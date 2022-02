Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La serie sobre un video histórico, paseos en el cementerio y visitas

¡Viernes! Hoy no estoy para la tradicional intro con intención simpática. Ya se nos fue un mes entero de 2022 y eso me tiene desconcertada.

Como probablemente sepan, una denuncia de una violación grupal ha estado en el centro de la conversación uruguaya en los últimos días, tanto por el hecho en sí como por la cobertura de los medios y el sinfín de opiniones que cualquiera con una red social (parece que) puede compartir. Con este panorama coincide, justo, el estreno de Pam & Tommy, una miniserie que llega con elogios y se centra en el escándalo de una filmación sexual entre Pamela Anderson y Tommy Lee.

La serie, que está en Star+ y no fue autorizada por la protagonista y principal afectada de toda esta historia —la filtración marcó a fuego la carrera y la vida personal de la estrella de Baywatch—, pone de vuelta sobre la mesa una grabación que cambió la manera de relacionarse con la intimidad de otros. Cómo hacer ficción sin caer en el morbo y cómo contar unos acontecimientos de terribles consecuencias, son parte de esta nota de The New York Times a propósito del lanzamiento.

La caracterización de Lily James como Pam es increíble, ¿no?

Los estrenos de streaming de la semana incluyen una nueva versión del personaje de Jack Reacher, un documental sobre un israelí que estafó a decenas de mujeres a través de Tinder, y un drama juvenil español con todo para convertirse en el nuevo éxito de Netflix. Algo de eso repasaremos en la edición de mañana de El País, estén atentos. Y si buscan más alternativas para mirar, acá 10 figuras de la televisión uruguaya hacen sus sugerencias.

Al cine llegó una nueva película de cine catástrofe, que dio pie para repasar algunos títulos del género que se encuentran en plataformas y pueden ser un buen plan de sábado a la tarde. ¿O me van a decir que se le pueden resistir así como así a la tentación de ver 2012 cuando la enganchan en el cable? Yo me declaro culpable y reincidente en ese pecado.

Y a las salas de Montevideo y el este empiezan a habitarlas los artistas argentinos, así que aquí les dejo una pequeña guía de recitales extranjeros para las próximas horas. Eso completa una agenda con énfasis carnavalero, más allá de la suspensión del Desfile de Llamadas. Tras unos días de pausa, el concurso se retomaría este sábado y a propósito, les comparto estas dos notas exclusivas para suscriptores:



-Tras el paso de Zíngaros por el concurso, Aldo Martínez reveló: "Los nietos de Tabaré nos dijeron que veían al abuelo en el escenario".



-Y estas son diez figuras que se robarán las miradas en el concurso de Carnaval 2022 (y sí, Martínez está incluído).



-Ah, y sírvanse el infaltable programa de tablados para hoy.

Una postal del último desfile de carnaval, por Marcelo Bonjour

La ronda de planes para este fin de semana voy a completarla con la nueva exposición del Jefe de Fotografía de El País, que está para visitar en la Embajada de México; la mención a Recuerdos de Niza, que mañana inaugura nueva temporada en Sala Zitarrosa y justificó esta entrevista con uno de sus protagonistas, Néstor Guzzini; y el recordatorio de que sigue en marcha el festival Temporada Alta de Girona. Si son amantes del teatro, hay mucha oferta internacional de la que disfrutar.

Cada uno pasea donde quiere

Hay teatro, hay recitales, hay nuevas películas... En definitiva, lo de siempre. Pero además de lo esperable, hoy les traigo dos paseos diferentes para hacer en Montevideo. Uno es la visita al mirador panorámico de la Intendencia, que reabrió y ofrece un vistazo único a la ciudad. Hay que agendarse con anticipación, ¿pero lo mejor? Abre sábados y domingos.

Y el otro, menos típico pero bien pintoresco, es el de los Necrotours. Con cinco años de historia, son largas recorridas a los cementerios llenas de leyendas, de arte y de historias. Analía Filosi cuenta más acá.

Esta entrega de Piques también tendrá una referencia a Wordle, el juego del momento, porque ahora lo compró New York Times que se comprometió a mantenerlo gratuito y al alcance de todos. Y porque es una historia de amor, y una buena historia de amor siempre es digna de ser compartida.

Además, Mariana Malek cambió sus auriculares así que acá da consejos para ustedes, por si andan en la misma tarea; y por acá pueden descubrir todo de algunas apps que ayudan a conocer sobre el ciclo menstrual.

Y como empezó el Año Nuevo Chino —que por si se lo preguntan, es Tigre de Agua—, van predicciones para quienes las estén buscando.

Antes de irme...

Una muestra, un libro, una serie y una película que vi en los últimos días. La muestra es la de Miguel Ángel Bategazzore en el Museo Nacional, llena de color, geometría e impacto que dan ganas de llevarse una pieza para la pared de casa. El libro es Kentukis, de Samantha Schewblin: se ponen de moda unos "peluches" manejados a distancia por algún desconocido, y la reflexión sobre la tecnología, la realidad y de nuevo, la intimidad, es tan interesante como perturbadora. La serie es Love Life: está en HBO Max y pinta para sitcom liviana con Anna Kendrick en su típico personaje adorable, pero termina clavando puñales bien profundos. Y la película es 2001: odisea del espacio. Es un clásico, ya sé, pero recién ahora tuve la oportunidad de verla en pantalla grande y la experiencia es alucinante, así que va el amable recordatorio de que este 9 de febrero hay otra función en el Movie, y otra más el 23. No lo piensen dos veces.

Piques es una de varias newsletters de autor de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá. Si me querés comentar algo, estoy en Twitter como @belenfourment o en el mail [email protected]