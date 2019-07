Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ante la ola polar, nada mejor que sentirnos como niños

Que alguien me explique por qué tenemos que salir de la cama con este frío IM PO SI BLE.

Se me están entumeciendo los dedos, así que esta newsletter va a ser express y enfocada pura y exclusivamente en el entretenimiento de estas vacaciones, como para que sentirnos como niños le dé un poco de calor a la sangre. Acá están, estos son los piques de hoy.

Piques cortitos, pero buenos



-Desde ayer está, instalado en el Antel Arena, el Cirque du Soleil, con su espectáculo "Ovo" que está lleno de color, de piruetas y de números que a más de uno lo dejarán con la boca abierta. Las entradas están en Tickantel, es un buen plan familiar, y todo lo que necesitan saber lo encuentran en esta nota.

Ovo, un universo de insectos que hacen acrobacia. Foto: Difusión

-Pero como el plan de ir al circo más famoso del mundo, que esta vez viene sin su famosa carpa, no es apto para todos los bolsillos, acá va una guía de varias actividades gratuitas pensadas para los más chicos desde la casa, que incluyen varios talleres que están buenísimos y abarcan pila de rubros.

-Y a modo de resumen, acá pueden encontrar otra cantidad de ofertas para estas vacaciones, entre las que hay cine, musicales, teatro y de todo un poco. Sí, las guías son lo nuestro.

-Además, entre los estrenos que llegaron a los cines locales, está la esperada "Spider-Man: lejos de casa". Es con Tom Holland a.k.a mi Spider-Man favorito (el de los Avengers, o sea) y promete mucha diversión. Adivinen si es mi único plan de fin de semana: la respuesta es POR SUPUESTO.



Tendencias y más: lo que está pasando

En las redes, muchos estuvieron preguntándose por un relator que suena igual a Rodrigo Romano, pero que no es Romano, y que estuvo a cargo del partido entre Perú y Chile por Copa América. Si usted es uno de los que se hizo esa pregunta, puede encontrar la respuesta por acá.

Si el fútbol no le interesa tanto, pero sí le interesan las historias inspiradoras, no puede y no debe dejar de leer esta nota de Rosana Decima sobre Margarita Kemayd: es de Salto, tiene 80 años y se va al Mundial de Natación de Corea del Sur, a competir por Uruguay. LA AMAMOS.



Margarita Kemayd, una abuela uruguaya que inspira con su historia. Foto: Margarita Kemayd

Si es suscriptor, le recomiendo particularmente esta nota de Mariana Malek, sobre los problemas para dormir que enfrentamos en esta vida moderna, y las diferentes herramientas tecnológicas que, se supone, nos van a arreglar ese mambo, pero nos terminan perjudicando más.

Y además, recomiendo esta lectura sobre la privacidad en Google, y eso de que ya nunca estamos solos, aunque nos parezca que cada vez lo estamos más. Bueno, ya me puse existencialista.



Lo último: hay que hablar de...



"Stranger Things". Desde ayer está disponible en Netflix, una de las series más famosas de la plataforma. Tiene de todo —tremenda banda sonora, un monstruo bien feo, unos adolesentes adorables como protagonistas, suspenso y diversión— y nos ha dado momentos de disfrute, así que todos esperamos lo mismo. La tentación es grande, pero conviene aguantar un par de días y dedicarle el fin de semana a hacer tremenda maratón. Como aperitivo, va este repaso a todo lo que tenés que saber antes de mirar este nuevo ciclo.

Hasta la semana que viene, ¡nos vemos del Otro Lado!

Belén Fourment, periodista de El País / @belenfourment en Twitter

Belén Fourment, periodista de El País / @belenfourment en Twitter

Piques es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País.