De gala para el Oscar y con Rosalía y Raphael de fondo

Buen viernes, y vaya si bueno con esta clasificación de Uruguay al Mundial de Catar. ¿Celebraste lo suficiente? Entonces vayamos ya a esta edición de Piques para ver cómo seguir pasándola bien después de semejante alegrón.

El domingo se dividirá en dos grandes acontecimientos que nada tienen que ver entre sí: el referéndum por la Ley de Urgente Consideración, en el que no me voy a extender en esta newsletter aunque si querés información pueden clickear acá y ver todo; y la 94° edición de los Premios Oscar. Y de eso sí hay mucho para comentar.

Primero, porque es EL acontecimiento internacional del mundo del cine y porque cinéfilos hay por todos lados. Segundo, porque este año y después del covid arruinador de los planes de 2021, se espera volver a la gran fiesta gran de todos los tiempos: alfombra roja, butacas llenas, estrellas en el escenario, números musicales y ainda mais.

En Espectáculos venimos dándole una cobertura profunda al tema que incluye podcast, videos, notas, textos de color y un gran etcétera. Entonces empiezo por contarte que hoy salió el último episodio de Mejor Película, el podcast en el que con Fernán Cisnero conversamos sobre cada una de las nominadas. Esta entrega final es, claro, sobre El poder del perro, la que consideramos la gran favorita. Así que acá podes escuchar ese y todos los capítulos para estar a punto cuando llegue el domingo de noche.

Mejor película, episodio 10: "El poder del perro". Foto: El País Podcast

Además, a lo largo de la semana Fernán ha escrito notas sobre las principales categorías de la velada, y es otra previa recomendable. Hacete este camino al Oscar con:



-Detrás de toda gran película hay una buena historia; estas son las de 2022.



-Estas son las 10 actrices que buscan entrar en la historia del cine actual.



-Diez hombres en pugna por ser los mejores actores de la temporada.



-En la categoría directores hay una favorita, dos enemigos y un ausente.

Y como te prometí color, o algo parecido a eso, resulta que por primera vez después de la de Jorge Drexler, una canción en español va por ganar un Oscar y además sonará en vivo en la ceremonia. De eso te podés enterar también en este video a modo de explainer, en el que me pongo frente a la cámara —siempre con el aporte de Faustina Bartaburu y Mateo Vázquez— para contarte TODO lo que sí o sí tenés que saber antes de la gala.

El salpicón para el fin de semana

Porque no solo de premios vive esta sociedad (por suerte), acá va otro resumen para que tengas opciones para salir este fin de semana.



Un buen plan es ir al teatro a ver a Carmen Morán, que hoy estrena el unipersonal Onetti no está en el Auditorio Vaz Ferreira. La actriz, cantante, comunicadora y un largo listado de oficios me recibió para conversar de su presente, su profesión y una familia bastante particular. Quizás la conociste el año pasado en MasterChef y no tuviste la oportunidad de verla en acción todavía, así que esta es una buena y prometedora oportunidad. Y mirá qué linda foto le tomó Leo Mainé en el escenario.

Carmen Morán. Foto: Leonardo Mainé

Para los estrenos teatrales también podés considerar a Forever Young, un singular musical que reúne a varios famosos de la escena, entre ellos a Luis Alberto Carballo, que sobre este lanzamiento y más charló con Nico Lauber.

En música hay algunas alternativas, como el recital que la banda argentina Bandalos Chinos dará hoy en Sala del Museo, o el que Soy Rada dará mañana (recital, espectáculo, show de humor; es un poco de todo) en el Auditorio del Sodre. Ambos le contaron detalles a Rodrigo Guerra y los conocés clickeando en los enlaces correspondientes. A eso agregale que Abel Pintos cierra su gira nacional, hoy y mañana en el Antel Arena.

A las salas de cine llegó un animé que arrasa con la taquilla de Estados Unidos y todo indica que con la local también, y volvieron algunas nominadas al Oscar como Amor sin barreras. Todo eso y más está acá.



También anda en la pantalla grande lo nuevo de Aldo Garay, El filmador, que conversó con Fernán sobre un proyecto atravesado por las figuras de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer.

Y si te planificaste un fin de semana de sofá y lectura, quizás una alternativa es el nuevo coleccionable de El País, Amor en tiempos de guerra, que recoge una docena de novelas e historias bellas ambientadas en tiempos de los más complicados. Más, acá.

La ronda de noticias de la pantalla

-El lunes se estrenó en Paramount+, en Telefé (que se puede ver por cable) y también en la plataforma de streaming Flow, la telenovela o superserie argentina El primero de nosotros. En esta nota, sus actores, todos muy conocidos, cuentan los detalles más relevantes de la nueva historia.

-Los Simuladores cumplieron 20 años y anunciaron su regreso, en forma de película, para 2024. Aquí te repaso algunas de las huellas de un ícono de la ficción rioplatense, que llega hasta hoy.

"Los simuladores" en 2022. Foto: Difusión

-​Una comedia familiar con Natalia Oreiro llegó a Netflix y es un éxito.



-Además, en Netflix se estrena hoy la temporada 2 de Bridgerton y es el lanzamiento más relevante, en términos de rating al menos, de la semana. Recordatorio: te cuento de ella en la edición de mañana.



-Y en Canal 4, Bake Off Uruguay ya anunció su fecha de regreso a la tv, y Jaime Clara, nuevo conductor de Buen Día, charló con El País.

Antes de irme...

Muchos asuntos musicales que comentarte. Hay dos que se disputan cabeza a cabeza el primer lugar de este resumen: una es la vuelta de Guns N Roses a Uruguay, ahora con formación original (¡sí!) que ameritó esta nota con algunas impresiones de aquella histórica visita de 2010; y la otra es la crónica del concierto que dio Raphael este martes en el Antel Arena y que de verdad, fue inolvidable. Si no me crees, pasá por acá.

Y para acompañar esos dos textos te dejo una guía sobre otros artistas internacionales que marcaron conciertos para los próximos meses, el anuncio del retiro de Daddy Yankee de la música (y ojo que su último disco acaba de salir), y esta buena nota de Rodrigo Guerra sobre el fenómeno Rosalía y el disco que acaba de lanzar, MOTOMAMI, que no deja a nadie indiferente. ¿Me puedo despedir con un "tra trá!"? Yo creo que sí.

Piques es una de varias newsletters de autor de El País. Si me querés comentar algo, estoy en Twitter como @belenfourment o en el mail [email protected]