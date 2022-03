Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lluvia de estrenos, viaje al mundo de los hongos y Raphael

Te doy la bienvenida a Piques, la newsletter que tenés que leer para orientar tus planes de fin de semana. Soy Belén Fourment, periodista de Espectáculos y antes de arrancar con toooodo lo que traigo hoy, quiero saber qué te gustaría encontrar en esta newsletter. ¿Te falta cierto tipo de sugerencias? ¿Debería contarte más de las series que veo? ¿Esperás otro tipo de lecturas? Si me querés contar, podés escribirme a [email protected] Me va a gustar leerte.

¿Te acordás que la newsletter pasada la cerré hablando de Susana Giménez? Bueno, me pareció pertinente empezarla con ella o más bien, con esta nota sobre cómo es su participación en la serie Porno y Helado. Todavía no la vi porque es imposible estar a tiro con todo lo que se lanza por semana, pero confío en algunas recomendaciones que encontré por ahí.

De una rubia paso a otra rubia. Es que ayer llegó a salas locales Spencer, una película del chileno Pablo Larraín que imagina algunos días en la vida de Lady Di, en uno de sus momentos más complicados. La protagoniza Kristen Stewart a.k.a una de mis actrices favoritas de los últimos años, y este trabajo le dio su primera nominación al Oscar. Qué orgullo.

Para conocer más de Spencer, te dejo la crítica de Fernán Cisnero y además esta lectura que repasa otras visiones del cine y la televisión sobre la princesa Diana, incluyendo una uruguaya. Sí.

Y para conocer más de los Oscar, que se entregan en poquito más de una semana, recordá que podés escuchar Mejor Película, un podcast en el que con Fernán te contamos todo sobre cada una de las nominadas al premio mayor. El episodio que se estrenó hoy es de una de nuestras favoritas: El callejón de las almas perdidas. No te lo pierdas porque estamos llenos de entusiasmo a propósito de Guillermo Del Toro.

Lluvia (con sol) de estrenos

A la cartelera de cines también llegaron un thriller de acción con Jake Gyllenhaal, otro thriller de acción (bastante elogiado) con Mads Mikkelsen, y una animación que el diario argentino La Nación definió como una de Tarantino pero para niños. Más tentador que eso no había.

Y además cumplió 100 años Nosferatu, una de las primeras películas de terror de la historia y está para ver en YouTube. Si sos como yo y todavía no te has dado el gusto, quizás este fin de semana que encima se anuncia frío y tal vez lluvioso, te invite a un clásico mudo de manta, chocolate y café.

En streaming también son días de varios estrenos, así que procedo a una lista que incluye:



-Dos películas que llegan hoy a Netflix: Hasta que nos volvamos a encontrar, una de romances y viajes con Maxi Iglesias, un galán que si te gustan las ficciones españolas o argentinas seguro ya conocés; y Frutos del viento, un drama que promete ser intrigante y que reúne a Lilly Collins, o sea Emily en París; Jesse Plemons, nominado al Oscar por El poder del perro, y Jason Segel, de How I Met Your Mother. El tráiler me la vendió como un plan muy apropiado para las próximas horas.

-En Amazon Prime Video se estrena hoy Aguas profundas, el thriller erótico que filmaron Ben Affleck y Ana de Armas cuando eran una de las parejas más atractivas de todo Hollywood. La película demoró en salir a la luz pero llega ahora y habrá que verla para juzgarla.

-La que llega a HBO Max acompañada de reseñas bastante alentadoras, es la serie DMZ. Está basada en un comic de DC, la protagoniza Rosario Dawson y es una distopía en la que Nueva York es el reino del caos. Son solo cuatro capítulos, un tipo de formato que me atrae bastante hoy por hoy.

-Y por si te lo preguntás, por estos días estoy terminando Guía astrológica para corazones rotos. Títulos así de largos, directos y rosas no suelen ser un llamador para mí, pero caí ahí por alguna razón y me encontré con una tira italiana fresca, graciosa, entretenida y con su ingenio para abordar el boom de la astrología. Está en Netflix, tiene capítulos de media hora, acaba de lanzar su segunda temporada y da para maratonear. Lo que sigue en mi lista personal es Bad Vegan, una docuserie sobre crimen real. En la próxima Piques te digo qué tal me va.

A tiro con la pantalla

Una ronda rapidita de actualizaciones:



-Series, películas y regresos impensados: todo lo que se anunció en el Foro Paramount+, un megaevento porteño en el que anduvo Nicolás Lauber.



-Lo nuevo en series: Ms. Marvel tiene tráiler, Élite vuelve en abril y más noticias del mundo del streaming.



-¿Y qué hace Arturito de La casa de papel sacándose selfies con Jennifer Aniston y Adam Sandler?

Enrique Arce y Jennifer Aniston. Foto: Instagram @enriquearcector

Otras cosas que tenés que saber

-Mañana se presentan el rapero LIT killah en el Teatro de Verano, la cantora argentina Liliana Herrero en el Teatro Solís y otros artistas en otras salas (musicales y teatrales) de la ciudad.



-Bananita González estrena nueva obra de teatro y por eso conversó con El País de su presente y más.



-Hasta el domingo se lleva a cabo el Festival Uruguayo de Improvisación.



-Diana Saravia tiene nueva exposición en su galería, en este caso de varias artistas mujeres, y está por abrir una galería de arte erótico.



-Zoe Saldaña contó en detalle su amor por el mate y aprovechamos para repasar el vínculo de otros famosos con tan ¿noble? bebida.

Zoe Saldaña, fanática del mate. Foto: Captura de Twitter @CheNetflix

-Reabrió la Quinta de Batlle y estas son las historias y secretos de una época que revela una recorrida por allí.



-Y acaba de salir a la luz Modo Hongo, una plataforma inmersiva para recorrer la funga metropolitana y aprender en profundidad del mundo que nos rodea. No se pierdan esta lectura.

Antes de irme...

Tres entrevistas asociadas a la música, dos de esta semana y una que rescato de hace algunos meses. La primera es esta con Niña Lobo, una de las bandas más importantes del panorama musical actual y que de 2019 hasta ahora no ha parado de crecer. La segunda es esta charla de Rodrigo Guerra y Florencia Nuñez, que ayer tocó en el Teatro Solís con entradas agotadas y es otra que sigue subiendo sin freno. Y la tercera salió en diciembre y es mi conversación con Raphael. La refresco porque este martes el español cantará en el Antel Arena, y ahí deberíamos estar bailando y gritando sus estribillos de amor. ¡Y olé!

Piques es una de varias newsletters de autor de El País.