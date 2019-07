Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Darín en la vuelta, música en el bar, guías para todos y algún capricho personal

Que un atrincherado fantasma, que una víbora en el café, que Claudia Fernández haciendo topless, que otro título polémico de una figura política ascendente... ¡Qué falta nos hizo Tiranos Temblad esta semana!

Tiranos Temblad. Foto: Captura de YouTube

En fin. De cara a un fin de semana lleno de oportunidades nuevas, acá va este otro resumen, que no le llega ni a los talones al de Agustín Ferrando Trenchi, pero que igual hace su esfuerzo. Eso sí, puede y debe rendir más.

Ricardo Darín hasta en la sopa

Aunque Valeria Bertuccelli y Érica Rivas denunciaron a Ricardo Darín por maltrato laboral, justamente cuando cada una compartió protagonismo con él en la obra Escenas de la vida conyugal, la vida del actor no parece haberse visto muy modificada. Y su popularidad entre los uruguayos tampoco —da para pensar mucho al respecto—, porque ahora está de vuelta, con el mismo espectáculo y nueva compañera (Andrea Pietra) y no para de agotar entradas en el Auditorio del Sodre.

Si es de los que va a ir a ver Escenas de la vida conyugal hoy, mañana o pasado, sepa que sólo quedan entradas para la función del domingo, que antes del estreno hubo una conferencia de prensa donde los actores dijeron esto, y que esta es la crítica de Carlos Reyes tras la primera función.

Ricardo Darín y Andrea Pietra, antes de subir a escena. Foto: Marcelo Bonjour

Suena la música del bar

Y cantamos victoria en la vereda. Estos son algunos de los shows que pasarán en Montevideo en estos días:

-La española Rozalén, un suceso pop de su país, toca hoy en El Galpón.

-Pedro Aznar vuelve esta noche a La Trastienda, después de haber agotado entradas en abril, y antes charló con Rodrigo Guerra.

-Y hoy también pero en Bluzz Bar, Garo Arakelian retoma sus aventuras solistas y toca con varios amigos, unas canciones preciosas. Aprovecho para recordar esta entrevista que tuvimos recientemente.

-A La Trastienda también vuelve Fabiana Cantilo, mañana, y por eso tuvimos esta conversación hace algunos días.

Piques cortitos, pero buenos

Y ademáaaaaaassss:

-Se estrenó la última película del iraní Jafar Panahi, y al editor Fernán Cisnero le gustó mucho, por los motivos que cuenta en esta crítica.

-Se inaugura hoy, en el Museo Nacional de Artes Visuales, la exposición Esos lugares existen del genial Alfredo Ghierra, y la entrada es libre así que o pueden ir hoy de tardecita, o arrimarse este fin de semana a ver su trabajo.

Alfredo Ghierra. Foto: Tali Kimelman

-Y para los que siguen de vacaciones de invierno, acá van algunas opciones de paseos al interior, excursiones y demás.

Tendencias y más: lo que está pasando

Apuesto a que muchos de los que leen esta newsletter se habrán enfrentado, alguna vez, al dilema de conseguir pareja o al menos cita interesante, en esta época de redes sociales y aplicaciones. Pensando en eso también estaban estas dos uruguayas que crearon Speed Dating, una app que recupera el encuentro cara a cara.

Esa nota es de Rosana Decima, que así como hace servicio a la comunidad recomendando herramientas para salir con gente, hace esta guía de máxima utilidad, para que todos sepamos cómo ayudar a que las personas en situación de calle puedan hacerle frente al invierno. Lean y ayuden.

En otro plano, esta nota de Emilia Triay es también de máxima utilidad: expertos pasan piques para disminuir la cantidad de desechos, y dejar de tira comida a troche y moche, que es perjudicial para todos.

Y ya que estamos destacando utilidad, va esta de María de los Ángeles Orfila sobre cómo los mayores de 50 años pueden incorporarse a la industria del software, y no quedar relegados sólo por un tema generacional. Nos quiero ver a nosotros en unos añitos.

Lo último: #usoyrecomiendo

Hasta ahora, Piques se cerraba con algún asunto del que se estaba hablando. Pero como no tengo ganas de explayarme sobre el asunto de la serpiente en la cafetería, voy a cambiar por este salpicón cultural sobre cosas que consumí en los últimos días, y que quiero compartir con ustedes. Así que les recomiendo de primera mano: la tercera temporada de Stranger Things, porque es LA MEJOR DE TODAS; y la nueva de Spider-Man, que no puedo creer que a algunos no les guste pues es puro disfrute. Y suenan los Ramones al final. LOS RA MO NES.

Además, les sugiero que escuchen a Desayuno Continental, banda indie uruguaya que está grabando su segundo disco; que lean esta nota de Soledad Gago sobre las mujeres en el rap uruguayo; y que vean el documental de los Parchís, para que entiendan por qué hay que respetar la infancia más que ninguna otra cosa en el mundo.

Atentos a la fotaza de Leonardo Mainé

¡AH! Lean a Virginie Despentes, en serio. Se los debería haber dicho la semana pasada. Me fui con eso, ¡nos leemos!

Belén Fourment, periodista de El País / @belenfourment en Twitter



