ramos

Claro que aunque la coprotagonista es una niña, encantadora por cierto, Virus 32 está muy lejos de ser un paseo familiar. Si hay chicos en la casa y ganas de ir al cine, se puede optar por Sonic 2, la del erizo azul salido de un videojuego y convertido en clásico.



Con chicos, en pareja, con amigos, en el placer de la soledad: como sea, los días de turismo se suelen prestar para irse a algún rincón del interior (aplica para casi todos menos para los periodistas). Así que por acá te dejo esta guía de la sección Vivir, con opciones de paseos para la semana, y para que te quede a mano por el resto del mes, acá va otra de Rosana Decima que recopila varios de los festivales que hay en abril en Uruguay.

Rose, que además es la periodista gastronómica de la redacción por excelencia, también escribió sobre un clásico de estas fechas: la rosca de Pascua. Qué es y dónde encontrar las mejores, acá. De nada.

Para rematar, te dejo esta nota que tiene todos los detalles de la grilla de la Semana de la Cerveza, que llenará de música Paysandú y que va de Lucas Sugo y Karibe con K a Auténticos Decadentes y Migrantes. Completita.

Pero no puedo cerrar la guía de paseos y planes para el tiempo libre sin mencionarte que en el Auditorio del Sodre está West Side Story, como en Broadway pero con elenco y producción nacional; y que en el Buceo está Circo con Dinosaurios, una actividad de esas que se disfruta en colectivo y que está llena de magia, ilusión y vida propia. Esta crónica con video, fotos y todo el color que precisás, puede llevarte hasta ahí un ratito.

La rondita de noticias de la pantalla

-Jimmy Savile: de qué se trata la nueva docuserie de Netflix que promete ser otro éxito de crimen real.



-El hotel de los famosos: cómo ver desde Uruguay el nuevo reality show argentino que es puro vicio (culposo, claro que sí).

-La temporada final de El Marginal ya tiene tráiler y fecha de estreno y podés chequear todos los datos por acá.



-Laura Pausini tiene documental, es una recorrida por toda su carrera y ya está para ver en Amazon Prime Video.



-Y en Bake Off Uruguay eliminaron al participante que dejó un trozo de papel aluminio en el interior de la torta. ¡Qué momento!

Mucha, pero mucha música

El domingo se entregaron los Premios Grammy y entre todo lo que pasó, Jon Batiste dio la nota al llevarse el premio al mejor álbum del año. ¿Te suena? Hace jazz, lidera la banda de uno de los clásicos late night shows de la televisión angloparlante, y ya tiene un Oscar por la preciosa banda sonora de la película Soul de Pixar. Conocelo en esta nota. Y andá a escucharlo ya.

También deberías escuchar, para ponerte a tiro con canciones recientes, lo nuevo de Harry Styles con un videoclip sin desperdicio (esta newsletter banca mucho a Harry Styles), lo nuevo de Ricardo Montaner que ahora prepara un disco de tangos (esta newsletter también lo banca) y lo nuevo de Paulo Londra, que regresó a la música tras una pausa forzada. De todo eso escribió Rodrigo Guerra, mirá.

A eso le agrego un estreno fresquito, el del rapero argentino Wos, que el miércoles lanzó "Arrancármelo" en plataformas y volvió a demostrar por qué es uno de los mejores de su generación. Chequealo por aquí.

¿Cómo es "Unlimited Love", el nuevo disco de Red Hot Chili Peppers con John Frusciante? ¿Y qué dice José Luis Perales respecto a que el último show de su carrera será en Montevideo? La respuesta a la primera pregunta está en este link; la de la segunda, acá.

Antes de irme...

Un breve recordatorio para la semana que entra. El miércoles comenzará el 40° Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, el Festival de Cinemateca, que irá hasta el domingo 24 de abril y tendrá una programación que, en total, abarcará 170 películas. Un disparate. Como para que te vayas preparando, podés revisar detalles y empezar a armar el cronograma para que no se te escape nada.



El último recordatorio dice que como el viernes próximo es Viernes Santo, Piques volverá a tu casilla de correo recién en 15 días. ¡Hasta entonces!

