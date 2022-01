Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una película rara pero imperdible, las novedades de Disney y 10 discos a los que hay que volver

¡Buen viernes para todos! Intentemos ponerle algo de onda a una semana bastante oscura, que entre noticias terribles y comentarios peores, solo da ganas de ponerse en posición fetal en el sillón...

El fin de semana debería animarnos un poco. Eso y que finalmente empezó el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, no el lunes como se esperaba sino el miércoles; las lluvias y el covid hicieron lo suyo. Tras otra noche de suspensión pero esta vez por el partido de la selección uruguaya, se espera que la actividad se retome hoy.

Para que tengan a mano, acá les dejo el fixture actualizado de la primera rueda, al que le vamos agregando cada cambio que surja; y acá la programación de los tablados para esta noche. Recuerden que en TV Show tendrán la grilla carnavalesca de cada día, de aquí hasta el fin de la temporada de la fiesta popular.



Y ya que estamos con carnaval, sumo esta entrevista con Nelson Burgos, uno de los infaltables cuando de la cobertura del evento se trata. Repasamos su carrera y dijo algunas cosas bien interesantes.

Desfile Inaugural del Carnaval 2022. Foto: Marcelo Bonjour

Si su plan favorito del fin de semana es ver películas y comer pop (acá somos de ese team), sepan que ayer llegó a cines la nueva película de Guillermo Del Toro, con un elenco estelar que reúne a Cate Blanchett y, entre otros, Bradley Cooper con un desnudo en el agua. Esta es la crítica de Fernán Cisnero, que además conversó con los protagonistas de otro de los estrenos de la semana, el thriller argentino Ecos de un crimen. El resumen de su charla con Diego Peretti y Julieta Cardinali, acá.

Y entre alguna otra novedad en pantalla se cuela la nueva entrega de La era del hielo, que ¡finalmente! le cede el protagónico a la temeraria comadreja que venimos viendo hace años. La comedia animada ya está en Disney+, donde también está una de las películas del momento. Se trata de Encanto, que tiene una canción viral que después de escuchar un par de veces nadie puede sacarse de la cabeza. Si no me creen, hagan la prueba y después me cuentan cómo les va con "We Don't Talk About Bruno".

Una opción de fin de semana, más bien de esta noche, es ir al Auditorio del Sodre a ver El ardor. La comedia argentina que protagoniza Juana Viale ya recorrió el interior uruguayo y ayer llegó a Montevideo para la primera de dos funciones. Hoy es la última chance de verla y esto es lo que tienen que saber antes de sacar sus entradas.

Y por último, en esta breve guía de alternativas teatrales y de streaming para el fin de semana, quiero resaltar particularmente la llegada de Titane a Mubi. Lo sé, lo sé: no es una película para cualquiera y menos si ustedes son de los impresionables. Pero si pueden tolerar la violencia y la rareza, vale mucho la pena que la vean. Realmente.

Cafecitos, juegos y los bikinis al revés

Esta será una ronda express de algunas tendencias y noticias tecnológicas para darle una mirada el fin de semana. A saber:



-Libros y cafés: una lista de lugares para disfrutar de esta combinación en Montevideo (es exclusiva para suscriptores).



-Los secretos de Wordle, el pasatiempo digital que es tendencia (y al que juego mucho, aunque no comparto en redes).

-¿Cómo hacer slime casero? La búsqueda que hacen los uruguayos en días de lluvia y sirve para entretener a los pequeños.



-Año Nuevo Chino 2022: cuándo comienza y por qué se celebra.



-El menú secreto de WhatsApp: cómo acceder y cómo poner contraseña a los chats que nadie más debería abrir.



-Estos son los aparatos que más consumen energía incluso cuando están apagados... Salgan corriendo a desenchufarlos.

-Hoteles para mascotas: ¿dónde dejar perros y gatos cuando salimos de vacaciones? Qué tema que siempre nos preocupa.



-Y esta es la tendencia del verano 2022 que copa las redes: usar la parte superior del bikini al revés. No es lo que parece.

Antes de irme...

Las notas musicales que quiero compartirles esta semana. Ayer publicamos esta entrevista de Rodrigo Guerra con Marilina Bertoldi, una de las artistas argentinas más interesantes de la actualidad y que pronto se presentará en Uruguay, con un show que pinta increíble. Y del domingo pasado es esta charla que tuve con Gabriel Peluffo y Gustavo Parodi, o sea los Buitres, sobre su vuelta a los escenarios, la amistad y ese amor que tienen por Costa Azul, su lugar en el mundo y donde me recibieron. De yapa, 10 discos que cumplen 50 años. ¡De todo para escuchar hasta la próxima!

