Libros y películas como para un buen chapuzón

Hola, hola. ¿Hay alguien por ahí, o colapsaron todos ayer cuando surgieron las nuevas cifras de coronavirus en el país?

Entre la ola de calor y la pandemia, este verano lo único que parece decirnos es: hay que cuidarse. Lo saben ustedes, lo sé yo, pero como nunca está mal recordarlo, lo traigo a cuento y ahora sí, derecho a Piques.

Si hay algo para lo que realmente se presta enero, es para la lectura. Yo estoy disfrutando mucho de Kentukis de Samanta Schewblin, pero no creo que ustedes se estén preguntando eso. Ahora, si quieren saber qué andan leyendo los famosos por estas semanas, les dejo una nota de Rodrigo Guerra que despeja dudas, y por ahí los orienta con su nueva lectura.

Si no encuentran allí el título que buscaban, quizás lo encuentren de la mano del nuevo coleccionable de El País, que la semana pasada comenzó a editar una serie de títulos del argentino Hernán Casciari. Hoy, de hecho, llega el segundo tomo de la colección, llamado El mejor infarto de mi vida —por si no recuerdan, Casciari sufrió un infarto en Montevideo hace un tiempo y eso lo transformó—. Pero mejor no les cuento más: vayan a esta entrevista con el propio autor y encuentren todo lo que necesitan, incluyendo cómo hacerse de esta obra.

La muerte de Hugo Fontana conmocionó esta semana al mundo de las letras uruguayos. El escritor de Un mundo sin cielo, La piel del otro o Los nombres propios falleció repentinamente a los 66 años, y como bien dijo Laszlo Erdelyi, su editor en el suplemento Cultural de El País, leerlo será la mejor manera de honrarlo. Eso aplica para sus libros, pero también para la última nota que escribió y que saldrá este domingo con El País Cultural.

Hugo Fontana. Foto: Leonardo Mainé

Hechas las recomendaciones literarias, va una breve lista con piques de streaming y de cine, que hay para tooodos los gustos:



-La película animada más premiada del año es una joya oculta de Netflix (y es excelente). Les dejo esta nota que escribí y una recomendación: ¡véanla!



-Una pequeña película de terror se convirtió en la más vista en la historia de Netflix, y también la recomiendo (si les gustan los vampiros).



-Hablando de terror, la quinta entrega de la saga Scream llegó a cines. ¿Cómo fue que esta historia se convirtió en un clásico? Nicolás Lauber lo repasa en este artículo.

-Además, hay otros estrenos en las salas del circuito local, y en Amazon Prime Video está Ben Affleck con The Tender Bar, una película que le valió varios elogios y de la que pueden leer más acá.



-En series, hoy es día de la nueva temporada de After Life (¡sí!) y el miércoles llegará la nueva de El Marginal, ambas a Netflix. Pero la que ya está para ver es Peacemaker, con John Cena como un muy, muy singular superhéroe, pongámosle, de DC Comics.



-Y por si no se enteraron, el domingo, sin pena ni gloria, se entregaron los Globos de Oro. En esta nota encuentran a todas las ganadoras y en qué plataforma o contexto se las pueden ver.

Lo que pide este verano

El fin de semana pasado quedó inaugurado el MACA, el museo soñado por Pablo Atchugarry y Carlos Ott, y es pertinente compartirles esta nota sobre cómo se vivió semejante acontecimiento.

MACA

En otra escala y con otro impacto, está claro, lo que se dice acontecimiento es, por estos días, Wordle, un juego online virtual, con opción en español y en inglés y bastante adictivo. De qué va y cómo se juega, en este link.

Y para completar un bloque veraniego, les dejo:



-Una historia de vida, de esas que les gustan tanto, exclusiva para suscriptores: una austríaca, un uruguayo y el sueño de un café inclusivo y orgánico en Punta del Este.



-Una guía, con varias propuestas para ver cine al aire libre tanto en Montevideo y el interior del país. Incluye el Festival de Cine de José Ignacio, que arranca mañana con tremenda programación. Si quieren saber más, les invito a leernos este sábado en Espectáculos.



-Un pique: ¿cuánto cuesta volar en parapente en Uruguay?



-Y una encuesta: ¿ya votaron por el hit de este verano? Vayan rápido que son los últimos momentos para hacerlo.

Antes de irme...

Algunos anuncios relacionados a la música, ¿cuándo no? Más bien, a los shows internacionales. Esta noche toca David Lebón en Portezuelo, buen plan para los que andan cerca. Y porque en las últimas horas se anunciaron dos recitales para 2022: el que dará en abril Ricardo Montaner, y el que en octubre traerá por primera vez a Montevideo a un clásico de los noventa, los hermanos Hanson. Me voy tarareando, ¡y nos leemos en siete días!

